Caballero cuestionó que utilicen Crucero del Sur para llevar gente al acto de apoyo a Cristina K. Son los colectivos que luego faltan en la calle

8

El concejal Daniel Caballero cuestionó la utilización el transporte público de pasajeros para acarrear gente a la convocatoria realizada por el gobierno para defender a Cristina Fernández.

El legislador manifestó que esto demuestra la connivencia que tiene el Poder Ejecutivo Provincial con el Ejecutivo Municipal, y la empresa porque esas unidades que acarrearon a esas personas para una manifestación de su partido, en dónde utilizan el transporte público, y esos son los colectivos que luego faltan en la calle.

«Lastimosamente este tipo de cuestiones el usuario la sufre cada vez que hay una manifestación porque son actos políticos en desmedro del servicio público, porque esas unidades deberían estar transportando a personas que utilizan el servicio, que pagan por el servicio”, cuestiónó.

“Encima que la empresa tienen pocas unidades y para colmo tienen que estar afectadas a este tipo de manifestaciones, el usuario tiene que esperar una hora al colectivo cuándo debería esperar 15 a 20 minutos, esto es una vergüenza, lo hemos denunciado de forma continua”, recordó.

“En los actos politicos no hay colectivos, pero si están para este tipo de actos, todo para defender a Cristina que está buscando su impunidad y esto tienen que entender todo ciudadano argentino, que tiene que acatar las disposiciones judiciales y mucho más un político, pero esta mujer busca la impunidad a través de manifestaciones y esto se tiene que terminar, creo que una sociedad es madura va a recordar este tipo de actos» remarcó.

El referente de la UCR expresó que esto demuestra la impunidad con que se maneja el intendente, que está en connivencia con la empresa qué no cumple el pliego de bases y condiciones perjudicando al usuario, y el formoseño ya no se está acostumbrando a este tipo de actitudes, y está seguro que con su voto va a cambiar esto, porque está convencido que no son la oposición sino una alternativa de gobierno, porque una vez más está siendo vapuleado el usuario de colectivo con este tipo de circunstancias y esto tiene que terminar.

«Lo que dijo el gerente de la empresa, el señor Aguirre, es cierto qué el subsidio nacional no alcanza, pero tampoco la prestación del servicio es la adecuada, porque acá son dos los responsables, la empresa que no prestan servicio en forma adecuada y que nunca cumplió y el municipio que jamás controló,

“Hoy le dan un salvataje a la empresa con un parche al declarar la Emergencia del Transporte público en el servicio urbano de la ciudad de Formosa, pero esta empresa ya van cinco años así y nunca cumplió, pero SI cumple para cada acto político con las unidades, y esto lo debería controlar la Secretaría de Transporte de la Provincia, pero amén de esto el responsable es el intendente porque al secretario lo pone el intendente y al intendente lo eligió el pueblo para que administre la ciudad, cosa que nunca hizo el intendente determinó que Olmedo sea el secretario de transporte que es una persona que no está acorde a las circunstancias porque nunca cumplió la función que debería cumplir qué es la de controlar el transporte y beneficiar a los formoseños» indicó.

Además agregó que el Intendente nunca se puso la camiseta del formoseño para defender sus derechos y esto es una muestra más de que para una movilización política utilizan los colectivos urbanos, lo mismo sucede en cada acto político y la gente se queda esperando los móviles qué están trabajando para el PJ, por eso hay que ser claros y respetar a los ciudadanos a los usuarios del transporte público de pasajeros, la empresa debe cumplir y el municipio debe controlar a la misma.

«Nosotros vamos a realizar un pedido de informe y tomara estado parlamentario el día miércoles para que digan el porqué de todo esto, otra vez más el municipio no cumple con sus funciones, y otra vez más el municipio le mintió al usuario, y esto demuestra la falta de actitud y de capacidad que tiene el Intendente, porque estas manifestaciones políticas siempre se hicieron con el apoyo del gobierno provincial y municipal nunca fueron de motus propio, porque es la única manera que tienen ellos para tener fuerza y capacidad de movilización”, manifestó.

“Los actos populares son aquellos a donde la gente va porque quiere; no acarreados, pero a esto nos tiene acostumbrados siempre el Ejecutivo Provincial y Municipal, ellos trasladan a las personas como ganado no se dan cuenta que están perjudicando al verdadero formoseño, al que quiere trabajar, al que quiere ir a la escuela, al que quiere ir al médico o realizar algún trámite”, aseguró.

“En otras palabras se está perjudicando al trabajador, esto siempre fue así y nunca le importó a ellos, solo quieren demostrar que pueden movilizar personas pero cuando uno va a un acto político es porque quiere, cosa que no pasa en el partido justicialista» dijo Caballero.

El edil radical sostuvo que la indignación que tiene un ciudadano supera toda comprensión lógica, porque tanto el Intendente como los funcionarios que deben defenderlo nunca lo hicieron. Cómo se le hace entender a una persona que está esperando hace más de una hora un colectivo, que esto es así porque fue utilizado para un acto político, mejor dicho para una manifestación a favor de Cristina Fernández que busca su impunidad, entonces los valores dónde están se han perdido todos ellos.

Para terminar enunció que “los principios que tiene el Intendente Jofré distan mucho de lo que piensa un formoseño porque el mandatario municipal está totalmente alejado de la realidad, ni siquiera visita los barrios ni habla con los vecinos, pero todo tiene un límite y esto fue demostrado en las últimas elecciones porque en la capital se le ganó tanto a Insfran como a Jofré por 13000 votos.

Comments

comments