Cabrera: La provincia hace oídos sordos, la justicia no ve, la fiscalía no actúa, la policía criminaliza y la gente está desamparada ante las graves violaciones a los derechos humanos

La policía de Ramón Lista y de Ingeniero Juárez están acostumbrados a dibujar y armar causas, con declaraciones a su antojo para criminalizar los reclamos

El Dr. Cabrera abogado de los indígenas reprimidos en el oeste en comunicación con el programa El Ciudadano en Radio Parque FM 89.3, informó como continúa la situación jurídica de los aborígenes brutal y arbitrariamente detenidos por la policía de Insfran.

El letrado aseguró que los detuvieron “sin informar al juzgado, sólo por una actuación administrativa, ya se encontrarían en Ramón Lista, en Santa Teresa prestando así el tiempo que les faltaría Para volver a sus casas, ellos recuperaron su libertad pero tendrían que hacer aislamiento obligatorio, ellos se lo estaban haciendo es lo que informó en juzgado “.

“Las comunidades del Oeste venían teniendo la visita del Banco Móvil, del banco Formosa que se trasladaban los días de cobro hacia distintas zonas ya sea de Lomitas hacia el interior, por la deficiencia de los cajeros y por la gran cantidad de gente que percibe los beneficios”, indicó.

A Vizcaíno le pidieron Banco Móvil y solo llevó policía con garrote

“Las personas que viven en Ramón Lista no tienen transporte público para poder trasladarse, tanto del Chorro o El Potrillo hacia Ing. Juárez, que es donde está físicamente el banco, por la situación de bloqueo no podían salir y los camiones que iban a cargar los cajeros eran insuficientes, siendo este problema recurrente aún antes de la pandemia y lo que las personas solicitaban era que el diputado Vizcaíno se presente a solucionar el tema, lo hicieron de forma escrita a lo que el diputado respondió que sería dentro de un mes porque se requería autorización del Banco Central“.

Además sostuvo que lo único que el diputado llevó fue a la policía con garrote, pero del banco móvil nada, por eso las personas se manifestaron de forma escrita y luego con movilizaciones, cabe recordar que esa zona no cuenta con asfalto pese a ser uno de los lugares donde se produce petróleo, y tal vez muchos no sepan que Ramón Lista es uno de los lugares que más riqueza le otorga a la provincia, pero al no ser escuchados las personas fueron a las calles a ser visible su reclamo, allí la policía fue a sacarlos de los caminos sin orden judicial y a detenerlos arbitrariamente, los que pudieron dispersarse igualmente fueron brutalmente buscados en sus domicilios.

El abogado manifestó que las comunidades indígenas tienen una propiedad comunitaria que es privada, eso la policía desconoce al igual que el juzgado de Las Lomitas que es el que interviene, porque para eso pareciera que son barrios, pero no es así porque están delimitados con mensuras que son privadas, indicó.

La policía de Ramón Lista y de Ingeniero Juárez estar acostumbrados a remitir los expedientes, a dibujarlos y armar las causas, con declaraciones a su antojo

Y, al ingresar la policía viola la propiedad privada, lo hace en todas sus actuaciones y es algo que se va a denunciar para que las actuaciones sean derivadas a la jueza que intervienen, la Dra. Gabriela Plaza, si bien el parte informativo de la causa fue elevado vía electrónica cómo se está trabajando hoy en día el grueso de los testimonios y documentos que se utilizan para poder imputar de los delitos por los que fueron detenidos en su caso aun no pudo tener acceso.

