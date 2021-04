“Bogado tras acordar con Eber Solís, volvió a la política, y deberá explicar por qué van a ser funcionales al régimen que dicen combatir”, cuestionó Ruiz Diaz:.

30

La concejal de la Unión Cívica Radical Celeste Ruiz Díaz dio conocer el proyecto que presentó al Honorable Concejo Deliberante con su par Gerardo Piñeiro para pedir informes sobre las irregularidades en la concesión del predio del Paseo Ferroviario a Cervecería Patagonia.

La edil manifestó que la semana pasada se hizo pública una situación escandalosa que tiene que ver con el Paseo Ferroviario, y la concesión de un espacio público a un privado para que lleva adelante el emprendimiento gastronómico, quién empezó la construcción sin tener los planos aprobados ni las autorizaciones correspondientes, es decir de una manera absolutamente ilegal lo que significa lo que reiteradas veces se dice que es políticas públicas para los amigos.

“A dedo eligieron quién iba invertir en un lugar privilegiado con un trato absolutamente preferencial por eso estamos yendo a la justicia porque fue aprobado con la mayoría del voto justicialista y el de la concejal Neme, por eso presentamos un proyecto para que podamos darle un marco jurídico y legal de aquí en adelante a la utilización del Paseo Ferroviario, sobre todo para poder garantizar que cualquier persona qué quiero realizar algún proyecto pueda estar en iguales condiciones, y que todo sea tratado bajo las mismas reglamentaciones, para dar un ejemplo de las diferencias que hace el municipio”, manifestó

“La persona que está emprendiendo la Cervecería Patagonia durante 8 años no va a pagar ni un solo peso por estar en un lugar preferencial, es decir es un comodato de 8 años sin embargo las personas que están con su carrito en dicho paseo cada tres meses le renuevan el contrato es decir ni siquiera tiene la seguridad de que se van a seguir quedando y ni hablar que no tienen agua ni le hacen las mejoras del terreno”, advirtió.

La legisladora expresó que cuando le llegó el proyecto el bloque de la oposición sugirieron algunos cambios al mismo, ya que en un primer momento el comodato iba a ser por 10 años, la sugerencia fue que sea de 4 años y que todas las mejoras que se hagan tienen a favor del municipio, Pero lo que más llamó la atención era la urgencia del oficialismo para que esto salga de inmediato, al hacer las averiguaciones la persona que figura como inversor está inscripta en AFIP apenas hace un año, tampoco hay plano presentado en el municipio, lo tienen cartel de obra es decir cuenta con todas las irregularidades, y lo que sí pudimos saber es que esta persona en algún momento fue candidato a concejal acompañando en su momento a la doctora Neme, el que figura es Hinojosa S.A., es decir lo que se plantea es que es bienvenida cualquier inversión privada pero con ley pareja para todos.

“Porque si la municipalidad va a destinar un predio con una ubicación que será la mejor de la zona, lo que corresponde es que llame a una licitación para que todos aquellos que tengan la intención de invertir puedan presentar sus proyectos, y que se pueda ver cuál es más ventajoso tanto para el municipio como para los vecinos, es decir que se cobre un canon que después se pueda destinar a obras, pero que no se elija a dedo quién será ni que no cumpla las reglamentaciones, y que enfrente de las narices del intendente comience una construcción sin que pase ninguno de los filtros es realmente obsceno siendo claramente un caso de corrupción, cualquier otra ciudadano que empiece una obra sin autorización le hacen una flor de multa, sin embargo este chico está construyendo en las narices del intendente y nadie le dice nada, pero sobre todo esto no se puede separar de toda la situación que se viene dando con el sector gastronómico en general, porque es un sector que está siendo perseguido y se le ladra un montón de actas, la semana pasada tuvieron que ir con un abogado a la comisaría a firmar una excarcelación”, argumentó.

Además sostuvo que en la sesión preguntó si le avisaron al dueño de Patagonia que lo van a perseguir y lo van a multar, pero claramente él no tendrá estos problemas porque si le permiten construir con todas las irregularidades, con un comodato durante 8 años mientras otros gastronómicos no pueden sostener el alquiler de sus locales, nadie puede decir que desconozca esta cuestión, la Dra. Neme dijo conocer al inversor y reconoció que había irregularidades, pero votó de forma positiva de igual manera, siendo esto suficiente para no acompañar porque es ilegal.

“Hasta el momento lo único que está presentado y qué tiene que ver con que se informe ante la comisión de control del Concejo Deliberante que es la comisión que yo presido, es convocar al funcionario Delguy, porque los medios de comunicación dijo ser el responsable de todo lo que sucede en el Paseo Ferroviario, por eso queremos que comer estado parlamentario con un informe y una convocatoria formal a este funcionario para que el día miércoles venga e informe a la comisión de control de gestión, y este es el único pedido de informe formal que está presentado, es decir no hay nada presentado a la encargada de Obras Públicas, al menos hasta ahora para que tome estado parlamentario” destacó la concejal.

Por su parte expusó que solicitan las documentaciones porque piensan ir a la justicia, en cuanto a la Dra Neme es parte de la comisión de legislación por ende tuvo tiempo de sacarse todas las dudas antes de votar a favor, pero no es la primera vez que está concejal en el marco del municipio y los diputados de su espacio en el marco de la legislatura acompañan cosas que para nosotros son inaceptables, votar la ley de emergencia económica o votar dar superpoderes al ejecutivo, eso es algo que la oposición nunca ha aceptado porque no permitir que el Consejo no sesiones es algo inconstitucional más allá de la cuestión sanitaria, abundó.

Ruiz Díaz dijo “ceder funciones del legislativo al ejecutivo, es algo que se da solamente en extremadas circunstancias, pero en este caso nosotros estamos sesionando por lo tanto no hay ninguna circunstancia que lo amerite, entonces no es la primera vez que te espacio político en general tanto en la legislatura como en el municipio, acompañan cosas inaceptables, para mí esto siempre fue un dato político, si bien la doctora Neme plantea cosas en contra del gobernador también acompaña cosas grosas del intendente y después toda la interna política que sabemos que hay en la Universidad con el sector del doctor Bogado que volvió a la política después de 2 años, y llegó a un acuerdo con el vice gobernador lo cual significa una decisión política, que ellos han tomado como espacio, pero lo que creo es que llegado el proceso electoral serán ellos lo que deberán rendir cuentas a la gente y explicarles porque van a ser funcionales al régimen que dicen combatir”.

Para culminar agregó que los diputados del Bogadismo son Andraus y la docente Arguello quien estuvo ausente y no acompañó los reclamos de los padres para que se inicien las clases presenciales, ni defendió a los docentes, pero en política sobre todo cuando llegan los procesos electorales se debe rendir cuentas a la gente de lo que se hizo lo que no se hizo y lo que se piensa hacer, en ese caso de su espacio que es el Frente Amplio Formoseño construido con distintos partidos políticos y organizaciones siempre estarán en franca oposición al Gidismo y se trabaja con la misma coherencia que se hizo siempre, funcionales nunca opositores siempre.

