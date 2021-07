Blas Hoyos respaldó la posibilidad que una persona con la integridad, trayectoria y capacidad de Fernando Carbajal pueda prestigiar la actividad política

26

El doctor Blas Hoyos, destacó la trascendencia de que el doctor Fernando Carbajal, pueda incorporarse plenamente a la actividad cívica, Carabajal reúne muchas y sobradas condiciones para aportar a la reconstrucción de una sociedad democrática con su estructura republicana totalmente desbastada por un gobierno con muy baja y mala calidad institucional, con propuestas habitualmente tan mediocres e improvisadas. En fin, estoy convencido que su inserción va a ser una bocanada de aire fresco para la política.

Fernando Carbajal, si bien viene de afuera del palo de la política, no es ningún improvisado o un outsider, pues desde muy joven se incorporó a la política universitaria, fue consejero directivo en la facultad de derecho, fue presidente de la Federación Universitaria del nordeste, luego tuvo una importante carrera judicial, como fiscal de Estado en la provincia de Corrientes, destacó Hoyos.

No es cualquier juez pues su formación es de posgrado con nivel de doctorado, ha ganado varios concursos y está en la terna propuesta para integrar varios juzgados del país, en el Chaco, en CABA y en Posadas, tiene trabajos de investigación, ha escrito papers y libros sobre la oralidad en los procesos judiciales siendo un referente dentro de la justicia en esta materia, abundó

Es importante destacar un detalle…en este caso el proceso es inverso porque es de valorar que un hombre con una carrera judicial y profesional promisoria deje su zona de confort para dedicarse al complicado y árido campo de la política, diferenció.

Y, digo proceso inverso porque en el oficialismo podemos ver muchos casos de saltos desde la política hacia la justicia:

Hay varios ejemplos pero solo por nombrar algunos tenemos al actual presidente del Superior Tribunal de Justicia Marcos Quinteros, qué fue juez Federal mucho tiempo en Formosa pero antes fue apoderado del PJ, Ricardo Cabreara ha sido ministro de economía, y ha tenido otros cargos políticos siendo actualmente Miembro del Superior tribunal de justicia, o Sandra Moreno y Moreno que actualmente están en el Tribunal Electoral Permanente uno antes fue apoderado del PJ y la otra diputada por el PJ, por lo tanto no tienen no tiene autoridad moral para hablar, así que espero que al justicialismo no le agarre esos oportunistas ataques de ética republicana berreta, porque tiene mucho que explicar, advirtió.

Para terminar creo que la candidatura de una persona con la preparación y las características de Fernando Carabajal levantan mucho la vara en materia de oferta electoral respecto a la tradicional y mediocre propuesta que suele hacer el oficialismo provincial para lo cual no hace falta más que recordar a sus legisladores electos, recordó.

Sería interesante entonces que no se caiga en lo de siempre o sea las campañas de desprestigio que solo se agotan en escrachar y denigrar al contrincante en lugar de fortalecer la figura de su propio candidato estrategia en la que el oficialismo es experto, concluyó.

