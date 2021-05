Bibolini Mundial: Se agarró con el Eucalipto, los remedios caseros y su boludez se viralizó

14

“Les juro que me caía bien el Doc Bibolini…medido en sus palabras, casi siempre sintético, pero cuando se metió con el eucalipto se fue al carajo. El eucalipto, en nuestros barrios, era parte de esa especie de farmacia multinacional que la vieja tenía, junto con el paico, la yerba Lucero, el burrito, la malva Blanca”.

“Yo creía en el eucalipto, en serio, lo juro. Y este simpático señor me habla de que tiene “hongos que pueden ingresar a los pulmones”. Y yo todavía recuerdo la “carpita” que mamá nos hacía con una toalla para que no se perdiera el humito de ese vapor que lo curaba TODO TODO. Era como salir del Hospital de Alta Complejidad, me entendés?. Era la magia de las maravillosas cosas de “la vieja”. Espero que mañana se retracte, les juro que hasta la Corte no paro”, una de las más moderas criticas en este caso publicada por Hugo Leguizamón..

En el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19, el médico inféctologo Julián Bibolini, y a contrapelo de la forma en que nos criamos y curamos generaciones de formoseños, recomendó “Vapor de agua, sin hojas de Eucalipto”, tereré sin yuyos ni yerba, desmintiendo que inhalar vaporizaciones de eucalipto, ya sea en pomada o en hoja natural, ayuden a eliminar o aliviar los síntomas del nuevo coronavirus.

A lo que Bibolini aseguró que, si bien las nebulizaciones son una herramienta como ayuda a un paciente con sintomatología respiratoria, cualquier segmento del dispositivo casero o las hojas, en este caso de Eucalipto, pueden contener hongos, bacterias, virus o cualquier tipo de material inorgánico y son llevados directamente a la vía aérea de forma no regulada.

Los hongos de Bibolini, no mueren a los 100 ° de calor

“Si la hoja tiene un hongo, uno inhala ese hongo que está en esa hoja y llega a los pulmones. Ya se han descrito infecciones por algunos hongos por inhalación de esporas que están en esas hojas; cuando se hace la infusión suben con las gotitas del vapor, no muere el hongo, pero sí se transporta y puede ser un riesgo en las personas que sus defensas estén bajas”, explicó el especialista.

Y, ante el riesgo potencial de introducir una infección directamente en los pulmones, recalcó que “preferiría que hagan el vapor sin las hojas”, dijo desatando las más variadas y crueles crueles criticas, propia de quienes han perdido toda credibilidad y perdieron una buena oportunidad de quedarse callado, si no tenían nada interesante que decir.

