Bullrich: “La oposición tiene al mejor candidato para Formosa, el “Juez de la Libertad” que garantizó los derechos que el Gobierno denegó”

La presidente del PRO Patricia Bullrich visitó la provincia de Formosa, y luego de mantener una reunión con los padres organizados ofreció una conferencia de prensa junto a los candidatos a diputados nacionales por Juntos por Formosa Libre, Fernando Carbajal y Emilia Maciel.

La titular de la oposición destacó que “Juntos por Formosa Libre” no está dividido en Formosa, que este es un momento histórico para quienes viven en Formosa porque el pueblo salió a luchar, con los jóvenes a la cabeza, con los padres organizados, con las mujeres luchadoras, esto significa que hay una voluntad de romper un modelo de un gobierno controlador que quiere impedir las libertades.

Hay que romper el cerco de miedo, y la impotencia, estos regímenes ganan cuando se quiebra la voluntad de la sociedad

“Nosotros hemos elegido como candidato a quién yo llamo el juez de la libertad porque le garantizó a los formoseños derechos que el gobierno denegó, y está acompañado por los partidos importantes que conformamos este frente, porque hay que romper el cerco de miedo, y la impotencia, estos regímenes ganan cuando se quiebra la voluntad de la sociedad, acá hay una gran esperanza para que esa voluntad no se quiebre, estamos seguros de que vamos a hacer una gran elección“, advirtió.

Además señaló que en el único lugar en donde no los dejan transitar para ingresar libremente es en esta provincia, y esto lo manifiesta más que nada por las familias con niños, y hasta a los pequeños les hacían el hisopado algo que no está recomendado. En Mansilla pudo hablar con todos los que estaban en la cola y la mayoría decía que era la primera vez que salía de la provincia después de casi dos años, era una cola interminable en donde había un papá con tres niños con un hisopado realizado hacia tres horas antes, pero aún así no lo dejaron cruzar y lo enviaron a hisoparse nuevamente.

Insfran es el responsable de la falta de derechos, de la falta de libertad, de arruinarle la vida a los formoseños

“No responsabilizo a ninguno de los miembros de la policía ni al personal de salud, el responsable es Gildo Insfrán, Insfran es el responsable de la falta de derechos, de la falta de libertad, de arruinarle la vida hasta a los formoseños qué salen un fin de semana, es el único lugar del país donde todavía suceden estas cosas”, cuestionó.

“Creo que el parlamento nacional tienen que reaccionar ante esto, si reaccionaron los jueces no pasarían estos atropellos, acá tenemos a Fernando Carbajal que ha reaccionado contra todas estas barbaridades que ha sucedido en la provincia, ya reaccionó también la sociedad porque estuve manifestaciones cómo reaccionaron los papás que quieren volver a las aulas, pero ahora deben levantarse con el voto la sociedad y decir basta a este régimen opresor, porque el responsable es el gobernador directamente“, enunció.

Es un orgullo tenerlo a Fernando Carbajal, un juez que supo hacer lo que tenía que hacer para defender los derechos de los formoseños

“Es un orgullo tenerlo a Fernando Carbajal, un juez que supo hacer lo que tenía que hacer como alguien que venía con una figura débil en la justicia como es la del subrogante, porque muchas veces se utiliza esto para restarle la libertad y la autonomía, pero él a pesar de eso supo defender los derechos de los formoseños, nosotros pensábamos ir a las PASO como PRO pero cuándo salió la figura de Fernando dijimos que tenemos que ir todos juntos, tenemos que poner toda la fuerza en un solo objetivo, por eso estamos apoyándolo a él y a Mily, porque nos parece que es importante para la sociedad ver a alguien que los defendió que ahora dio el paso para seguir defendiéndolos pero en el Congreso“, resaltó.

Por su parte agregó que “quiero decirle a Gildo Insfrán que Formosa es Argentina y que este país no tiene fronteras internas, y que si no entiende que todos los argentinos tienen derecho de recorrer el territorio, de difundir las ideas, que se tiene libertad de expresión, que no se necesita tomar fotos de los autos y que todos estamos libres porque ya no nos va a encerrar por más que lo quieran hacer de vuelta, porque se tiene todo el derecho como argentinos y los dirigentes de una colisión que busca la libertad, el progreso, el trabajo, la educación para los formoseños, por eso vendrá una y mil veces, porque porque a pesar de sus ataques para impedir que vengan a Formosa, es porque no quiere que se vea lo que sucede”.

