Caballero:  “Acompañaré el proyecto siempre y cuando beneficie al ciudadano y no sea una herramienta para sanear finanzas del municipio”

27/09/2022

El concejal Daniel Caballero de la UCR en comunicación con Radio Parque, en el programa Una Buena Dosis, se refirió al proyecto de ordenanza del ejecutivo municipal para implementar una moratoria que se tratará en el Concejo Deliberante sobre “la posibilidad de que vecinos y vecinas puedan regularizar su situación tributaria con el estado comunal”.

Caballero expreso: “Lo vamos a acompañar, siempre y cuando beneficie al ciudadano, a los contribuyentes no al municipio. Atravesamos una inflación galopante, la situación económica de cada familia es diferente, en algunos eligen subsistir y no pagar tributos, partiendo de esa base nosotros tenemos que proteger al contribuyente.”

«Mantuvimos una reunión con el director de ingresos municipales, el contador Rojas, como así también con el tesorero del municipio, los concejales del oficialismo y la bancada opositora como ellos dicen, yo digo la bancada alternativa.»

«El proyecto de moratoria, puede beneficiar al contribuyente que no está al día con los impuestos, esta sería una posibilidad para que el formoseño regularice su situación, pero resulta que, el vecino que está al día con el pago, no cuenta con los servicios adecuados.»

«En cada Barrio las realidades son diferentes, al parecer al intendente Jorge Jofre le preocupa el centro de la ciudad nada más, hay barrios que no tienen arreglos de calle, no tienen cuneta, no fueron visitados en más de un año.»

El municipio debe brindar servicios, no fiestas, para eso paga el contribuyente.

El municipio tiene ingresos genuinos, de las tasas, pero también tiene una coparticipación más que generosa que no la veo en obras, en servicios, no regularizan la situación de las cooperativas de trabajo que perciben haberes por debajo del nivel de pobreza, se quejan del empleo en negro y el municipio es el primero que negrea al trabajador. Un cooperativista cobra 25.000 pesos imposible que pueda subsistir con ese monto , entonces es muy simple, deben estar a la altura de las circunstancias, quieren una moratoria, quieren cobrar el servicio. Bien, pero primero que cumplan con la prestación como corresponde.

Quieren que el Concejo Deliberante les dé una herramienta más para recaudar y sanear sus finanzas al municipio.

La moratoria consiste en un plan de pago en 48 cuotas de todas las tasas municipales, como así también el impuesto inmobiliario, que le corresponde al municipio, podrán pagar en cuotas con una quita de intereses, más una quita de capital, un descuento importante si lo paga de contado , hablamos de un 30% si lo paga en 12 cuotas, cuando más sean las cuotas menor será la quita, los impuestos municipales, tasa única de servicio, bromatología, impuesto inmobiliario, utilización de la vía publica, derecho en construcción cementerio, todos los servicios que presta el municipio entran en esta moratoria. Todos estos servicios no prestados por el municipio de forma adecuada.