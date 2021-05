Buryaile cruzó a Basterra: “La decisión de cerrar las exportaciones es un mazazo a los productores de la carne de Formosa”

18

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) en comunicación con Radio Parque resaltó el paro del campo contra el freno a las exportaciones de la carne y cuestionó la actitud del ministro de la producción Luís Basterra.

El legislador manifestó que cuando le tocó asumir el Ministerio de la Producción la Argentina exportaba alrededor de 750 millones de dólares, y por la idea de Néstor kirchner de cerrar las exportaciones de carne, del tercer lugar habíamos caído al décimo tercero, por sanciones al país por incumplimiento de la cuota Hilton, pero al reunirse con referentes europeos pudo sortear este problema y la nación volvió a producir ocupando el puesto número cinco.

“Hoy se está en más de 3000 millones de dólares, entonces lo que está haciendo Basterra es cerrando el mercado perjudicando a la Argentina, porque cayó el 15% el precio de la vaca, la decisión de cerrar las exportaciones es un mazazo a los productores de la carne de Formosa no a los grandes a todos, el objetivo de destruir al productor agropecuario lo están consiguiendo, y esto es así porque ¿quien consume lo que se exporta en un 75%? en Argentina casi nadie”, se contestó.

Lo que se exporta a China que su mercado que lo abrimos nosotros es esa vaca que se moría y que nadie la consumía, porque se le está exportando carne congelada entonces está exportación de hoy de Argentina el 73% va a China. Esa hacienda que no se exporta golpea muy fuerte no sólo el productor, porque si le pasa algo a este al peronismo no le preocupa, porque para ellos son los oligarcas con su discurso mentiroso, remarcó.

Pero esto le pasa a la ruralidad porque cuando una situación mejora y la paga un chino, lo que sucede es que vive mejor Belgrano, Güemes, El Colorado, Pirané, Fontana, porque mejora la economía, entonces cuál es el problema o será una política de la ruralidad para que los centros urbanos vivan mejor, mientras nosotros vivimos peor durante 15 años hicieron esto, de 60 millones de cabezas se pasó solo s 48 por sus genialidades, pero siguen haciéndose los distraídos, recalcó.

Además sostuvo que con esta brillante medida que aplaude el gobierno provincial con el ministro Basterra, lo que sube es la hacienda en otros países y son ellos los que van a exportar más, porque el problema del hambre en este país no se soluciona así, porque la provincia de Buenos Aires qué es gobernado con el peronismo el 70% de los chicos son pobres, pero esto se soluciona teniendo menos inflación, porque cada punto de inflación son 235000 personas más pobres, pero se tiene una economía tan primitiva cómo imprimir billetes o cerrar exportaciones, o solo con precios cuidados, pero es más complejo que esto, sino abrir oportunidades en el mercado y en el mundo, pero lamentablemente la visión del kirchnerismo con el facilismo es así, y sería interesante escuchar a Basterra porque no estuvo en la reunión donde se decidió la suerte del productor agropecuario, dijo.

Este gobierno que habla de industrializar lo que está diciendo es vamos a exportar el maíz y no la carne, es decir no tiene valor agregado, es decir vamos a terminar cambiando espejitos por oro, creo que es un error que no tiene precedente y me alegro que el gobierno de Schiaretti y Perotti hayan dicho que están equivocados, porque cerraron 240 plantas frigoríficas durante el kirchnerismo, recordó.

Alguien se imagina a Japón prohibiendo exportar Toyota o a Corea Samsung, a Colombia no dejando exportar café, escuché una colega decir la maldición de exportar alimentos pero tenés que tener una mente retorcida cuando pensás que lo que vos vendes es demandado en el mundo, vos estás en problemas, pero es esta particular visión de la economía que tiene el kirchnerismo que habla del aumento del porque sube el precio de la carne, pero no explica porque sube el precio de la nafta, o no explica porqué indumentarias y calzados también sube y esto no se exporta. Y, esto es señor presidente porque hay 4% de inflación por mes, y porque estamos en un momento de pandemia y hay que tener mucho cuidado, y porque no compraron las vacunas y prefirieron privilegiar a los amigos y sus negocios y hay más de 70.000 argentinos que se murieron, agregó.

El legislador destacó que con respecto a las vacunas el fondo COVAX de la OMS le ofreció a Argentina 25 millones de dosis, pero le dijeron que no porque no teníamos problemas y hoy estamos en mayo, dijeron que iban a llegar cuatro millones de dosis, con una inmunización diaria de 100 mil por día otros país tienen cifras de hasta cuatro millones por día, es decir al país le faltan 60 millones de vacunas y sólo se compraron 12, esto para tener una población vacunada en un 70%, todo por la ineptitud del gobierno en ese escenario el presidente que volvió de Europa para ver inversiones y dice que va a poner en orden la casa, y cuando se debate la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal lo irán a poner a Parrilli o Marcelo Fuentes para liberar a Cristina de sus causas judiciales y esas son las prioridades del presidente.

“Todo fue una mentira, le hicieron creer a la gente que porque estaba Gildo el virus no iba a entrar”

Buryaile dijo “la gente está preocupada por otras cosas como por la infracción porque la encerraron hace un año, en la provincia de Formosa se está en fase 1, se fundieron los comerciantes, ante el silencio cómplice de la dirigencia empresarial de la provincia y decían que iban a privilegiar la salud por sobre la economía pero no compraron vacunas”, cuestionó.

O, cuando dijeron que tenemos un gobernador que sabe de esto porque es veterinario y enfrentó la aftosa pero con qué la enfrentó, con vacunas, cosa que le hicieron ahora, entonces tienen que hacerse cargo de eso, o cuando dicen que en Formosa esto se inició con el fallo de la Corte cuando lo único que dijeron fue que ordenaron a la provincia que las personas que ingresen sea bajo las condiciones que la misma provincia tenía, que eran los Centros de Aislamiento y cada una de esas personas cumplió allí cuarentena los 14 días, y algunas más, y cuando salieron fue con varios PCR negativos, por lo tanto el fallo de la Corte no tiene nada que ver, pero todo fue una mentira, le hicieron creer a la gente que porque estaba Gildo el virus no iba a entrar“.

Para culminar señaló que espera por el bien de muchos formoseños se revean algunas decisiones en la provincia, porque no tiene ningún fundamento científico, que no puedan abrir los bares y restaurantes porque si se va a esperar a que esto se solucione con vacunas, entonces no se sabe cuando todo se podrá volver a a abrir.

Comments

comments