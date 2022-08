Canesín: “Rocío es víctima de Corti y del blindaje que lo acoraza de impunidad por su condición de sobrino de una diputada del Gildismo?

13

La abogada Marcela Canesín hizo referencia a la defensa que realiza de la mujer qué denuncio violencia de género contra Corti y cuestionó que Roció no fue escuchada ni atendida por la Secretaría de la Mujer, porque el agresor que no deja de perseguirla es sobrino de la diputada Gildista Escobar.

«Este señor es sobrino de la diputada Escobar por lo tanto el Estado hizo oídos sordos y se negó a ayudar a Rocío, no fue escuchada pese a lo gravísimo de la denuncia, afortunadamente por la insistencia de la denuncia logramos que al imputado se le ponga una de las pocas tobillera que hay en la provincia”, contó.

“Logramos que el imputado porte tobillera, por la peligrosidad de este señor y Rocío está con el botón de pánico, a partir del lunes comienzan a declarar más testigos, esto por el hecho qué realizó Corti el 22 de mayo cuándo ingreso alcoholizado la casa de su ex mujer y sus hijos la golpea de tal manera que podría haberle ocasionado la muerte, todo en presencia de su hijo más chico, cuando su hija más grande se entera de esto regresa a la casa y quiere ir a buscar unas cosas y por correr de este señor se cae y se golpea la cabeza, siendo todos auxiliados por los vecinos», abundó Canesín.

Además señaló que se logra la perimetral y en la segunda semana el señor Corti en otro auto estaba espiando en el estacionamiento, y lo más grave es que este hombre es apoyado por su madre, hace una semana Corti acompañado por su progenitora fue a la casa de la madre de la señora Amarilla Rocío para hurtar el auto, hay que destacar que antes de la feria judicial se aumentó los metros de la perimetral y no solo no puede acercarse a la casa tampoco en la vía pública para tener contacto con su ex mujer ni hijos.

«Rocío llama su mamá para saber qué sucedió cuándo se entera la desaparición del vehículo y la tobillera del señor Corti marca que este estaba allí dónde se encontraba el vehículo acompañado de su madre, esta lo deja en la puerta, él agarra el auto de Rocío y se va, entonces este señor va a la comisaría primera hace de una exposición diciendo que hizo un trato con Rocío para tener el auto un día él y otro día ella, pero eso no es así porque ella no habla con él aparte de tener la perimetral, y lo más grave de esto, y quiero destacar a la Comisaría Tercera qué nos solucionaron rápidamente el problema”, destacó.

“En cuanto a la mamá del señor Corti se quedó con todos los papeles del auto y no se los quiso devolver a la policía y esta señora que tiene una denuncia por hostigar a los testigos y a sus nietos, los persigue en un auto y pregunta quiénes son los que están con ellos» agregó.

Canesín dijo que el Dr. Picabea cuando le dio la libertad a Corti actuó porque no tenía antecedentes, pero ahora qué pudo conocer la declaración de un hijo y de personas que estuvieron en presencia de los hechos le puso la tobillera y aun así constantemente está cometiendo delitos porque hurtó el auto, él y la madre, cuándo se inicia la demanda por alimentos porque no sé lo pasaba, hay que destacar que tanto él como su madre le quieren sacar la casa a Rocío y sus hijos.

Para culminar sostuvo que los próximos pasos son la declaración de sus otros 12 hijos en Cámara Gesell, las declaraciones de testigos, periciales de teléfono, otra pericial psicológica de Corti, porque es increíble lo que hizo este hombre juntamente con su madre pese a tener la tobillera y por ello pedirá la perimetral para que no se acerque a la casa de la madre de Rocío, y que se incluya a la madre de Corti quien hostiga y manda mensajes temerarios a sus nietos.

