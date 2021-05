Capello: “Hay muchos médicos que están horrorizados con lo que pasa en Formosa, pero callan porque tienen miedo”

74

La Dra Carolina Cappello en comunicación con este medio se refirió a la gravísima situación del sistema de salud en la provincia.

La profesional argumentó que son pocos los colegas que salen a manifestarse porque no están conformes con las medidas adoptada por el gobierno, pero están silenciosos porque tienen miedo, si bien están horrorizados, a mantenido comunicación con gente de nación tanto con periodistas como de organismos internacionales de Derechos Humanos específicamente con la doctora Jhon Hopsking quién es la que hace el relevamiento médico y se sorprende de las medidas de la provincia, las mismas son muy sanativas para el resto del mundo que está tratando de pelear contra el virus, y se pregunta quién toma las decisiones médicas?, siendo algo incierto porque solo se ven dos doctores en el Consejo del COVD al menos en la parte comunicacional.

Creo que están faltando especialidades, algo que sucede a nivel nacional, y las decisiones que se toman, si bien no está mal porque tiene que ser un equipo, sea que uno se cansa de escuchar de que no sólo pasa por la salud sino también por la economía, pasa por la salud mental, y por la libertad, dijo.

La organización Human Rights Watch, no mintió con los informes y es muy fácil verificar sólo al mirar las imágenes, tuvieron elemento suficiente como para hacer un análisis, ellos han conversado con muchas personas en forma anónima,

Y, tomando los dichos de Romero Bruno con respecto a la guerra comparada con la pandemia, miremos Israel y estas personas se están haciendo vida al aire libre sin barbijo, y hace menos de dos semanas que están viviendo realmente una guerra, por eso se equivocan al hacer este análisis y esta comparación porque son cosas diferentes, se ha puesto los médicos a la frente como librando una batalla y en realidad lo que hacen es luchar por la salud de sus pacientes como lo hacen siempre, esto no es una guerra sino un problema sanitario a nivel mundial, remarcó.

También sostuvo que la provincia corrió con la ventaja de haber visto pasar esto antes, por lo tanto debería haber aprendido si fuera inteligente, o si no tuviese nublada la visión, se debería pedir ayuda y no pensar que se está haciendo algo distinto e intentar en teoría ser los salvadores de la población, ojalá hubiese sido así y ser noticias porque el sistema sanitario fue innovador y ha demostrado ser óptimo, pero lamentablemente no es así, todo está muy desgastado también los profesionales médicos que deben atender contener a los pacientes en condiciones económicas diferentes, invirtiendo en protección sin haber tenido los aumentos suficientes, como para poder afrontar eso, por eso no resultan lógicas las comparaciones y las medidas, si bien es cierto que las área de los hospitales y los colegas están haciendo y trabajando con todo lo que pueden.

