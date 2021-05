Cantón cruzó a González, y le recomendó “un hisopado, para que olfatee la realidad. La soberbia les hace creer que los votos les otorga el poder absoluto y no es así”

35

Amado Cantón, un comprometido católico de la grey provincial, reconocido profesor de educación física y ex concejal de la UCR, tomó la posta en su condición de tal y salió a responder a funcionarios del gobierno provincial que atacaron a la máxima autoridad religiosa de Formosa, monseñor José Vicente Conejero, el obispo diocesano.

Les recomendó, en especial al ministro de Gobierno, Jorge González, que se hagan un hisopado “para mejorar el olfato porque parece que a él no le funciona bien, o bien que le haga prevenir su lengua”.

Cantón cruzó así a González, un consuetudinario irresponsable que amparado en el poder, agravia a quienes opinen lo contrario a sus mesiánicas políticas y en esta oportunidad, la víctima fue Conejero, quien reclamo acciones más humanas y reflejó preocupación por el alto índice de pobreza en toda la provincia, en plena pandemia por coronavirus.

En declaraciones a “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández y Guille Ruiz, por 89.3 FM Radio Parque, afirmó que “creo que le hace falta a los ministros González e Ibañez controlar sus expresiones contra el máximo exponente de la jerarquía de la iglesia de nuestra diócesis local. Lamentablemente dijeron palabras muy agraviantes. Una persona como Conejero, dedicado a Dios y a la iglesia, no tiene por qué recibir estos improperios”, destacó.

“Es lamentable la conducta de González. Por si no lo sabe, quizás él tendría afectado su olfato y tendría que hacerse un test para saber si huele a oveja o no. La mayoría del pueblo de Formosa sabe y certifica que Conejero tiene olor a oveja”, subrayó el trabajador religioso.

Cantón recomendó entonces que González se haga un hisopado para verificar la calidad del sentido olfativo, “y también prevenir su lengua al dirigirse al monseñor. A mí no me preocupa mucho porque sé de quién viene todo este atropello de autoritarismo. Lo viví en carneo propia al ser un opositor. Ellos son quienes fomentan la grieta con este tipo de actitudes donde descalifican con desfachatez a otras personas que en este caso, es Conejero, quién sensatamente pidió que las políticas del gobierno provincial se aboquen a solucionar el grave problema de la pobreza”, precisó.

Cantón afirmó con contundencia que en Formosa hay muchos pobres. “Quién de acá no conoce esta penosa realidad y parece que los únicos que no se enteraron son ellos, los del gobierno”.

“Estos funcionarios viven en otro mundo y viene bien para ellos el caso de las burbujas, tan mencionadas estos días, porque ellos viven allí. No conocen la realidad y no actúan acorde a las realidades que vivimos desde hace mucho tiempo. Hay gente que la está pasando muy mal y ellos se resisten a entender”, remarcó.

Por último, opinó que “todos los trabajos son esenciales. Lamentablemente mucha gente tuvo que cerrar su negocio, sus PyMes o emprendimiento. No se puede trabajar en Formosa y por ende, no se puede llevar el sustento a la familia. Los números de los votos y la soberbia les hace creer que les otorga poder absoluto y no es así. Y también es cuestionable la forma en que obtienen estos votos, que como se sabe en Formosa, están plagados de vicios, impunidad y malos hábitos”, recalcó Cantón.

