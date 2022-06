Canesín y Arce presentaron eximición de prisión para Leo, Julieta y Matías, y denunciaron armado de causa para dejar a las víctimas como agresores

257

Los abogados Marcela Canesín y Juan Manuel Arce en comunicación con Radio Parque cuestionaron el armado de causas contra los periodistas que fueron patoteados por bandas parapoliciales en el operativo PNGT y frente al Concejo Delibertante.

La letrada enuncio que “lo extraño es que la denuncia realizada por Leonardo Acosta y Julieta González recién ha llegado a los tribunales, pero lo que llega con anterioridad es la denuncia perpetrada por la patota de mujeres de Cacho García, siendo algo muy grave y lo que se lee y se recalca en el expediente es que los periodistas en su programa incitan a la violencia”, cosa que es falso porque ellos nunca agredieron a nadie, solo fueron como periodistas a entrevistar a los concejales, y la forma en que fueron agredidos físicamente por intentar hacer una pregunta a uno de ellos hace pensar que no estamos en una provincia democrática.

Desbarajuste penal

«En el caso de Julieta hubo violencia de género, por parte del concejal Cacho García quién si realmente “es una persona que no tiene miedo a nada” solamente debe parar y dar la nota, pero lo cierto es que hicieron un desbarajuste en la cuestión penal porque los lastimados fueron Leo, Julieta y Matías, justamente a quién denuncian por lesiones mientras que en todos los vídeos se ve otra cosa, porque Fátima Baltar es una las que agrede y luego hace la denuncia haciéndose pasar por victima”

Para colmo la jueza lo toma como “lesiones recíprocas” es una locura, es decir hacen lo que quieren, y recién hoy llega la denuncia de Leo, Julieta y Maty, por ejemplo que hubiese pasado si no la acompaño a Julieta cuando la revisa el forense, iban a decir que no tenía lesiones, por eso al oficial que nos atendió le mostramos que si tenía lesiones, o capaz ellos quedaban detenidos y las patoteras libres» advirtió.

Buscan que la Causa de un giro y que tanto Leo, Julieta y Matías queden imputados

En tanto el doctor Arce expresó que tiene incertidumbre con respecto a lo qué sucederá en los tribunales porque hasta ahora los elementos probatorios de la causa solo están los aportados por sus defendidos, todo lo que se observa en los videos y que de última se haga una consulta popular para que se determine qué es lo que se ve, quienes son los que agreden, porque a su entender los periodistas no agredieron jamás, nunca provocaron una lesión en las otras personas, por eso quería ver se la médica forense haya firmado de puño y letra las lesiones que tienen las otras partes y que no existieron.

En qué momento agredieron Leo, Julieta o Matías?

«Si se ven los videos uno solo piensa en qué momento agredieron Leo, Julieta o Matías?, en los videos esto no se ve y se filmó todo en vivo o sea no hubo tiempo de cambiarlo, porque lo que nosotros pensamos es que la causa sin querer queriendo podría dar un giro en el cual tanto Leo, Julieta y Matías queden imputados, por eso ya presentamos la exención de prisión para todos, aunque sea una vergüenza estar presentando este recurso en una causa que no tiene dudas pero evidentemente para la justicia esto no está claro y se caratula lesiones recíprocas”, manifestó el letrado.

“Y al día siguiente vemos a una de las golpeadoras sentada en la tribuna de prensa de la Legislatura y lo que yo me pregunto es si es periodista porque sorprende que esté sentada en un lugar que no le corresponde, por eso solicitamos medidas cautelares como prohibición de acercamiento los lugares donde estén los periodistas, porque el trabajo de ellos no siempre es un estudio sino que hay que valorar que estén en la calle como cronistas, relatando siempre la noticia y en el caso de estos periodistas poniendo el cuerpo, entonces llama la atención que si hay lesiones recíprocas deben proteger a las dos partes» recalcó.

Quieren imputar a los periodistas por incitación a la violencia

El doctor Arce manifestó que hay una incertidumbre jurídica por parte del juzgado, queremos constituirnos en querellantes en la causa para aportar todas las pruebas, con los testigos con qué se cuenta, sobre todo por el temor de que está causa de un giro y sean imputados los comunicadores por incitación a la violencia.

Además Arce explicó que esto se solucionaba de forma sencilla solo con que el concejal García respondiera las preguntas de la prensa, o de última decirle que no tenía ganas de hablar, algo a lo que ya están acostumbrados pero la situación de violencia la generó él con una patota de mujeres que atacó en una zona liberada por la policía que estaba en el lugar.

La persona que tira el gas no es un periodista de Radio Parque

También sostuvo Canesín que al existir patotas de mujeres violentas que avaladas por un funcionario público y con complicidad policial salen a la calle a golpear a cualquiera que piense distinto o incomode al poder político, no hay seguridad ni siquiera para los letrados que representan a las víctimas, pero se cuenta con videos que demuestra que la persona que tira el gas no es un periodista de Radio Parque sino que es una persona que pertenece al equipo del concejal García, se puede ver como tiran cascotes, cuando golpean a los comunicadores, entonces quién es el que va y provoca e incita a la violencia por eso llama la atención de la carátula lesiones recíprocas, esto es cómo decir que no tienen ganas de trabajar o qué están haciendo lo que le están pidiendo porque la ley en la Argentina de la cual Formosa es parte debe ser para todos.

«Ellos fueron con gases, preparados para pegar, entonces fueron Leo y Julieta o ellos los que incitan a la violencia y estaban haciendo todo premeditado?, lo mismo sucedió con el periodista Jorge Pesqueira el día sábado, es decir por el solo hecho de trabajar para un medio independiente le da derecho para fajarlo por esto”, remarcó.

“Uno por más que sea peronista, radical, liberal o de izquierda tienen derecho a trabajar donde quiere, o por qué no puede expresar que no le gusta cómo está Formosa te van a patotear, porque a mí no me gusta esto para mis hijos, cuando Leo va y le pide ayuda a un policía, pero el policía no ayuda, por eso habría que ver cómo va la causa aunque pruebas de sobra se tienen las lesiones, los celulares rotos entonces qué más pruebas quieren, y esto habla más de ellos que de nosotros porque sí aportamos en la prueba para la defensa que son videos de público conocimiento, expuestos en medios radiales que fueron en vivo, con mucha difusión y que todo el mundo lo puede ver y cuál es la prueba del otro lado, nada no existe» sentenciaron.

Como la gente perdió el miedo, por eso apelan a la violencia para acallar

Canesín dijo «acuérdense que el 5 de marzo durante la pandemia la gente dijo basta y a partir de esto es evidente que ya no queremos vivir en más de esta manera, se perdió el miedo, estas cosas vienen sucediendo hace años y a ellos les molestan quedar en evidencia, por eso hay que animarse y no tenerles miedo, porque existen leyes y personas que podemos ayudar y protegerlos, hay cosas que no funcionan como la Secretaria de la Mujer, y cómo la gente perdió el miedo la única forma de hacernos callar es con violencia, agrediendo en las redes, tocando nuestros hijos a nuestras familias, eso no es hacer un gobierno, ni estar en democracia, otra cosa que se tiene que aclarar es que no hubo policías lesionados, eso es una mentira y si lo hubo porque no denunciaron, pero seguramente lo harán a medida que vayan que encontrando oportunidades, y es una vergüenza tener un concejal como García que salga y de un comunicado como si fuera que no pasó nada«.

Para culminar informaron que hoy miércoles a las 19:00 horas frente al Concejo Deliberante se manifestaran con la comunidad para decir «Basta de violencia porque sin libertad de prensa no hay democracia«.

