Buryaile contó que también padeció irregularidades con el resultado de su hisopado

Ricardo Buryaile, diputado nacional de Juntos por el Cambio de Formosa, se sumó a las personas a quienes les llama mucho la atención la forma en que los datos de los pacientes sometidos a hisopados son manipulados, y en varios casos, un solo test tuvo por lo menos tres o cuatro resultados diferentes.

También criticó con virulencia que los datos personales sean utilizados por personajes ligados al poder, para emplazar carteles escrachando a opositores por el gran volumen de contagios de coronavirus de las últimas semanas, violando la ley del paciente publicando sus datos personales.

Buryaile dijo ante “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por FM Radio Parque, que por estos dos casos señalados, el de la torpeza e ineficiencia para brindar de modo fehaciente los resultados de los hisopados; y la utilización de datos personales para emplazar carteles difamatorios, es no solo una clara violación de los derechos del paciente, sino del decreto presidencial que prohíbe difundir los datos personales de los enfermos de coronavirus.

También destacó que hoy presentará en el Congreso de la Nación un proyecto para conocer todo lo relacionado a la campaña de vacunación en Formosa, con todos sus datos estadísticos, cantidad recibida, listas, dosis desperdiciadas o perdidas, etc.

Volvió sobre el tema de las irregularidades en el resultado de los hisopados y afirmó que “a nadie escapa que hoy vemos en las redes sociales que ocurren casos curiosos con los resultados de un solo hisopado a una sola persona. Así como le pasó a otras varias personas, yo también tuve mi propia experiencia. Con fecha 19 de marzo me hice un hisopado, el 23 otro y el resultado me dieron en forma oral el 24 a la noche, pero nunca apareció en las páginas oficiales en la web. La última vez que miré la página fue el sábado 27 a las 10,30 antes de ingresar al recinto del Congreso Nacional a sesionar, pero tampoco figuraba el resultado”, manifestó.

“No ingresé porque antes el ministro Aníbal Gómez me llamó y me dijo que mi resultado dio positivo, por lo que no ingresé al recinto por cordura y me aislé. El dato oficial lo tuve recién el siguiente lunes”, se quejó

Agregó para cerrar sobre el tema, que “veo que mucha gente que con pocos días tiene distintos resultados. El día 1 le da negativo, el 6 positivo y el 12 negativo. No estoy haciendo terrorismo con los resultados, pero se está dando que la gente denuncia estos casos”, remarcó.

Muchas preguntas y dudas

para presentar ante el Congreso

El legislador nacional destacó que con la presentación de un proyecto suyo en el ámbito del Congreso, pretende conocer todo lo relacionado a la campaña de vacunación de Formosa, que hasta ahora no han cobrado estado público y se sumerge en un mar de dudas y muy pocas certezas, en un contexto de extremada lentitud.

“Así vamos a saber cuánta cantidad de dosis enviaron desde la Nación, número exacto de personas vacunadas con una y dos dosis, vacunas que se perdieron o desperdiciaron. También queremos conocer la nómina de las personas beneficiadas con la inoculación, porque por ejemplo, yo no puedo averiguar si vos, Gabriel Hernández te vacunaste de manera personal, pero sí puedo exigir por ley la lista oficial, que debe ser de dominio público y a la vista de todos. Como diputado nacional necesito saber quiénes han hecho uso de las vacunas compradas por el estado nacional”, subrayó Buryaile.

Agregó que también pretende conocer si se cumplió con el orden de prelación de prioridades que hasta ahora no se observa. “Vamos a pedir a la Cámara de Diputados que se contemplen además a las personas con discapacidad, que no están contempladas en la campaña de vacunación. Todo el mundo conoce a mi hijo Matías, que es discapacitado y es ignorado para la vacuna. Y hay muchos Matías en el país, que están a la buena de Dios esperando. Deberían tener ya la dosis junto a su acompañante porque cada persona con capacidades especiales tiene una persona a su lado que lo asiste”, fundamentó.

