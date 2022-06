Blas Hoyos participó de las jornadas sobre Hidrovía Paraná/Paraguay

30

Invitado por el Centro Paraguayo de Ingenieros y autoridades de la Hidrovía, el doctor Blas Hoyos fue invitado a participar de las Cuartas Jornadas sobre Hidrovía Paraná /Paraguay que durante los días 17 y 18 de junio se llevaron a cabo en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Según pudo manifestarnos el Dr. Hoyos se trató de una experiencia magnífica donde se abordaron temas fundamentales sobre desarrollo de la Hidrovía, su realidad actual y sus potencialidades de esta enorme vía de transporte logístico que moviliza el 95 % de la producción de países mediterráneos como Paraguay y Bolivía y hasta un 75 % de países como Argentina, Brasil, y Uruguay. La generación de mano de obra calificada , la agregación de valor a los productos así como también las inversiones son descomunales para regiones como la provincia de Formosa una oportunidad desperdiciada por nuestra provincia por no contar con dos elementos fundameentales como lo constituyen una vía Férrea y un Puerto operatiuvo.

Pudimos ver el enorme salto de Calidad e inversiónde capitales que benefició al Paraguay, que no solo ha incrementado geométricamente sus inversiones, con instalaciones de silos de fábricas de aceites, frigoríficos etc. Sinó también con la instalación de puertos y hasta Astilleros para reparación y armado de Barcos, remolcadores y barcazas como el que pudimos visitar denominado Astillero”la Barca del Pescador que se continuó con una visita guiada a TERPOR, una empresa creada con inversión privada de 40 millones de U$S, que el año pasado logró el récord de transporte logístico de unos 100 mil containers de 20 tns.) con una generación de empleo calificado directo y en blanco de dos mil empleados y muchos miles de forma indirecta.

La Hidrovía es una enorme oportunidad desperdiciada por nuestra provincia que permitió el desmantelamiento del Ramal C25 y en segundo lugar cuando decidió la construcción de un puerto en un banco de arena (Balneario doña Lola) sin calado para que ingresen los barcos, con un costo de 204 millones de U$S para que nunca funcione. Nos queda tanto por aprender y por avanzar en esta provincia privilegiada por la naturaleza y que estaba llamada a ser protagonista y locomotora del desarrollo regional del NEA, por la naturaleza que la coloca como el corazón del Mercosur o de la Cuenca del Plata centro del corredor bioceánico y tantas otras consignas que si bien son ciertas nunca fueron aprovechadas.

Comments

comments