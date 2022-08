Blas Hoyos: «El oficialismo provincial pagó millones a un mercenario para difamar a Julieta González»

36

El columnista de Radio Parque Blas Hoyos hizo referencia a las maniobras del gobierno en contra de la periodista Julieta González, en su columna «Julieta Gates»

El doctor y comunicador, Blas Hoyos, manifestó emulando a El Quijote de la Mancha «Ladrán, Sancho. Señal que cabalgamos», que esto tiene que ver con el hecho de que cuando la acción de una persona tiene efecto preocupa a otros, y esto se observa en el gasto que se realiza el gobierno para denostar a la periodista, porque el oficialismo siempre tratará destruir más que expresar sus ideas.

Hoyos en su columna comenzo explicando que «Lo que ha pasado con Julieta González es que se ha contratado a un medio conocido a nivel nacional, porque no solo se trata del monopolio que tiene el gobierno local, sino que contrata sicarios de la prensa nacional cómo es el caso de Roberto Navarro, como Morales, o Brancatelli, que se encargan de destruir a las personas. Por ello son sicarios de la prensa». Entonces, «la provincia se ve que cuenta con muchos recursos para pagar para que este periodista destruya la imagen de Julieta González» continúo.

¿Quién es Julieta Gonzalez?

En su analisis, el Dr. Blas Hoyos expresa que Julieta González es una joven abogada y periodista independiente, quienes la denotaban decían que no tenía título de abogada pero lo mostró y le tapó la boca a muchos. «Es una hija revoltosa del modelo formoselo, tiene 27 años y es chiquita e inofensiva en cuanto a vigor fisico, pero su daño está en la palabra, comunicando cosas. Julieta nace en el año 1994 es decir, tenía un año cuando asume por primera vez Insfran como gobernador, estudió en el Colegio Nacional y allí fue por primera vez víctima Gildo Infran, también estaba el ministro González a cargo de las fuerzas represoras. Fue reprimida a los 14 años por querer elegir autoridades del Centro de Estudiantes, y no le permitían presentar su lista porque eran jovenes que hablaban de politica y cuestionaban al gobierno. Aquella brutal represion del año 2010, donde Gildo Infran autorizó a su policia a ingresar al Colegio a golpear y detener a chicos, profesores, padres entre ellos el diputado Martín Hernández y la dirigente gremial, Nilda Patiño».

Además agregó que cuando se recibió en el 2020 de abogada y regresó a su tierra seguía siendo Insfran el gobernador, sin contar que tuvo que estar varada por una cuarentena eterna que impuso el gobierno, luego estuvo 15 días detenida en un centro clandestino pese a ser negativa de COVID 19, para recién terminar la odisea y poder volver a su provincia, y empezar a trabajar.

«El ejercicio de su profesión independiente la llevó a denunciar un montón de hechos y esto porque la experiencia de vida que tiene Julieta cómo muchos otros es de represión absoluta. Esto hizo que se ponga la cabeza y lidere, al menos en el ámbito juvenil y a nivel de periodismo local, y denuncie lo que está pasando en Formosa» recordo el comunicador.

Continúo analizando que «todo esto llevó a que sea una noticia y causa nacional su detención, cuándo con su cámara pudo registrar hechos de represión policial y abuso de autoridad durante la pandemia, y aquel 5 de Marzo la volvieron a reprimir y detene por este régimen de completo autoritarismo que es el de Gildo Insfran. Pero esa fue la respuesta del gobierno».

