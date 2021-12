Caballero: “La Emergencia económica contradice el relato oficial, genera Inseguridad jurídica, cimienta la suma del poder público y atenta contra las inversiones”

43

El concejal capitalino Daniel Caballero del espacio Libres, en declaraciones a Radio Parque aseguró que la adhesión a la Ley de Emergencia Económica, además de ser inconstitucional, de delegar facultades del concejo deliberante al Ejecutivo, choca de frente contra el relato oficial del gobierno provincial de tener las cuentas ordenas superavitarias, ordenadas y desendeudas, porque la verdad es que desde hace 25 años estamos declarados vitaliciamente en Emergencia económica.

Dicen que la única verdad es la realidad y lo cierto es que se desde hace 25 años vivimos regidos por “ilegales” leyes de Emergencia Económica, que por si sola contradicen todo el falaz relato provincial y otorgan facultades extraordinarias al Gobernador y al intendente, facultándoles el manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos, cuestionó.

La Emergencia Económica, si no es temporal y bien justificada, es una ley inconstitucional, que fomenta los manejos arbitrarios de quienes administran mesiánicamente los estados, y que permite a los gobiernos, les permite a los gobernantes pagar discrecionalmente sus obligaciones, extorsionando o perjudicando a los ciudadanos que no comulguen con sus ideas o no se adecuen a las exigencias de la patria contratista, que digitan las distribuciones de la contrataciones, adjudicaciones de la obras y servicios, y el pago de las mismas, indicó Caballero .

El estado puede ejecutarte una deuda por servicios que no prestó, pero un particular damnificado no lo puede hacer contra el Estado. Eso en una provincia donde el populismo y el clientelismo son moneda corriente, genera INSEGURIDAD JURICA, fomenta la arbitrariedad y atenta contra las inversiones y las radicaciones de capitales, evaluó el concejal radical.

La ley de emergencia sirve para habilitar la delegación de facultades otorgando al PE facultades extraordinarias (súper poderes), que le permite al gobernante gastar el dinero público, tomar créditos y endeudar a la comuna sin pasar por el Concejo y sin rendir cuentas de nada a nadie, evaluó.

Los inversores no vienen a Formosa porque no hay seguridad jurídica ni transparencia, está ley en vez de servirnos termina perjudicándonos, porque en un estado donde la “rendición de cuentas y la información pública” no existen, esta ley, es la mejor herramienta para que nunca sepamos a ciencia cierta el pasivo estatal, que desde hace muchos años es una -injustificable- incógnita, aseguró.

Está ley solo sirve para los manejos autoritarios del gobernante, acá estamos dispuestos a debatir sobre cómo hacemos para darle a este municipio más credibilidad, “transparencia” y previsibilidad, soñamos con Formosa con más República, más transparencia, con seguridad Jurica, sin discrecionalidad y con más instituciones fuertes, afirmó.

Estamos convencidos que se puede gobernar con mayor consenso, con mayor diálogo, sin ley de emergencia ni delegaciones de facultades extraordinarias, y fundamentalmente sin herramientas que contribuyan a fortalecer la Suma del Poder Público en un par de manos, porque eso no es constitucional, ni democrático. BASTA de autoritarismo, concluyó Daniel Caballero.

