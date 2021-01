Blas Hoyos sobre la designación de Anibal Gómez: Por fin las cosas empiezan a tener sentido lógico.

20

CON LA DESIGNACIÓN DE GÓMEZ COMO MINISTRO LAS COSAS EMPIEZAN A TENER GOLLETE. Por fin sacan el inodoro del living y lo devuelven al baño y la heladera vuelve del baño a la cocina.

La reciente designación del Doctor Aníbal Gómez a cargo del ministerio de desarrollo humano es la primer señal de sentido común que nos dá el gobierno después de un año fatal en el manejo de la Pandemia.

Llamaba la atención de sobremanera que la estrategia, la coordinación y el control de la pandemia era inéditamente dirigido por el ministro de seguridad

Cuando se inició la cuarentena allá por el 20 de Marzo del 2020, el gobierno hacía gala de tener la valla invicta con cero contagios en Formosa sustentado al decir de ellos en una sólida infraestructura acompañado de una eficiente preparación y equipamiento del sistema de Salud de la provincia, aunque llamaba la atención que quien a priori fuera el supremo hacedor de esto, su titular el entonces ministro, el Dr. Pedro Décima, no figuraba ni aparecía en las reuniones menos aún en las decisiones.

Nos acostumbramos a ver a un Sr. que a pesar de no tener la más peregrina idea de lo que estaba pasando parecía ser el mandamás de la Pandemia.

Finamente el desenlace terminó el 28 de abril con la presentación de la renuncia de quien habría sido a priori el principalísimo responsable de los logros alcanzados. Nunca Décima explicó las razones de su alejamiento, el mismo gobierno habló de irregularidades para lo cual montaron cotillones de auditorias hasta las últimas consecuencias y bla bla bla, desde el ministerio de Economía cuyos resultados nunca se dieron a conocer, pero la versión más lógica decía que Décima había renunciado molesto a partir del inexpilcable avance de Gonzáles en las conducción y las decisiones de la pandemia. Como consecuencia de esto Formosa registró un caso único en los anales dela historia de humanidad atravesó durante más de meses de su peor pandemia sin tener un ministro de salud designado. No es fino…?

Tenemos un ministro de educación que es médico y no sabe nada de pedagogía

Pero si bien estamos acostumbrados a estos desaguisados de hecho tenemos un ministro de educación que es médico como Zorrilla, que nunca le escuche definiciones en materia de pedagogía, didáctica o educación, lo único que recuerdo es su arenga para convertir a cada escuela y colegio de la provincia en una unidad básica para defender al gobierno.

Cual es la única provincia donde el ministro de educación es médico y el responsable de la pandemia es abogado ¿…?

Debemos asumir que Décima tiene toda la razón, pues aparte de las competencias técnico-profesionales y científicas está el sentido común y que es lo que uno ve como lógico por ejemplo quien esta a cargo de la pandemia en la nación, el ministro del salud, Ginés Gonzáles Garcia, médico . Quien está cargo de la pandemia en la provincia de Buenos Aires? El ministro de Salud de la provincia Danieel Gollán, médico. Quién esta a cargo de la pandemia en CABA…? El ministro de salud, Fernán Quirós, médico y esto se repite en cada una de las provincias del país. Cual es la única provincia donde el ministro de educación es médico y el responsable de la pandemia es abogado ¿…?. Si sr. Ud. acertó…”FORMOSA”.

Hasta donde yo sé después de una vida de docencia, investigación y gestión de 40 años por los claustros universitarios, el plan de estudios de abogacía no posee ni siquiera una sola materia, que lo habilite a Gonzáles para administrar la más grave pandemia que vivió e país y el mundo

El grotesco González a un tema básico y elemental de Salud lo encaró como un problema de seguridad

Si bien es un personajes pintoresco muy afecto a rebuscadas metáforas y giros linguísticos con gran manejo del idioma Guaraní, que reconoció no entiende, Histriónico hasta lo grotesco creo que no son condiciones que lo habiliten para esta función porque su inoperancia e ignorancia nos llevó a lo que prácticamente estaba preanunciado pues a un tema básica y elementalmente de Salud lo encaró como un problema de seguridad por eso con el empoderamiento de la policía de la provincia, la lucha se agotó en medidas represivas, de control, inspecciones clausuras, barricadas, bloqueo , estados de sitio, campos de concentración y aislamiento etc. en fin…no se les cayó una sola idea que pase por el enfoque médico sanitario, de diagnóstico o prevención.

Al Dr, Aníbal Gómez debo reconocerlo como un hombre moderado, inteligente, con una vasta experiencia en el área de la salud pública

Conozco al Dr, Aníbal Gómez y a pesar de que estoy en las antípodas de sus pensamiento político, debo reconocerlo como un hombre moderado, inteligente, con una vasta experiencia en el área de la salud pública, espero que sin histeriqueos vedettistas o actitudes de soberbia y burla pueda reencauzar este estruendoso fracaso del manejo de la pandemia en Formosa y por lo menos lo encare desde un punto de vista de la salud pública, con un enfoque sanitario y epidemiológico y desactive este horrible sistema represivo y persecutorio e inconstitucional basado en el autoritarismo y la soberbia, que nos impusieron.

Finalmente debo decir que por fin sacan el inodoro del living y lo devuelven al baño, por fin la heladera vuelve del baño a la cocina. Todo esto sin que sea una garantía…es por lo menos un paso hacia la lógica.

BLAS HOYOS.

