Buryaile: “El error de las exportaciones ya se cometió y el gobierno no aprende, hoy se le saca al que más trabaja”

37

El diputado nacional Ricardo Buryaile -Juntos por el Cambio- criticó fuertemente el cierre de las exportaciones por 30 días y dijo que se trata de un error que ya se cometió en el pasado y que las consecuencias económicas serán “negativas” para nuestro país.

“El gobierno comete un error grave, porque no aprende de su experiencia”, comenzó diciendo el legislador y recordó: ”en el año 2006 el presidente Néstor Kirchner decidió cerrar las exportaciones de carne y no bajaron los precios, al contrario, aumentaron”.

Expresó que la decisión del gobierno es mala porque afecta a los trabajadores de la industria frigorífica, a la recaudación del gobierno nacional, a los pueblos del interior donde “la consecuencia será que no va a bajar el precio para el consumidor, se va a resentir la economía y la provincia de Formosa -por ejemplo- va a volver a sufrir el mismo problema que tuvimos antes: no vamos a aumentar el stock, no va a haber inversión, se perderán mercados internacionales que nos costó mucho conseguir”.

“Argentina durante todo este tiempo fue recuperando el stock, cuando Néstor Kirchner decidió cerrar las exportaciones había 60 millones de cabezas, en el año 2011 había 48 millones, es decir hubo pérdidas. Hoy todavía no logramos tener la hacienda que teníamos hace 15 años”, continuó Buryaile.

Seguidamente añadió que “Alberto Fernández decía que no iba a cometer el error que se cometió años anteriores porque él necesita las exportaciones. Yo entiendo lo que le pasa al Presidente en su impotencia por no controlar la inflación, lo que le quiero decir es que este no es el camino adecuado porque algunos quieren hacerle creer a la sociedad argentina que si todos los problemas los solucionas imprimiendo billetes, poniendo precios máximos y cerrando las exportaciones la economía no sería una ciencia”.

“Cada decisión económica tiene una consecuencia ya sea buena o mala, entonces el error que está cometiendo el Presidente ya se cometió, y esto es lo que nos pasa a los argentinos, si ya vimos que no funcionó no entiendo por qué volver al mismo error”, afirmó el mismo.

Expuso que el problema de la Argentina es que “tenemos un gobierno que es cada vez más voraz, que le saca cada vez más al que trabaja siendo que esa persona no puede subsistir si pretende el Estado cobrar por todo”.

“Nos costó mucho abrir China, no se puede operar con una motosierra se debe hacer eso con un bisturí, lo que come el chino es la carne que mayoritariamente no come el argentino, es decir, la carne que lleva China es la que no quiere el argentino, eso no va a cambiar el mercado, los precios no van a bajar”, culminó diciendo el legislador nacional.

Comments

comments