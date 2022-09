Caballero cuestionó la crisis del transporte y se expresó a favor de la extensión de la antigüedad de los remises por la crisis económica

15/09/2022

El concejal de la UCR Daniel Caballero hizo referencia a la aprobación de extensión a remises con 13 años de antigüedad y la modificación de plazos de la RTO por parte del HCD.

El legislador manifestó que se debe ser consciente de la crisis de transporte que está sufriendo no solo en la ciudad de Formosa sino todo el país y observando la situación por la que están atravesando los dueños de remises y agencias que habían solicitado una extensión por 3 años más de las unidades, porque según el reglamento las unidades no podían superar los 10 años, pero se les otorgó por la pandemia y por los gastos operativos que están sufriendo 3 años más de Gracia es decir hasta el primero de septiembre del 2025, esto fue consensuado por todos los bloques que integran el Concejo Deliberante.

«Los costos subieron sensiblemente y en el caso de los remises no solo es el combustible sino también los respuestos y con esta inflación galopante y al no haberle dado el aumento que ellos habían solicitado porque somos conscientes que eso repercute en el bolsillo del usuario, y así como están fallando los colectivos que no realizan el servicio adecuado los remises son los salvadores”, aseguró.

“Después de la pandemia del parque automotor de remises solo ha quedado el 30%, el 70% se tuvo que reinventar porque los costos no le daban y están realizando otro tipo de funciones, pero hay que tener en cuenta que es un medio alternativo de transporte público por eso teníamos que estar con ellos, por eso se diálogo y se congenió con los tres estratos, los dueños de agencia, los propietarios de remises y el chofer, porque hoy por hoy los costos son prohibitivos para renovar una unidad que cumpla con todos los requisitos que se les exigen están más de tres millones de pesos por eso actuamos acorde a este tipo de coyunturas» destacó.

Además se expusó que han intimado al Poder Ejecutivo Municipal para que controlen los odómetros, para que se obtenga una correcta tarifa y los usuarios estén garantizados, o sea que el problema que tienen los remiseros no es solamente los costos operativos sino también la cantidad de remises que no están habilitados, lo cual produce una competencia desleal y perjudica al usuario, estos no tienen revisación técnica, seguro y muchas veces cobran tarifas no adecuadas.

«Con respecto al RTO, los vehículos hasta 8 años realizarán una revisación técnica por años y posterior a esto una cada 6 meses, para verificar que la unidad esten en perfectas condiciones para cumplir el servicio de Remis porque estos tienen mucho más kilómetros por años y el desgaste es mucho más que un auto particular«, explicó.

El Gobierno tiene que llamar a licitación para un nuevo taller de revisión

En cuanto los turnos para la RTO está muy complicado, la plaza de Formosa con la cantidad de vehículos que existen eso era que el Ejecutivo Provincial ponga las cosas en claro y llame a licitación para un nuevo taller, por el simple hecho de que no se puede estar sujeto ni el transporte público ni el semipúblico ni siquiera un particular, tener que estar sujeto a tanta espera para realizar una revisión técnica lo que le va a permitir no solamente circular dentro de la ciudad sino también fuera de la provincia, porque si no se tiene RTO te multan» explicó.

Un colectivo urbano no puede realizar una revisación técnica

También agregó que el INTERFOR está realizando un nuevo taller qué va a cumplir con las expectativas que anteriormente tenía cuando estaba en el parque industrial, se sabe bien que un colectivo urbano no puede realizar una revisación técnica porque no dispone de un taller adecuado lo mismo que un camión o un minibús, solo lo pueden hacer camionetas y vehículos de pequeño porte, por lo tanto tiene que intimar se al Ejecutivo provincial para que llame a licitación para un nuevo servicio, porque la RTO no es un negocio es una necesidad.

Caballero dijo «esto demuestra la falta de planificación qué tenemos tanto como provincia como ciudad, por eso necesitamos otro taller de revisación técnica vehicular, en otras provincias los costos son más económicos que en Formosa, pero esto es porque los organismos no se están dando cuenta de la realidad que vivimos con la cantidad de vehículos que hay, y con respecto a la urgencia esto es de conocimiento propio, se sabe bien que si uno tiene un dominio la verificación técnica con una unidad 0 km es a los 2 años y después de allí cada año, luego de los 10 años son cada 6 meses, pero uno tiene que planificar según el vencimiento y si uno puede hacerlo porqué la provincia no planificó.

«Pese a que año a año van incrementando la cantidad de vehículos en la provincia, pero se sigue teniendo el mismo taller hace más de 20 años esto es una falta de planificación, pareciera ser que pensaron que nunca iba a crecer Formosa, pensaron que una persona no puede evolucionar y con su trabajo comprarse un vehículo, es decir no puede progresar, pero el formoseño quiere progresar y comprarse un dominio, pero el gran problema es que el Ejecutivo Provincial y Municipal no planifican a largo plazo», cuestionó.

Para terminar expresó que esta es una provincia que no tiene capacidad de proyección, por eso sería lógico que existan dos lugares para realizar la RTO para poder descomprimir y que en uno sea para vehículos pequeños y el otro medianos y grandes, qué se agreguen camiones porque se sabe bien que una persona que realiza transporte y no puede realizar una verificación técnica en Formosa sí o sí debe ir a otra provincia e independientemente de que salga más económico hacerlo es una pérdida de tiempo, y una familia no puede estar sujeta a solicitar un turno y que se lo den a los 6 meses, estas son las incoherencias a las que nos llevan nuestros representantes, por ello como oposición quieren planificar a futuro porque son conscientes de que van a llegar al gobierno tanto provincial como municipal.