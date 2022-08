Buryaile se solidarizó con Julieta González, repudió la protección al funcionario violento de Naicneck y pidió que expliquen porque echaron a Manuel Rodríguez

146

El diputado nacional Ricardo Buryaile en comunicación con Radio Parque mostró su solidaridad con Julieta González por la persecución recibido por parte del gobierno de la provincia de Formosa que contrató al sicario nacional Roberto Navarro de El Destape para escracharla, de igual manera repudió el blindaje político que protege al funcionario PJ de Laguna Naineck, solicitó que el gobierno explique porqué despidieron de manera tan violenta a Manuel Rodriguez y se expresó a favor de una urgente recomposición salarial.

Si quien la ejerce la violencia es un compañero ya no actúa la justicia

El legislador solicitó la presencia de la Secretaría de la Mujer porque los ataques recibidos por la periodista te marcan dentro de la violencia de género, y por el blindaje político que protege al funcionario de Laguna Naineck, pero en este tema la violencia hacia la mujer debe ser repudiada por todos, pero aparentemente si quien la ejerce es un compañero ya no actúa la justicia, y hay que hacer una revisión porque muchas veces las mujeres son las que ejercen violencia sobre otras mujeres.

En cuanto al ingreso de Massa como superministro de economía señaló que hay que ver que le deja hacer Cristina, pero lo cierto es qué se tiene un poder ejecutivo tomado por Sergio Massa, ya que controla AFIP, Agricultura, Producción y se sabrá si sigue manejando los hilos de diputados mientras Cristina kirchner tiene el manejo del senado más la birome de la decisión política de lo que hay que hacer y en ningún caso es el presidente de la república que no está en los planes de lo que suceda de aquí en adelante.

Porqué allanaron y rompieron un candado para hechar con tanta violencia a Manuel Rodriguez

Ante la pregunta sobre la destitución del ingeniero Manuel Rodríguez del Instituto de Tierras Fiscales de la Provincia expresó «lo primero es preguntarse por qué el organismo estaba cerrado con candado un viernes a la tarde, sí bien leí la carta de Rodríguez que le contesto un diario en donde decía que esperaba esto, sería bueno que el gobierno aclare qué fue lo que pasó, porque no se sabe si es una orden judicial para romper un candado, por qué es una oficina pública “si es que esto hacía falta y porque se hizo esto”.

Sería bueno que la sociedad tomé conciencia de por qué pasó, de cuáles fueron los motivos que llevaron a esta situación, Rodríguez estuvo más de 20 años en el organismo, la provincia de Formosa tiene 7 millones 200 mil hectáreas, no tengo la estadística de cuántas tierras aún son fiscales y cuáles son propiedades, cuáles tienen tenencia provisoria y cuáles son intrusas, sí sé que le tocó a Rodríguez los momentos más dulces de la colonización de muchos territorios en campos y de crecimiento y del auge de la soja, por supuesto que ha habido denuncias; quejas y muchas sospechas de lo que pasó con tierras fiscales no puedo decir que me conste, pero sí creo que habido denuncias y sospechas serias».

Además señaló que cuando El Ejecutivo toma esta decisión se debería aclarar de que se está tratando y por qué sale un funcionario de esta manera, si es que habido alguna denuncia judicial o irregularidad, es decir las cosas deberían hacerse con mayor transparencia, Manuel Rodríguez era o es amigo personal de Gildo Insfrán, pero lo cierto es que no se eyecta a un funcionario de esta manera sea quien sea, salvo que se haya descubierto algo grave y en ese caso hay que llevarlo con las esposas a la comisaría.

«No se destrata así a un funcionario, pero se ve como este gobierno nacional pone y sacá funcionarios a cada momento, pero debe haber un mínimo de respeto hacia las personas, en este caso lo que hay que saber es porque se hizo así y porque la policía secuestro documentación y quién dio la orden, o porque no se le pidió que entregue las llaves es lo que debería suceder en una provincia normal, pero está no lo es desde el mismo momento que hay un golpeador qué es funcionario y la policía no encubre y la justicia mira para el costado”, cuestiónó.

Que vamos a pedir normalidad en este caso, somos espectadores de la comisión de un delito y de un funcionario con una oficina pública que no sabemos porque se fue ya que nadie dice nada pero la verdad es que la sociedad debería tener una explicación de lo que pasó» explicó.

Recomposición salarial: En Formosa la pérdida del poder adquisitivo fue brutal

También agregó que cuándo se difiere un aumento en el tiempo lo que se trata es de cubrir el desfasaje que ha habido hacia atrás, más la proyección inflacionaria hacia delante porque lo lógico es que se vaya aumentando el sueldo estimando una percepción de inflación a futuro de manera tal que cuando la gente va a estar cobrando el sueldo no tenga pérdida de poder adquisitivo, en Formosa esto se fue por el aire ya que el aumento salarial es del 50% pero la cifra interanual hacia adelante es una inflación del 80%, 85% y 90, entonces la pérdida en la provincia es brutal, porque el poder adquisitivo se pierde cuando más bajo es el salario y esto se ve con los $104.000 que es la canasta básica.

Cuánta gente en Formosa gana por encima de la canasta básica ($104.000)

Buryaile dijo «cuánta gente en Formosa gana por encima de esta cifra, todos los que ganan por debajo de esto no cubren la canasta básica y cuánto menos ganes más te va a golpear la inflación porque todo tu sueldo se destina básicamente alimentos y a las necesidades básicas, cuando hay un 80% de inflación y solo se cubrió el 40% y solo queda un 10% de aumento salarial hasta el mes de marzo del año 2023, es necesario e imprescindible que haya una recomposición salarial en este tiempo porque o sino a la gente no le va a alcanzar para comer, y no estoy hablando del efecto que tiene la pérdida del poder adquisitivo en el comercio estoy diciendo que a la gente no le va a alcanzar para comer porque va a haber aumentos de luz, de agua, aumenta el colegio de los chicos, aumenta la ropa, en combustible, y a la gente no le va alcanzar para comer».

Para finalizar añadió que “cuándo se disparan los índices de inflación la recaudación aumenta porque si algo valía $100 y se recaudaba por el IVA $20, al valer más se recauda más y estos adicionales le cobra el gobierno a los ciudadanos y no los reparte, en este caso en la provincia de Formosa como todas está recibiendo más recurso de coparticipación por un aumento de la recaudación impositiva producto de la inflación, inflación generada por el propio estado para licuar los salarios y los gastos, para poder recaudar más y pagar menos es decir el Estado a través de sus políticas monetarias y fiscales genera inflación, no dan los aumentos de sueldo y cobra el impuesto inflacionario pero no reparte lo que debiera ser, Y esta es la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos”.

