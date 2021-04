¡Bien Gildo!, por Dany Cherñac

Carajo, estoy medio abombado, pero urgente voy a relatar un sueño antes que me olvide, como todo sueño que merece ser contado.

Octubre de 2021. No me acuerdo como terminaron las elecciones, pero cada partido se llevó un diputado cada uno (los mismos de siempre claro) la gente seguía en las calles pidiendo libertades, el gobierno difamando a la oposición con millones de panfletos de colores, pagados con la plata de los formoseños a $ 15 cada unidad, y cientos de carteles “Gildo nos cuida no sea gil” por otros tantos millones, ni Coca Cola tenía lugar para un mísero cartel (en épocas de don Amado no se hubiera dejado ganar la calle así nomás) la mesa de la covid, comandada por el innombrable vocero seguía humillando a periodistas, con una locutora de dulce voz, que retransmitía la pregunta, como si los periodistas hablaran japonés.

Gildo da un mensaje por cadena provincial y C5N en directo, para que los porteños la miren por TV

Gildo Insfrán en el medio de impecable traje Armani y barba recién teñida, a su izquierda su ahijado y delfín, el vice Eber Solís, a su derecha, muy bonita, su hija Yanina diputada y su hermano Carlos futuro jefe legislativo, ¿y los otros? …… Bueno. Empieza el sanateo bla bla bla.. 45 minutos. En power point muestra todas las obras que hizo, y enumera prolijamente escuelas, hospitales, estadios, y todo en apenas 30 años.

Anuncia las acciones que va a tomar en los 2 años que le quedan a su mandato, aclarando que no se va a presentar una vez más a otro nuevo – hasta acá llegue querido pueblo de mi querida y amada Formosa.

Convoco a sesiones extraordinarias a la legislatura provincial para tratar:

la derogación de LA LEY DE LEMAS

Llamo a convención constituyente para anular todos los engendros constitucionales hasta ahora votados y volver a la vapuleada consti de 1957!!!

Convoco a una PASO para que los partidos diriman sus internas democráticamente bla bla bla

Envío el proyecto de presupuesto 2022 previendo un aumento del 200% para empleados públicos y destinar 1 punto de la coparticipación para ayudar a los comercios que se fundieron por la cuarentena, la ayuda será por ventanilla en la tesorería general. (por el banco de Formosa no, para que no los usureen )

Y para mostrar su espíritu democrático parodió a don Raúl el hombre, emocionado recitó el preámbulo de la futura constitución

“Nos los representantes del Pueblo de la Provincia de Formosa, reunidos en Convención Constituyente, con el objeto de organizar los poderes públicos, afianzar las instituciones republicanas representativas, establecer un efectivo régimen municipal, defender la plena autonomía provincial; asegurar para todos sus habitantes el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, los beneficios de la libertad, de la igualdad, de la justicia, y de la educación integral; promover el bienestar general propendiendo al desarrollo de la seguridad social, de la solidaridad, de la economía regional y de la más justa distribución de la riqueza, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución para la Provincia de Formosa.”