Buena respuesta a la convocatoria para renovar la tarjeta SUBE inclusiva

Las políticas implementadas desde la gestión del intendente Jorge Jofré en materia de discapacidad han tenido un alto impacto, brindando la posibilidad a todas las personas que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) de viajar de manera totalmente gratuita en el transporte urbano de pasajeros y de acceder al libre estacionamiento.

Al respecto, el subsecretario de Transporte y Emergencia del Municipio, Dr. José Olmedo, señaló: “A todas las personas con discapacidad se les proveyó de una tarjeta SUBE inclusiva, donde se encuentran los datos del CUD, datos personales y la fotografía. La misma tiene una fecha de vencimiento que es cada 31 de diciembre y a partir del 2 de enero, quienes posean el pase, deben concurrir a las oficinas de la Dirección de Discapacidad y a las oficinas de la SUBE, ubicadas en Pringles y Rivadavia, de 8 a 12 horas, para renovar el beneficio por un año más”.

“De igual manera, las personas que se encuentren en esas condiciones y cuenten con un vehículo, deben venir a renovar el beneficio del SEM (Sistema de Estacionamiento Medido), el que también vence cada 31 de diciembre y se renueva desde el 2 de enero. Así no exista una fecha tope para hacerlo – aclaró – desde el Municipio sugerimos que lo hagan lo antes posible para evitar multas por no tener activado el libre estacionamiento, evitando de esta forma cualquier tipo de inconveniente y el cobro del transporte público si no tienen actualizada la SUBE inclusiva”, indicó Olmedo.

“Normalmente, la renovación durante el mes de enero se da en un 70% aproximadamente y el resto lo van haciendo con el transcurrir de los meses siguientes”.

Servicio Punto a Punto

Por otra parte, el funcionario recordó: “Hemos habilitado nuevos horarios de verano para el servicio Punto a Punto, que son: 7.30, 11.30, 16 y 18.30 horas desde las terminales ubicadas en La Nueva Formosa y el barrio Venezuela; en tanto, desde la terminal del Paseo Ferroviario hacia la Plaza Roberto Sotelo del Barrio Venezuela y la plaza de La Nueva Formosa, los horarios de salida son: 10, 12.30, 17.30 y 20.30 horas”.

Asimismo, destacó: “Estamos ultimando los horarios y recorridos para la “Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré”, para trabajar con las unidades de este servicio, teniendo en cuenta que desde la tarde noche arranca el festival artístico que se extiende hasta las 3 horas de la madrugada y la idea es posibilitar que el servicio Punto a Punto pueda trasladar en esos horarios a quienes concurran al festival”.