HIJA DE LA DEMOCRACIA

A todo esto la abogada corrigio al Dr. Hoyos y expresó que «Lejos de considerarme una victima del modelo Formoseño, soy una hija de la democracia, los jóvenes de mi generación asumimos esa responsabilidad histórica qué le ha dejado la defensa de la democracia que es la de involucrarnos en los procesos historicos. Los jóvenes se han caracterizado por no bancar las tiranías de un caudillo feudal como es la de Gildo Insfran, un gobierno metido en las escuelas adoctrinando y que las ha unidades básicas del justicialismo»

«Cada vez que empezaba el año escolar teníamos la bolsita de Gildo Insfran con útiles escolares impregnados con la cara del gobernador y desde chiquitos empezábamos a llamarlo el «tío Gildo», como una muestra de adoctrinamiento y proselitismo bancado con recursos del pueblo, y asi crecimos no entendiendo muchas cosas de la vida pero teniendo claro que que había un Gildo Insfran todo supremo»

La periodista continúo diciendo que «Lo que más duele no solo es ver cómo se van garatizando la impunidad y la corrupcion, sino que lo que duele es la falta de libertad. No tener libertad para expresarnos, para elegir, para trabajar o estudiar de lo que uno quiere, no tener libertad para crecer rodeados de la familia en la provincia». «Duelen los cientos de jóvenes que se han ido» expresó.

«La experiencia en el Colegio Nacional con la represión, es un proceso que me va a acompañar siempre. Eramos pibes de 14 a 16 años que queríamos ser como una alternativa para dirigir un centro de estudiantes, porque nos preocupaba que nuestro colegio se caía a pedazos y ocasionaba muchos daños y lesiones a nuestros compañeros. Nos preocupaba que nuestros docentes marchaban casi de manera cotidiana por los bajos salarios». Entonces, «nos preguntabamos, ¿Por qué los estudiantes no podemos estar inmersos en esas discusiones? Ahí es cuando asumimos a importancia de tener un centro de estudiante para formarnos y hacer un espaciodonde los jóvenes puedan participar en política mas alla de lo partidario» señaló Julieta.

SICARIO MEDIATICO CONTRA JULIETA

El doctor y comunicador, Blas Hoyos, denuncio que el periodita ultra kirchenrista Roberto Navarro, fue repudiado en el año 2021 porque «Fue el que más recibio pauta oficial recibió unos $64 millones para una página que ni siquiera tenía trascendencia. Es un sicario capaz de disfrazar la realidad por sumas millonarias y se puede observar esto cuando, en el año 2015, anunciaba la victoria de Scioli cuando no fue así»

Hoyos dijo «Este señor que no tiene escrúpulos fue el encargado a quién se le pagó para ejecutar mediáticamente a Julieta González en Formosa, siendo que su trayectoria en materia de Derechos Humanos y en la defensa de la educacion, y su valiente actuación en la defensa de los cuidadanos en tiempos de pandemia, y principalmente aquel el 5 de Marzo del 2021″

«Pero la pregunta es: ¿La provincia tiene dinero y recursos necesarios para pagar a un mercenario, dueño de un multimedio del cristinismo, cómo es el caso de Roberto Navarro y El Destape para descalificar a una dirigente social en Formosa?»

Hoyos insisito en que «Tenemos nueve diputados provinciales, tenemos 3 legisladores nacionales, tenemos muchos concejales ¿Por qué eligen a una persona que es más indefensa o mejor dicho inerme? Porque Julieta no tiene armas, es decir las herramientas en cuanto a estructura y aparato parlamentario que tienen otros dirigentes de la oposición, pero sin embargo cargan contra ella en forma abusiva y desproporcionada, es como usar toda la artillería de los cañones para matar a una sola persona y esto sale mucha plata de los formoseños».

El comunicador detalló que Navarro pasó de dos millones a tener nueve millones mensuales con un crecimiento de 131% en sus ingresos y es hoy un medio a quién le han adjudicado la señal de radio El Mundo y otras radios FM sin tener los requisitos mínimos aprobados, y por otra parte, recibe una pauta publicitaria exorbitante inclusive mayor a la que recibe el grupo Clarín o Infobae. «Yo me pregunto, ¿Es para tanto gobernador Insfran, no puede con todas sus tropas y el ejército de ñoquis que tiene? ¿Es necesario contratar con un altísimo precio pagado por los formoseños?» finalizo Blaz Hoyos.

