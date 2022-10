Buryaile cruzó a Perczyk por el desfinaciamiento deliberado de la UNaF para financiar el Instituto de Insfran y exigió la No intervención de la Universidad de Formosa

El diputado nacional Ricardo Buryaile en reunión de Comisión del Congreso de la Nación, ante el Ministro de Educación Jaime Perczyk, defendió enfáticamente el financiamiento de la UNaF, y le preguntó ¿porque financian un Instituto provincial que NO tiene reconocimiento nacional, con plata de la Universidad Nacional?.

Buryaile reclamó al Ministro que «NO den pie a que cada uno en su provincia destruya Universidades Nacionales para crear Institutos provinciales a costas de los fondos de las Universidades nacionales«.

En la reunión del presupuesto 2023, ayer vinieron entre otros el ministro de educación, y lo que yo le plantee es que de las universidades nacionales hay universidades que como tenemos inflación se asigna un presupuesto promedio del aumento del presupuesto, hay algunas que tienen el 44% por encima de ese promedio, hay algunas que tienen el 5% cómo es la UBA, obviamente la del 44 son universidades más chicas y la Universidad Nacional de Formosa tiene el -31% por debajo del promedio, entonces uno se pregunta por qué.

Aprovecharon un convenio para dictar 3 carreras de la UNaF en el Instituto provincial, para asignarle deliberadamente al Instituto de Insfran 460 millones de la Universidad nacional

Llamativamente dentro de ese presupuesto destinado a las universidades nacionales hay algo que se llama bajo la línea qué es decisión del ministerio, entonces aparece el Instituto Universitario de Formosa qué es lo que yo le planteaba, hay un convenio entre la UNAF Universidad Nacional de Formosa y el Instituto Provincial de Laguna Blanca por el cual ese Instituto va a dictar tres carreras que no tiene reconocimiento nacional.

Por lo tanto, lo que se está haciendo es, celebrando un convenio entre la universidad y el Instituto Provincial ahora se le asigna un fondo directamente al Instituto provincial por un monto de 460 millones de pesos para 412 alumnos, la UNAF tiene 12.000 alumnos, y un número parecido creo de no docentes, a eso se le asigna un presupuesto total de 4600 millones de pesos millones qué significa lo que yo decía, no alcanza para pagar sueldos y funcionamiento.

En Argentina hay 10 Universidades provinciales, ninguna se financia con presupuesto nacional

No estoy de acuerdo que se desfinancien Universidades nacionales para financiar Universidades provinciales

En la Argentina hay diez universidades provinciales y no hay ninguna universidad provincial que este financiada con el presupuesto nacional, son financiado con el tesoro provincial, si vos me preguntas si estoy en contra de que se financie el instituto provincial de Laguna Blanca, en absoluto. Lo que si digo y quiero dejar bien en claro que no estoy de acuerdo que se desfinancien universidades nacionales para financiar universidades provinciales.

«Porque eso daría pie para que mañana Gustavo Valdés quiera decir bueno la UNE no va más y voy a hacer la universidad de corrientes, Capitanich diga Chaco Austral después Morales en Jujuy Zamora en Santiago Del Estero, de ninguna manera el financiamiento qué es de universidades nacionales tiene que estar dirigida a las universidades provinciales«, remarcó.

«Si podemos ayudar para conseguir más fondos para la educación de Formosa que cuenten conmigo, lo que no pueden contar conmigo, es para que los recursos de la Universidad Nacional cualquiera sea sean destinados a emprendimientos locales. En este caso me toca más de cerca porque obviamente es la nuestra sede traigan para financiar un instituto provincial«, sostuvo.

«Esto es lo que tenemos que decir y resolver, la Universidad Nacional por nuestra Concepción por nuestro origen es el cogobierno, la participación de los alumnos de los profesores es la autonomía, lo que dije fue que con estos fondos la Universidad Nacional de Formosa no alcanza a pagar los sueldo ni su funcionamiento«, añadió.

«Eso quiere decir que la Universidad Nacional va a tener problemas, lo que pasó ahí es que inmediatamente después de creado el Instituto a través de la legislatura, creo que en el mes de Julio se celebra un convenio entre la Universidad de Formosa y el Instituto de Laguna Blanca, a consecuencia de eso la Universidad Nacional que tenía que tener un giro mensual de 22 millones de pesos, le giraron 2 millones de pesos, entonces eso si te va a traer problemas«, aclaró.

Mi pregunta al ministro fue sobre la potestad de intervenir universidades nacionales que tiene el Congreso de la nación pero el 30 de noviembre el Congreso de la Nación, salvo que haya sesiones extraordinarias entra en receso, y a partir de ahí se puede intervenir por DNU, no sea cosa que volvamos en marzo y que la universidad este intervenida, quiero ser claro no estoy hablando de política, son mismo tronco yo no me meto en política estoy defendiendo los fondos de la Universidad de Formosa maneje quién maneje los fondos, no me importa si es este grupo o es el otro grupo, acá hay alumnos y docentes de la Universidad de Formosa qué van a hacer los que van a sufrir las consecuencias.

No estoy de acuerdo con eso, no me importa de qué lado está, si tengo claro que esto surge como consecuencia la de la pérdida del control político por parte del Gildismo eso lo tengo claro yo no estoy desentendiendo personas, ni estoy hablando de personas, lo que exijo es que el presupuesto nacional se apruebe y se destina cómo tiene que ser, y que la Universidad Nacional qué es lo que a mí me compete tenga los fondos, después si podemos conseguir recursos para el instituto de Laguna blanca o para las que se creen o para la universidad provincial por supuesto que soy material dispuesto como para cualquier obra, pero no me meto en este tema política.