Gildo a pesar de los ataques voy a venir una y mil veces

“Nosotros siempre vamos a mostrar lo que sucede, porque estos regímenes que intentan impedir la al pueblo su desarrollo, su porvenir, que lo quieren someter a una situación de no futuro, nosotros lo vamos a combatir, por lo tanto Gildo voy a venir una y mil veces”, desafió.

“Es importante el apoyo de la oposición porque se ha visto en estos meses que el gobierno tiene una falta total de rumbo, una falta absoluta de respeto a la ley, como hemos visto las cosas más terribles también a nivel nacional, la cerrazón de un presidente que dijo que iba a cuidar nuestra salud y hoy somos el país con más muertes por habitantes del mundo, habiendo cerrado la economía, la educación, habiendo clausurado el futuro de todos los argentinos”, manifestó.

En provincias que no encerraron a nadie como Corrientes y Mendoza, la economía no cayó tanto como en Formosa

“Y, se ven las diferencias en las provincias que no han encerrado tanto tiempo, porque no ha caído tanto la economía como ser el caso de Mendoza y Corrientes, entonces se nota que en Juntos por el Cambio hubo una idea en principio de la cuarentena, al iniciar la pandemia, nosotros siempre dijimos que tenía que haber un equilibrio entre cuatro factores, la salud, la educación, la libertad y la economía de las familias argentinas” expresó.

La referente del PRO sostuvo que “los casos que hubo en Formosa no eran los casos que decía al gobernador, es decir que hay que transparentar pero para eso hay que perder el miedo, si bien se va mañana siempre estará con los formoseños y con los candidatos, y a los que ya son representantes como Quique Ramírez, el senador Naidenoff y el diputado Bruyaile, porque lo sucedido ayer se discutirá en todo el país y de nuevo se pondrá a Formosa en la discusión Nacional de la violación de los Derechos Humanos para que nadie lo olvide”.

A estos regímenes que intentan impedir al pueblo su desarrollo, su porvenir, que lo quieren someter a una situación de no futuro, nosotros lo vamos a combatir

Lo único que hizo el Gobierno fue acerca de la economía fue aumentar la pobreza

También expuso que “lo único que hizo el Gobierno fue acerca de la economía fue aumentar la pobreza, por ello es importante votar a Juntos por el Cambio en todo el país, porque en estas elecciones parlamentarias con esto se pondrá límites al presidente que hizo lo peor que pudo hacer que es no dar el ejemplo, ya que violó el decreto que el mismo dictó con respecto a que no se podía hacer reuniones sociales, y de forma represora decía que iba a ir a buscar a cada uno a sus casas a quienes lo hicieran, que si lo entendían por las buenas y bien y sino lo harían por las malas, pero se olvidó de ir a su propia casa que era donde estaba sucediendo lo que él decía que los argentinos no podían hacer”.

Hay que devolverle la dignidad de los formoseños

Bullrich dijo “la sociedad le fue poniendo límites, los gastronómicos, los trabajadores, los que tenían sus empresas cerradas, los cuentapropistas compa las mamás y papás, porque el ministro de Educación dijo que en febrero abrirían las aulas y al día siguiente dijo que no, entonces estamos peleando por una idea, qué significa el sueño de los argentinos, ser un gran país de clase media como siempre fuimos, un país en donde la educación pública tiene valor, con la posibilidad de tener un sistema de salud que se brinde a los ciudadanos, donde haya más empleo privado, no se puede hacer una sociedad en base impuestos, no se puede someter a parte de la población a planes eternos, y el resultado es la pobreza, entonces este plan fracasó, el único camino es el empleo, el trabajo, se genera una cultura donde el trabajo no tiene sentido desde la lógica de los sistemas feudales, pero hay que devolverle la dignidad de los formoseños“.

Para terminar añadió que Juntos Por el Cambio tiene otra idea de sociedad, con una línea de progreso, o ciudadanos libres, gente de trabajo, porque todos los integrantes de este espacio tienen en claro cuál es el camino que se quiere para la provincia y el país.

