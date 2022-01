Calle Gildo Insfran: «Merecido homenaje trucho en un barrio donde después de 30 años de gobierno, falta todo»

200

Después de 39 años de administración justicialista y de Gildo Insfran en el poder como diputado, vicegobernador y 26 como gobernador: Villa de Carmen a 15 minutos de Casa de Gobierno es el mejor ejemplo de «El Modelo Formoseño»: No tiene ninguna calle asfaltada, ninguna tiene cloacas, no tiene policía, los colectivos no entran al barrio, no tiene Agua potable ni instalación legal de energía eléctrica, pero si una calle trucha e ilegal que como un homenaje en vida se llama: Gildo Insfran.

Estamos en una de las tantas calles de Villa del Carmen, un barrio ubicado en el ejido urbano de la ciudad de Formosa, distante a tan solo 15 minutos de casa de Gobierno donde desde hace más de 30 años reside “El Modelo Formoseño” que conduce Gildo Insfran,

Y, esta calle bien merecidamente es un justo “homenaje en vida” a Gildo Insfran y a su modelo, aseguró a Radio Parque Julieta González.

En este barrio hace pocos días se vivieron consecutivamente los 2 primeros cortes de la ruta nacional Nº 11 del año, pidiendo “luz y agua”, contradiciendo el relato oficial y las afirmaciones del senador Mayans y del Ministro de Educación Luis Basterra.

No hay calles asfaltadas, ni cloacas, de Wifi libre ni hablar, pero eso esta calle, aunque de manera trucha, ilegal, porque no fue votada por los vecinos ni sancionada por el concejo deliberante, tiene bien merecido llevar el nombre Gildo Insfran.

Es el barrio de la impotentes casaquintas con las gigantes piletas de los parientes, funcionarios, proveedores y terstaferros del gobernador, donde los multimillonarios funcionarios conviven con desesperados vecinos que imploran por luz y Agua.

Ese es el Modelo Formoseño, por eso bien merecido el nombre de una calle en el imperio del Verde, de la Blanca, de los narcozapallitos, de la impunidad del “pea moa” y del “nambrena”, concluyó.

