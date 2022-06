Canesín condenó a la Secretaría de la Mujer por su inacción ante las reiteradas golpizas sufridas por Roció

566

La abogada de Libres Marcela Casesín denunció la situación de violencia de género vivida por Rocío, que fue violentamente golpeada por el señor Corti quién nunca fue detenido porque directamente presentó el pedido de eximición de prisión, por el cual se le concede por lo que hay que prestar seriamente atención, ya que el 14 de febrero Corti la agrede a su mujer frente a los hijos, por lo que existe una orden de restricción por golpes en una primera oportunidad, orden que nunca respetó y donde nunca intervino la Secretaría de la Mujer ni asistiendo a las víctimas.

«Desde el 14 de febrero del 2022 esta persona estuvo notificado de la primer prohibición de acercamiento hacia su mujer y sus hijas tanto en el domicilio como en la vía pública el 15 de mayo cuando su hija va a buscar unas cosas del auto aparece el señor Corti muy furioso y agresivo, por lo que su hija se asusta y sale corriendo, le grita a la madre y se cae golpeando su cabeza, de esta forma ingresa al domicilio en donde estaban sus hijos menores, la golpea brutalmente tanto que debieron intervenir los vecinos”, contó.

Pese al agravante de la reincidencia y la desobediencia judicial: el Juez dice que no sabía de la denuncia anterior y la restricción que ya existía

“La señora hace la denuncia y los vecinos llaman al 911, y Corti se da a la fuga, y le vuelven a dar la eximición de prisión porque el doctor Picabea dice no tener conocimiento de esto, es decir de que si había una denuncia anterior por violencia, como un juez no va a tener conocimiento de las denuncias que hacen las personas, porque en las denuncias por violencia contra una mujer y dentro el ámbito familiar se pide siempre la detención y ahí se analizan dos opciones, una es la excarcelación y otra la encarcelación, pero en caso de violencia lo primero que debe fijarse el juez es si existen otras denuncias anteriores porque si fuera así sería un agravante y una desobediencia judicial, porque estas medidas de prohibición de acercamiento siempre tienen un plazo establecido por un juez», explicó.

La volvió a agredir, le quito la obra social y le quiere expulsar de la casa

Además expuso que en este caso la prohibición era por 60 días y para hacer el levantamiento de la medida se necesitan pericias psiquiátricas lo cual solicitará ya que es una persona de riesgo tanto para su mujer como para sus hijos, pues el día domingo volvió a hostigarla, es decir existe desobediencia judicial y lo más grave es que se crea un Facebook para agredir a la víctima, le quitó la obra social y la quiere expulsar de la casa en dónde habita, siendo entonces una violencia extrema.

Corti se maneja con Impunidad

«El señor Corti se maneja con impunidad y quiero aclarar que la policía de la Comisaría Cuarta se portó bien, le responden del área de violencia a la señora Rocío, pero acá hay un abandono no solo a Rocío sino a todas las mujeres de parte de la Secretaría de la Mujer, que en este caso de esa institución la llamaron recién ayer a Roció, siendo que ellos deben tomar intervención en el acto, como cuando un vecino llama al 102 que es el número del Ministerio de la Comunidad para casos de violencia pero tampoco funciona”, funcionó.

“En el caso de Rocío ya tendría que haber protección de parte de esta secretaría, pero no estuvieron, cuando ella fue le dijeron que no la podían atender en ese momento, en estos casos extremos tienen que tener una cuadrilla para que tomen inmediata intervención, recién a partir de que Rocío salió en los medios recién llamaron, así como los de asistencia a la víctima, pero le dije a Rocío que le dé las gracias, porque ya que tiene a su abogada dado que en el momento que tuvieron que asistirla no estaban» relató.

Por otra parte agregó que en casos de denuncia la policía posee un área para estos casos, informa a la OVI y al juzgado penal pero no interviene la Secretaría de la Mujer, entonces lo ideal sería que vayan a la sala del barrio o al hospital y soliciten un psicólogo, porque en las oficinas de la Secretaría no encuentran ayuda, y es porque allí debe estar una persona con capacidad con profesionales cómo psicólogos, asistentes sociales, abogados, pero lo cierto es que el problema principal es que colocan a personas que no tienen conocimiento sobre el derecho de familia, es decir debe ser alguien que tuvo en la práctica y conoce el procedimiento y si debe estar esta señora García lo que debe hacer es capacitarse conjuntamente con su personal, porque en teoría ellos deben contener a la víctima.

«Lo primero que se debe hacer en una función como esa es capacitar al personal para qué en situaciones de casos extremos sepan cómo actuar, yo siempre que me consulten sobre violencia digo lo mismo la policía tiene la obligación de denunciar y de tomar alguna denuncia y para esto hay un juez que va a determinar con el proceso, el grado, o si hubo o no violencia, como con el caso de la chica de Estanislao del Campo que no tenían que haber tomado no una exposición sino que se debe denunciar es decir tomar medidas urgentes para que el juez determine la restricción de acercamiento, explicó.

“Es decir ante una situación de gravedad la misma policía debe advertir qué debe hacer la denuncia porque no todas las personas saben lo que tienen que hacer, cuando una mujer, un adulto mayor sufre violencia en la familia tiene un estado de pánico, tiene temor, miedo, pero la policía le tiene que enseñar a la gente que con la denuncia van a tomar intervención y que la provincia tiene lugares donde uno puede recurrir y que esos lugares como la Secretaría de la Mujer o llamando al 102 también deben funcionar, está el caso de una chica que fue quemada en Palo Santo y esta institución no intervino nunca» dijo Canesín.

Para terminar señaló que solicita que las instituciones que defienden a la mujer sin importar si los denunciados son sobrinos, primos como amigos porque para eso están en el puesto y si no pueden hacerlo por amiguismos políticos porque se sabe que la familia Corti es muy conocida, deben dejar el lugar y renunciar.