“La policía de Ramón Lista y de Ingeniero Juárez estar acostumbrados a remitir los expedientes, a dibujarlos y armar las causas, con declaraciones a su antojo, es decir hay que remarcar la mala actuación y la poca profesionalidad que tiene la policía, con violaciones a los DDHH y a los pueblos indígenas, y esto es lo que se le dará a conocer al relator de Naciones Unidas, para que intervenga ante las graves violaciones y alteraciones a los derechos consagrados en la Constitución Nacional y Provincial y al Convenio 169 de la OIT, esto también fue manifestado a Horacio Pietragalla de forma escrita, ha intervenido la doctora Herrera de APDH, estuvo el señor Chanetta que trabaja en APCD y el padre Juan de Ing. Juárez, es decir todas personas que tienen profundo conocimiento sobre la cuestión indígena y que viene desde hace tiempo conociendo estas violaciones a los derechos”, sostuvo.

La provincia hace oídos sordos, la justicia no ve, la fiscalía no actúa, la policía criminaliza y la gente está desamparada ante las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos

También advirtió que se manifestó ante esto Amnistía Internacional, en Centro de Estudios legales y sociales, son organismos que hacen notar estas cuestiones porque se sabe que aquí en la provincia hacen oídos sordos, no lo ven las autoridades provinciales y tampoco la justicia, que podría haber intervenido ante la fiscalía de oficio ante las violaciones tan graves que ocurrieron, y sobre todo porque no es la primera vez, sino que es reiterado ya que hay que recordar el caso de Agustín Santillán, los hermanos Tejada en el oeste, es decir no es la primera vez que se criminaliza de esta manera la protesta sino que salgo acostumbrado por la policía.

A la policía les gusta hacer este tipo de actuaciones de intimidación pública y abuso de poder

El doctor Cabrera dijo “ellos no están detenidos sino haciendo cuarentena, sólo que a la policía les gusta hacer este tipo de actuaciones de intimidación pública, con amenazas y con la infracción del artículo 105, por violación al DNU del artículo 27/20 del decreto del Poder Ejecutivo, siendo esto algo común en la zona, hay que recordar que la doctora Plaza cuando he presentado la excarcelación, ordenó la inmediata libertad, y los encerraron en cuarentena.

A Ercilia Agüero, Miguelina Navarrete, Baudilia Aveldaño y Francisco Luna, los tienen aislados en “repudiables condiciones” en el hospital viejo de las Lomitas

Entonces fueron alojados en el Portal del Oeste en Lomitas, ahí se les informó su libertad pero quedaron aislados, y lo que sorprende es que la gente de la policía con poca protección, fueron quienes los trasladaron, pero desconocemos el resultado de los hisopados porque si les dio positivo a Ercilia Agüero, Miguelina Navarrete, Baudilia Aveldaño y Francisco Luna, desconocemos la situación entonces de los policías que siguieron actuando y cumpliendo funciones y ahora están en el hospital viejo de las Lomitas, ellos también subieron videos de cómo los tienen aislados y es repudiable su situación.

Si bien el hecho de ser trasladados nuevamente a su zona es una tranquilidad, también saben que esto es un circo como tantos otros que armaron

Para culminar señaló que en la zona oeste estaban esperanzados de obtener una respuesta del secretario de Derechos Humanos, si bien el hecho de ser trasladados nuevamente a su zona es una tranquilidad, también saben que esto es un circo como tantos otros que armaron, y que las cosas no van a cambiar porque hasta el día de la fecha el banco móvil no se fue a la zona como ellos siguen en fase 1, siguen en la misma situación de pobreza de marginalidad y discriminación y con la violación de todos sus derechos, el ICA tampoco se hace eco de esta situación ni el INAI, porque su contexto es desgraciado, la cuestión de los médicos es vergonzoso, ellos no quieren acudir al doctor porque saben que los van a derivar a Formosa y van a volver en un cajón, es muy triste esa realidad y no hay médico que quiera ir así a trabajar con sueldos de pobreza,

Nunca actuó la justicia con las investigaciones de los atropellos y abusos de poder, porque la independencia de los poderes no existe, en definitiva nunca se dedican a resolver el problema, para ellos solo vale los apriete y la represión con injusticias del Poder Ejecutivo y Judicial, concluyó.

