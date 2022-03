Buryaile: “Tierras Fiscales actúa como Inmobiliaria ofreciendo los campos de los campesinos a inversores extraprovinciales”

29

El diputado nacional por puntos por el cambio por Formosa Ricardo Buryaile cuestionó la reivindicación que hizo Wado de Pedro a la organización montoneros.

El legislador enunció que en este país ser revolucionario es haber asesinado a personas siendo este un error, pero acá el matar parece ser un plus para ser funcionario de gobierno, sin embargo son asesinos, por eso en la provincia se recuerda todos los 5 de octubre a los héroes que haciendo la colimba tuvieron que poner el cuerpo porque unos asesinos fueron y los acribillaron, en su caso nunca estaría a favor de la violencia y mucho menos de la violencia del estado, pero de ninguna forma avalara a quienes mataron cómo los montoneros.

El parlamentario expresó su preocupación sobre la “alta desocupación en Formosa, y en esos índices hay que sumar a los que tienes planes, porque estos no pueden tener un trabajo y esto tiene que ver con la visualización del desarrollo en la Argentina, porque si se cree que el país crecerá a la luz de los planes están equivocados”, indicó.

“La nación va a salir adelante de la mano del sector privado, porque el Estado no hace crecer ni genera la riqueza, la riqueza la genera el sector privado y es el Estado quién tiene la obligación de crear las condiciones para que exista inversión, empleo, reglas de juego claras, y hoy se tiene un estado omnipresente, que esta solo los papeles porque la realidad no brinda seguridad, no hay educación, infraestructura ni salud, pero cobra impuestos como si la gente estuviese en los países nórdicos”, afirmó.

Noticia en desarrollo…..

