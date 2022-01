Caballero: «El problema del agua no esta solucionado en Villa del Carmen. Falta mucho por hacer»

56

El problema angustiante de la falta de provisión de agua potable y de la regularización del tendido eléctrico no está solucionado en Barrio Villa del Carmen, sigue la discriminación política originada en la despiadada interna justicialista y siguen aljibes sin aprovisionamiento de agua, que caprichosamente no son abastecidos por los punteros del gobierno que controlan arbitrariamente la distribución de los camiones de agua que envía el Estado, denunció el Concejal de LIBRES Daniel Caballero, que adelantó que continuarán llevando agua a las personas que los soliciten.

Son rápidos para ponerle el nombre de Gildo Insfran a una calle, pero lerdos y perezosos para solucionar los problemas reales

Pero más halla de los parches y de las asistencia provisorias, esporádicas y selectivas del Gobierno, lo cierto es que Villa del Carmen tiene un problema un estructural, determinado por la falta de ordenamiento Catastral y la improvisación de las autoridades. Ordenar el Barrio es primordial, para poder urbanizar. Debe Amanzanarse, parcelar los terrenos, abrir las calles, generar espacios verdes, etc, aseguró el Concejal radical.

Gran parte de este barrio no esta ordenado, acá no se necesitan internas de poitiquería barata, se requiere de una decisión política de la Provincia y del Municipio que deben actuar en conjunto. Ya que son los únicos que poseen los recursos económicos y humanos para regularizar el sector. No realizarlo sería persistir en la negligencia y la improvisación, lo cual seguiría perjudicando a la población de Villa del Carmen y a todos los vecinos, indicó.

El gobierno no ha invertido ni se ha preocupado por los vecinos. Solo se acuerdan cada dos años para las elecciones

Una vez terminada esta fase, se debería extender la RED de AGUA POTABLE, tendido de Luz Eléctrica. Que son las grandes deficiencias del Barrio. No realizarlo sería discriminar a los pobladores. Algo que están haciendo desde hace 38 años. Parecería ser que la Democracia no ha llegado a Villa del Carmen, cuestionó el dirigente de LIBRES.

En el barrio la grieta es entre los funcionarios nuevos millonarios y los que no tienen ni agua

El barrio ha crecido mucho, mostrando la grieta existente entre los que pelean día a día para poder llevar los alimentos a sus familias y los nuevos ricos – funcionarios que hoy tienen sus imponentes quintas y ostentosas camionetas, resaltó.

Parecería ser que existe una complicidad del Gobierno, que permite que sus Punteros Políticos aprieten a los vecinos, para que no reclamen sus derechos, cuestionó.

El Pueblo es vulnerable, porque las instituciones (Defensoría del Pueblo y EROPS) no se preocupan por ellos

Hoy los vecinos que no comulgan con este modelo de opresión, levantan sus voces reclamando. Ellos necesitan servicios adecuados (Luz – Agua – Salud – Seguridad) que hoy no los tienen. Necesitan una RED de AGUA POTABLE, basta de ayudas provisorias, demandó.

Son más de 700 familias, formoseños, olvidados por este Gobierno, que sufren diariamente. Nuestros gobernantes, parece que no tiene una agenda de prioridades. Sin una planificación, en síntesis, como siempre improvisando. Me remito a que esta necesidad lleva más de 38 años, cuestionó Daniel Caballero.

