Buryaile: «Yo trabajo en el campo, hay gente que no se le conoce de qué trabajó en su vida”

“No vivo del sueldo de la política, se me conoce mi trabajo en el campo; hay gente que no se le conoce de qué trabajó en su vida”, respondió él diputado nacional Ricardo Buryaile a la FM Espacios donde horas antes el ex concejal Fabian Olivera había efectuado disparatadas acusaciones pretendiendo convertirse en censor y rector de las conductas cívicas de sus correligionarios que le ganaron las últimas elecciones y le arrebataron democráticamente la banca que ocupo ininterrumpidamente durante 16 años y en la que sin respaldo social pretendía atornillarse por cuatro años más.