Buryaile: “Se debe promover la vacunación sin descuidar el derecho a la educación”

El diputado nacional Ricardo Buryaile se manifestó ante la posibilidad de que el gobierno de Formosa exija la aplicación de la vacuna contra el coronavirus como requisito de acceso a la escuela y dijo: “las vacunas salvan vidas, de eso no tenemos dudas. Apoyo y promuevo la vacunación, pero no la imposición de una vacuna fuera del calendario obligatorio como requisito para acceder a la escuela”. Además, aseguró: “esto es discriminatorio y viola los derechos de los niños, principalmente el derecho a la educación”.

“Las escuelas deben estar abiertas, sin trabas”, continuó Buryaile e insistió en que “debemos terminar con el miedo y con el castigo a la franja etaria que más ha sufrido la pandemia. Después de dos años de pandemia y de incontables errores y aciertos, contamos con más experiencia”. El legislador nacional, sostuvo que “tenemos una deuda con los niños y cómo sociedad debemos garantizar la educación plena, el derecho de los niños a estudiar, socializar y desarrollarse sanamente, sin discriminar entre niños vacunados o no.”

“El daño social, emocional y educativo que han sufrido los niños, niñas y adolescentes en estos años de pandemia debe ser reparado con urgencia. No podemos avalar más obstáculos a la educación ni que los chicos sigan perdiendo días de clases”, fustigó. En este marco, el diputado comentó que Formosa es una de las provincias que más demoró en abrir las puertas de las escuelas, y que los chicos pudieron acudir a clases recién en agosto del año pasado. “Lo que vivimos en materia sanitaria demostró que no fueron las escuelas el lugar de contagio, por el contrario”, recalcó.

Con respecto a la vacuna contra el Covid en niños, el diputado afirmó: “las decisiones que conciernen a los menores deben fundarse en evidencia y siempre guiarse por el interés superior del niño”. Buryaile cuenta que, hoy la vacuna contra el Covid en esta franja no está incluida como obligatoria en las recomendaciones de la OMS, ni forma parte del Calendario Nacional de Vacunación. “Vacunar a los niños es siempre una decisión de los padres que se informan con sus pediatras”, manifestó. Y reiteró, “la provincia de Formosa no puede imponer como requisito de acceso a la educación una vacuna para niños que no es obligatoria en el país ni en ningún lugar del mundo”.

En cuanto a los contagios, Buryaile cuestionó que “en estos dos años se trató erróneamente a las escuelas como motor de contagio y los chicos fueron los más afectados, castigados y controlados; su educación y desarrollo fue sumamente comprometido, pero con el cierre de escuelas no hemos evitado contagios ni frenado el avance del virus”.

Finalmente, advirtió que la vacuna “tampoco los protege de no contagiar, eso lo hemos visto fundamentalmente con la variante ÓMICRON donde los contagios se dan tanto entre vacunados como no vacunados, con lo cual, se demuestra que los niños no estarán más cuidados ni protegidos, ni evitaremos contagios por imponer la vacuna”, concluyó.

