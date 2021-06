Cámara de Comercio de Formosa: “Ya no sabemos qué esperar del Gobierno”

19

Desde la Cámara de Comercio de Formosa señalan que ya no saben qué esperar del Gobierno y aunque las expectativas están, el actuar de los funcionarios que va contra la lógica que se implementa a nivel nacional, los tiene desconcertados.

El Comercial dialogó con Marcos Amarilla, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa, quien manifestó su preocupación por la actualidad del sector y destacó que “por primera vez el Gobierno logró que el Mercadito y los comerciantes de las cuatro avenidas se junten para reclamar porque los dejen trabajar”.

Amarilla sostiene que “no sabemos qué esperar del Gobierno. Si bien las expectativas siempre están pero no sabemos con qué lógica pueden salir ya que siempre van en contra de las liberaciones que aplican a nivel nacional, y suman más restricciones”.

Consultado por el posible levantamiento de las restricciones de cara al Día del padre –se celebra en todo el país este domingo-, el empresario dijo que “habrá que ver, porque si con dos casos positivos fuimos a fase 1 en enero, hoy no sabemos con cuántos casos diarios recién van a dar marcha atrás.

Si bien están bajando los casos que estamos viendo día a día, también podemos notar que los test realizados también bajaron, de 7 mil a 4 mil; por eso insistimos en que la única forma de cuidarnos es tomar conciencia y llamamos a la responsabilidad ciudadana, y para eso creemos que el sector es una herramienta muy importante para el control y el cuidado de los ciudadanos, porque con los protocolos necesarios, está comprobado que el comercio no contagia, por eso seguimos viendo irrisorio el impedimento a que nos dejen trabajar como se está haciendo en el resto del país”.

Con respecto a los anuncios del Consejo, sostuvo que “esperemos que el viernes haya un anuncio alentador, pero tiene que quedar en claro que el viernes no se termina todo por más que el gobierno nos permita reabrir, la incertidumbre del mercado; las ventas nulas, la descapitalización de las pymes es algo que golpeó muy fuerte al sector. Necesitamos políticas para el sector de manera urgente. Porque si seguimos así, cada día que pasa habrá más pymes cerradas en Formosa”.

Las medidas que se reclaman

Amarilla enumeró algunos de los puntos que le reclaman al Gobierno desde el sector para poder paliar esta situación crítica que están atravesando.

“Primeramente un barrido de todos los comercios de la ciudad, donde los requisitos para acceder a los subsidios no sean tan burocráticos o inalcanzables para la mayoría del comercio de Formosa, hoy hay sectores que si bien no son socios de la cámara se ven representados y también el pedido es por ellos, los changarines, los peluqueros, los técnicos de electrodomésticos, los electricistas y muchos otros rubros más que hoy no están pudiendo trabajar y con esta realidad ya se hace insostenible. Es un mes y medio sin ninguna actividad, y con ingreso nulo, donde muchos no tienen acceso a ninguna ayuda estatal. Para aquellos que tienen contrato de alquiler vigente, y una habilitación municipal no es muy difícil para el Municipio o Defensa del Consumidor detectar a esos comerciantes y acercarse a ver cómo se los puede asistir, no tienen que ir solo a clausurar porque se pasaron dos minutos de la hora de cierre. También estaría bueno que vayan a ver las necesidades y ayudar a concretar que estas lleguen, no todo es intimidar y sembrar miedo.

Por otro lado, pedimos la suspensión y/o prórroga de tasas e impuestos por seis meses, apertura con horarios más flexibles. Esto sobre todo para evitar la aglomeración de gente, porque ya está comprobado que a menos horario, más gente amontonada. Y es el primer gran error que hemos cometido en este año y medio de pandemia, creer que porque cerramos todo más temprano la gente va a salir menos. Viendo largas filas en los bancos, en los supermercados, en farmacias y demás comercios habilitados como esenciales, creo que con un horario más amplio donde la ciudadanía tiene conciencia de cuidado, hay más opciones para comprar y la aglomeración de gente seria mucho menor”.

Aquí también hizo hincapié en las diferencias de criterios que se deben aplicar entre la provincia y Capital Federal. “En este punto también hay que tener en cuenta que nuestros horarios son totalmente distintos que los de Capital Federal y no podemos tener las mismas restricciones horarias que ellos”.

Inventarse un enemigo y buscar las excusas para no reconocer el error

Se le consultó al presidente de la Cámara de Comercio local cuál piensa que es el motivo que llevó al Gobierno a ubicar a los comerciantes privados como su enemigo, al que no reciben ni una carta –o lo hacen a regañadientes y escándalo mediante- y cuál es el rol que juega la sociedad en los reclamos que se han venido llevando adelante.

“Es un modus operandi que hemos visto lastimosamente siempre desde el Gobierno de (Gildo) Insfrán con los sectores o las personas que piensan diferente. En vez de abrir diálogo, o buscar una solución, siempre se cerraron en sus restricciones, avaladas por los empresarios allegados al poder, al fin y al cabo, ellos siguieron haciendo sus negociados y no se vieron tan afectados como la mayoría del sector. Entonces ahí quisieron crear un clima como que en Formosa estaba todo bien, cuando no fue así, a las claras hoy se puede ver, que comerciantes del sector del Mercadito junto a comerciantes de las 4 avenidas, se manifiestan en conjunto solidarizándose con todos los colegas del sector con el solo fin de reclamar algo que es justo para todo ser humano: el derecho al trabajo”, dijo Amarilla.

Comments

comments