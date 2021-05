Blas Hoyos, aseguró que el desmantelamiento del Ramal C25, es otro acto criminal de El Modelo, contra la Formosa pujante que supimos, conocer

41

El ex titular del Plan Belgrano Blas Hoyos en entrevista con Radio Parque manifestó que ver el desmantelamiento y triste final de lo que fue el RAMAL C25, que fue la clave del desarrollo de la provincia, porque fue gracias a que el RAMAL funcionó Formosa fue pujante, pero este gobierno no se cansa de asesinarlo por decirlo de alguna forma, las estaciones fueron preexistentes al desarrollo de todos los pueblos, pero en realidad el gobierno nunca tuvo una firme decisión de reactivarlo, de hecho lo entregó en manos del menemismo y del neoliberalismo del que tanto hablan, el último tren que circuló fue en el 2005 y era petrolero.

Se están robando los restos mortales del Ramal

“Después de eso comenzó la destrucción sistemática y el saqueo, si bien se hizo un intento cuando Randazzo estaba en el gobierno, una especie de convenio marco cuya forma de controlar es muy compleja, supuestamente para reconstruir el RAMAL por más de mil millones de pesos, que finalmente terminó el último porque lo único que hicieron fue reciclar algunos riesgos y la obra no llegó ni hasta Boedo, y ahora se están robando los restos mortales del ramal,

En Ibarreta ya ingresaron al predio e intentaron construir una especie de terminal de ómnibus, se apropian de los terrenos de los edificios, saquean todo lo que es material, nosotros intentamos varias veces sacarlo adelante, en el 2005 la furia privatizadora de Menem, después de eso Capitanich qué es uno de los grandes ejecutores de la destrucción de Formosa porque fue el gran liquidador del banco provincia, y cuando fue jefe de gabinete de Cristina que consiguió los 5 mil millones para la readecuación del RAMAL Belgrano, y con la omisión y complicidad del gobierno de la provincia dejaron fuera al Ramal C25 y el resultado fue que hoy el Chaco tiene 5700 kilómetros de vías férreas funcionando y Formosa no tiene nada, siendo la única en todo el país”, remarcó.

Además sostuvo que la provincia se quedará afuera también del enorme de negocio de la hidrovía por dónde pasarán 25 mil millones de dólares anuales, porque forma parte del 85% la de la economía de 5 países, Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay y Argentina, sin contar que el transporte por esta vía es mucho más económico pero siempre funciona con el concepto ferroportuario, pero de esto quedamos fuera.

“En la época del menemismo hacían acuerdos con los sindicatos y a quien le tocó parte de las acciones del General Belgrano: fue Moyano, justo al principal enemigo del tren, cuándo se hizo acuerdo con los chinos sólo fue beneficiado Chaco y Santa Fe y el NOA, pero Gildo no hizo nada, entregó el RAMAL C25, dejaron que el gobierno nacional diagrame el C6, C12, C3 son los que hoy son todo para Chaco, con el corredor oceánico famoso pasa por esta provincia y quedó fuera Formosa pero cuando lo queres reclamar te dicen para que vamos a construir 120 km de este que ya se tiene, si ya hay un RAMAL, yo fui hasta Santa Cruz de la Sierra, hasta Salta buscando quien quiera sacar por el puerto de Formosa y el futuro RAMAL C25 y tenemos una buena cantidad de hierro, soja y otros materiales, que si tuviéramos un sistema de ferrocarriles todos estos productos pasarían por Formosa lo cual para nosotros sería un desarrollo tremendo, pero cómo se hace ahora para convencer a un inversor que en vez de poner un frigorífico Chaco lo hagan Formosa” se preguntó.

También señaló que Formosa ha sido borrada del mapa ferroviario Argentino, a diferencia de otras provincias que con el tren crearon la empresa provincial reforzando su sistema ferroviario, pero esto va más allá de los partidos políticos qué entienden que la producción pasa por allí, en Chaco tanto el gobernador Rosas que era radical como capitanich peronista defendieron el ferrocarril, relató.

Hoyos comentó que durante su gestión frente al Plan Belgrano logró interesar a una empresa estatal China, a Ferronaval que nuclea varias empresas internacionales, a una empresa canadiense y otra de Amsterdam, general de reuniones en el marco de lo que sería inversiones privadas considerando siempre inversiones mixtas en donde también tendría que poner algo el gobierno, estuvo en las reuniones Nando De Vido, el ing.Bortolozzi, con gente del Plan Belgrano y delegados del gobierno Chino, pero después de eso se terminó la gestión de Macri y ya no se pudo avanzar” relató.

Desde que asumió Alberto Fernández no se escuchó la palabra “acueducto” nunca más

Por su parte agregó que el gobierno no tiene un interés estratégico, es nada más político, porque desde que asumió Alberto Fernández no se escuchó la palabra acueducto nunca más, siendo que la provincia bien logrado colocar esto en las inversiones nacionales, pero ahora ni siquiera está dibujado en un papel, siendo que el Chaco inauguró su quinto acueducto, comparó.

Así que tampoco pueden culpar a la pandemia, porque todas son obras de inversión internacional que la mayoría continúan, o los viaductos por los que hicieron un escándalo en la gestión de Macri y que luego firmaron cartas de intenciones porque esos son los convenios marcos, qué es un engendro de la gestión de Cristina kirchner, que no define nada demostrando la falta de visión estratégica de la provincia.

“Acá se interesaron por Diocitek que no tiene ningún sentido productivo, cuando se pueden articular de 30 localidades con inversión, con dinero con recursos para que la gente se mueva, porque si se toma como siempre lo simple el precio de tonelada que se transporta por camión, si es de 1 dólar esa misma tonelada transportada por tren de 0,45, y en un barco es 0,15 dólares, estas para tener una idea de la fuera que estamos de sistema de competencia, todo porque no se tienen los recursos, hoy se está discutiendo la concesión de hidrovías a una empresa belga que venció hace unos días, y todos los gobernadores están arriba del tema, menos el nuestro que no se escucha hablar sobre hidrovías.

Y esto es porque no tiene lo básico para insertarse en una hidrovía por lo tanto debe quedarse calladito, qué es un puerco y un tren funcionando, el puerto se desmoronó lo dejaron caer y el RAMAL C25 lo desmantelaron“, enunció.

Hoyos admitió que no se tiene la posibilidad de competir ni siquiera con las provincias o países que están más al norte, y la enorme cantidad de recursos más fuentes de trabajo que genera un sistema de logística funcionando es inimaginable, si un inversor quiere colocar por ejemplo 20 millones de dólares en la provincia dice que se cuenta con campos para alquilar, pero no lo haría porque no se cuenta con fletes. Siempre apostaría por Chaco, aún si el alquiler es más alto, siendo que inversiones cómo está siempre generan trabajo y riquezas pero de todo esto nos estamos perdiendo los formoseños porque se está fuera del sistema de desarrollo.

Para culminar añadió que en un primero momento quisieron vender el tema de Diocitek como una Formosa nuclear, pero al tener tanta resistencia y críticas el proyecto lo terminaron, o cuando quisieron imponer lo de Formosa petrolera y crearon una carrera de técnico en petróleo que hoy se dedican a remisear, ahora lo de técnico nuclear, todo bajo el mismo modus operandi del montaje del relato que nunca termina siendo real.

Con los trenes tenemos algo concreto y decisivo para el desarrollo para que esta provincia tenga futuro y sea viable, ya que está comprobado que únicamente se podrá desarrollar un lugar si se tiene un sistema de trenes que los articule, y así lo entendieron todas las demás localidades, concluyó.

