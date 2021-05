Buryaile: “Sobran superpoderes, faltan vacunas”

32

“El proyecto del Poder Ejecutivo es un atropello a la Constitución Nacional y a las autonomías provinciales”, dijo el diputado nacional Ricardo Buryaile en relación a ley que impulsa el Gobierno para regular las restricciones sanitarias del coronavirus.

“El ejecutivo pretende que el Congreso le delegue no sólo las facultades que le son propias, sino también facultades que le corresponden a los gobernadores, con plazo abierto e incierto, hasta que finalice la emergencia sanitaria”.

Para Buryaile, desde que asumió el Presidente, gobierna con leyes de emergencia y facultades delegadas en materia económica, sanitaria, tarifaria, fiscal administrativa, previsional y social. “Nada de eso fue suficiente, ya que no son las facultades las que importan, sino la capacidad de gestión”, aseguró.

El representante de Formosa advirtió que, si la gestión de la pandemia sigue como hasta hoy, “la emergencia sanitaria está muy lejos de finalizar”, afirmó. Ante esta realidad describió que el país se encuentra “sin vacunas ni testeos suficientes, con el sistema de salud al borde del colapso, la economía destruida y la sociedad agotada por las restricciones”, puntualizó.

En cuanto a las críticas específicas realizadas al proyecto de ley presentado por el gobierno nacional, Buryaile asegura que, aunque los voceros digan que el proyecto no pide más poderes, la letra es clara. Divide al país en cuatro zonas de acuerdo al riesgo que puede ser bajo, medio, alto y de alarma sanitaria. En los lugares de alto riesgo y de alarma epidemiológica, “el Poder Ejecutivo tendría facultades para profundizar o aumentar las medidas restrictivas en el caso de que el gobernador no lo haga, o dejar sin efecto la suspensión a las restricciones que hagan los gobiernos provinciales”, observó el diputado. Cuenta que si bien, el proyecto habla de “previa consulta con los gobiernos locales” esa consulta no es vinculante y, en definitiva, “el Presidente tendría la facultad para determinar qué restricciones se imponen, sin importar la voluntad del gobierno local”, sentenció.

En esa línea, el ex ministro de Agroindustria aseguró que, en el artículo 4 se rebaja a los gobernadores a “meros delegados del poder central”, desconociendo que Argentina es un estado federal con autonomías provinciales.

Comments

comments