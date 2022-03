BURYAILE: “El país está cada día peor porque se ha achatado la pirámide salarial y se gasta más de lo que genera”

44

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Formosa, Ricardo Buryaile hizo referencia a la situación sociopolítica de la provincia y la nación.

El legislador explicó que la autorización que votó su espacio es para contraer un nuevo crédito para cancelar el anterior, por el FMI y los demás organismos no declaran el default pero si declaran la mora, esto es estar en falta con los 174 países que lo integran es decir no se queda bien parado frente al resto del mundo, la deuda con el fondo monetario es el 12%, y la pregunta es el 88% restante quién la tomo, la situación de la Argentina es grave porque culturalmente se ha arraigado la inflación y porque hace de 60 años que gasta más de lo que genera.

«Esto se paga de tres maneras, emitiendo dinero, aumentando impuestos, o tomando deudas, y ahora se está por resolver el vencimiento con el fondo pero no la situación de fondo de la Argentina, que sigue gastando más de lo que puede”, evaluó.

“Entonces o producimos más porque si hay que pensar en bajar jubilaciones, los salarios públicos y privados que siempre estás debajo de la inflación, es decir o tenés un programa de equilibrio y restablecimiento o el país cada día estará peor, se ha achatado la pirámide salarial como la de jubilación, cualquiera que piense en jubilarse sabe que el salario de la jubilación da apenas para llenar un carrito de mercadería”, aseguró.

“La Argentina hace 12 años que no genera empleo privado, tiene solo un PBI de 14% más que en el año 1975 mientras otros países como Chile crecieron 290%, pero nosotros hoy tenemos el doble de invitados para la fiesta y la torta es casi igual como teníamos una participación en el comercio mundial del 3% en los años 50 y hoy es del cero, si hubiéramos mantenido el 3% hoy hubiésemos exportado 500 mil millones de dólares, pero solo exportamos 75 mil» enunció.

El referente de la UCR expresó que “no cabe duda de que el sector privado es el que genera riqueza, el estado cumple su rol pero no es empresario, por eso hay que cuidar al comerciante, al productor agropecuario, a los profesionales independientes, porque son los que generan para poder pagar al estado”, señalo.

“Cuándo hablen del estado presente y no se tiene gas en los hospitales, los países actualmente pelean por ganar mercados internacionales, sin embargo se tiene funcionarios en la Argentina que dicen que es una maldición exportar alimentos, si se continúa con esta visión de que el mundo conspira contra nosotros se seguirá mal pero para cambiar esto hay que hacer las cosas bien”, asveró.

«Presentan un proyecto para aumentar las exportaciones a 100 mil millones de dólares y después cierran las exportaciones, no se ponen de acuerdo con lo que quieren hacer, parece todo una locura. El oficialismo pretende ser oficialismo y oposición, pero no saben que en el medio de esa jugada hay millones de argentinos”, cuestionó.

“Nosotros teníamos claro que lo importante era que la Argentina no caiga en default porque significaba el quiebre de millones de empresas y miles de argentinos en la calle, y me pregunté qué hubiera hecho el oficialismo en nuestra posición y sé muy bien lo que hubiera hecho, hubieran votado para mandar al default a la Argentina, no tengo dudas”, significó.

Ahora van a jugar hacer oficialismo y oposición, pero se van a juntar de cara a las elecciones en el 2023

“Algunos dicen que hay que tocar fondo pero la gente ya no tiene margen porque estamos con un 50% de pobreza, y ahora van a jugar hacer oficialismo y oposición pero se van a juntar de Cara a las elecciones en el 2023 porque van a querer retener el poder y la realidad es que gobierna el kirchnerismo no existe el albertismo porque Alberto puso solo la primer diputada qué es Toloza Paz y a nadie más, el resto de los diputados y senadores responden a los gobernadores y a La Cámpora, de hecho 40 diputados no han votado el acuerdo con el FMI» resaltó.

Buryaile dijo para culminar qué “el oficialismo tratará de recomponer la situación política y acompañará a regañadientes pero no encontrarán el camino de esa manera, como la inflación del mes de febrero superar al 4% como la de marzo el 5%, entonces lo que tienen que entender de alguna vez por todas es que hay que generar empleo, la Argentina tiene 6 millones de personas con trabajos precarios, por eso le deben cerrar los ojos a la realidad ya que todos los integrantes de la oposición estamos dispuestos a dialogar para saber qué hacer con todas las problemáticas de la nación”, concluyó.

