Buryaile: “Pietragallaescuchó como Secretario de DDHH y contestó como militante K”

6

2,204 total views, 2,204 views today

El diputado nacional Ricardo Buryaile, que participó del encuentro en Formosa, denunció que Pietragalla los “escuchó como Secretario de DDHH y contestó como militante K en la conferencia de prensa”.

“El secretario aseguró que no hay violaciones SISTEMÁTICAS a los Derechos Humanos. ¿Eso quiere decir que no haya? ¿Los centros de aislamientos reúnen las condiciones adecuadas? ¿Cómo puede responsabilizar a la oposición por lo que vio? ¿Acaso no escuchó de propia boca de los internados respecto a las condiciones de higiene y encierro de niños? ¿Acaso no le expresaron que permanecen más de 14 días en esos centros con hasta 5 hisopados negativos?”, sentenció.

El también formoseño Mario Arce insistió: “Pedimos al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, que convoque a las Comisiones de Libertad de Expresión y Derechos Humanos. Es necesario que urgentemente se conforme una delegación que pueda venir a Formosa, como lo pidió la mesa del interbloque de Juntos por el Cambio”.

También el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, refutó en duros términos las declaraciones de Horacio Pietragalla, quien hoy desde Formosa dijo que “sería un chiste” hablar de centros clandestinos, redujo a “hechos aislados” las denuncias de abusos y acusó a la oposición de “intencionalidad política” por sus reclamos. “El secretario de Derechos Humanos nos quiere tomar por tontos a todos los argentinos”, afirmó el radical.

“Pietragalla fue a Formosa pura y exclusivamente a avalar la gestión del gobernador Gildo Insfrán y a tapar con mentiras ridículas las flagrantes violaciones a los derechos humanos de los cuidados por parte del gobierno provincial con la excusa de la pandemia”, planteó Negri en sus redes sociales.

Comments

comments