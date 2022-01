Canesín y Arce fueron los únicos abogados que se expresaron e interpusieron amparos contra el abusivo Pase Sanitario

44

Radio Parque entrevistó a los letrados Juan Manuel arce y Marcela Canesín abogados quienes interpusieron amparos contra el pase sanitario en Formosa.

La periodista y abogada Julieta González destacó que los abogados del equipo jurídico de LIBRES fueron los únicos que se manifestaron publicamente en contra del riguroso y abusivo pase sanitario que se implementó en la provincia el 4 de enero, arremetiendo contra los derechos de cada uno de los ciudadanos que se vieron vulnerados de distintas maneras y que no solo se manifestaron sino acudieron abogados para ampararlos en sus derechos.

Arce expresó que amparistas hay desde empleados públicos, periodistas, médicos, enfermeros, empleados judiciales, también se está a días de que culmine la feria judicial y otro tema es el retorno a las aulas, en dónde se verán los mismos conflictos como la libertad de circular, el derecho a trabajar y el derecho a la educación, entonces este cercenamiento de los derechos es lo que veíamos y son las quejas que íbamos a recibiendo, por eso empezamos a estudiar para ver qué herramientas teníamos y para ver la mejor solución que podíamos darle a nuestros clientes, entonces encontramos que existía el Amparo como la mejor forma para intentar poner un freno a un pase sanitario que veíamos en los hechos relatados por nuestros clientes que no es para fomentar la inoculación, ya que no ayuda a que la gente quiera ir a vacunarse al contrario le cercena derechos, le prohíbe la posibilidad de salir a trabajar de circular libremente, la libertad de los comercios».

Por su parte Canesín agregó «hay comercios que por el decreto del ministro de la provincia se pueden pedir un pase sanitario para comprarte ropa, a los organismos sea nacional o provincial es decir si vas al ANSES, es decir no podes hacer ningún trámite, o un ciudadano que quiera ir a un hospital público debe tener el pase sanitario tenemos denuncias con niños porque este pase es de 13 años en adelante, por eso hay denuncias de menores de edad, recuerdo el caso de una señora con cáncer que fue a buscar su medicación y le dijeron que no podía entrar».

Además el abogado explicó que el caso del despido de Maira en Farmacity abrió el vacío legal que existe siendo el primero en el país, sí bien no le dicen que no va a trabajar más porque no tiene el pase sanitario pero con otras palabras la dejan sin trabajar por no estar vacunada y porque el Ministerio los obliga.

La letrada enunció que es una forma coercitiva de decirte o te vacunas o no entras.

También sostuvo que los demás amparos que ya entraron y el gobierno de la provincia de Formosa está notificado de esto inclusive se tiene la respuesta porque contestaron la demanda a través de la Fiscalía de Estado.

La fiscal de estado Estela Zabala le pide a la Jueza López Macé que se declare incompetente, y López Mace le obedeció automáticamente

La Dra. manifestó que la fiscal de estado Estela Zabala contestó qué es como que se está impugnando un acto administrativo qué es el pase sanitario, que dicta el ministro Aníbal Gómez y que debe ser tratado entonces por la justicia provincial y le da una sugerencia a la Jueza Federal de que como en un Amparo no se puede interponer excepciones, no se puede interponer falta de competencia, le sugiere que de oficio decrete que es incompetente, cosa que ya lo hizo.

Lo cual da la pauta de que el gobierno provincial está bien representado en la Justicia Federal y por otro lado llama mucho la atención de que siempre habla del acto administrativo impugnado, pero esto no es así porque lo que se está pidiendo es que al no ser obligatoria la ley para vacunación, las personas ven vulnerados de manera abusiva sus derechos y garantías, porque no pueden ir a un hospital, a realizar un trámite bancario, no lo puede hacer porque la provincia tomó medidas mucho más restrictivas.

De esta pandemia no hemos aprendido nada

También agregaron que según en la contestación de la demanda argumentan que no hay pruebas suficientes que demuestren la vulneración de los derechos que se están intentando tutelar, si bien es cierto que no estaban la cantidad de pruebas que hay hoy, si existían por eso se presenta el Amparo, posteriormente aparece el caso de Mayra, del chico del hospital, de la mujer positiva de Covid-19 que estaba en su casa con problemas renales, el caso del IASEP, de colegas que preguntan quién tiene las dos dosis para que los puedan hacer los trámites en rentas, o no pueden hacer las simples diligencias que forman parte del trabajo de abogado por no contar con el pase sanitario, es decir la contestación lo que busca es que el amparo no pueda ser tratado en la Justicia Federal sino que se ha tratado por el foro provincial.

«De esta pandemia no hemos aprendido nada, porque la rueda sigue girando nuevamente en el mismo lugar, generando temor, vulnerando derechos como había ocurrido con los varados, y los no vacunados son hoy los nuevos varados, una nueva categoría de sujetos vulnerados, es decir una persona que decides no inocularse directamente lo va a poder salir a trabajar, no va a poder tener el sustento de su vida y con que mantener a sus familias y eso es lo que nos llama poderosamente la atención es decir no prendió nada al gobierno que ya tiene condenas inclusive en Cortes Internacionales de Derechos Humanos, y no lo decimos nosotros sino que lo dijo también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo dijo también la Cámara de Apelaciones de Resistencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos» reflexionaron.

La única lucha que se pierde es la que no se da

Para culminar expusieron que tuvieron muchísimo tiempo para preparar el sistema sanitario en la provincia, por eso en lo jurídico laboral desean que la justicia decrete la cautelar para que se le exima a sus clientes de presentar el pase sanitario, pero cómo se sabe los abogados ejercen a través de medios y no de resultados, por lo tanto no se sabe qué puede suceder, porque no se sabe que va a decir la justicia.

Pero lo cierto es que estamos convencidos de lo interpuesto porque está bien fundamentado y cuenta con lo necesario, porque los fundamentos están basados en la Constitución, y a la gente que quiere hacer lo mismo les dirían que la única lucha que se pierde es la que no se da y que hasta tanto no exista la obligatoriedad de la vacuna no tienen la obligación de vacunarse, y si sientes la necesidad de pelear por eso siempre van a estar para amparar esa decisión y que no tienen que tener miedo de hacerlo, porque en su caso no tuvieron miedo de enfrentar lo que se venía al confrontar con un gobierno, y no se consideran Héroes sino sólo dos abogados que encontraron las herramientas para defender la vulneración de derechos, por ello a sus clientes les dicen que no decaigan porque sus derechos deben ser respetados, concluyeron.

