Carbajal: “Acá los únicos privilegiados son los funcionarios de Insfran que se han enriquecido a costa del Estado, mientras la situación de los ciudadanos es grotesca”

El diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal se solidarizó con los abogados que cumpliendo su función reciben los aprietes del gobierno y se explayó sobre el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández.

El legislador manifestó que la decisión de presentar el pedido de Juicio Político, fue luego de las declaraciones del presidente con respecto a la cuestión de Nisman, que demuestra el grado de incapacidad de conducción que tiene el mandatario.

Se solicita el juicio político por entender qué se había superado el límite de lo tolerable

“En el bloque radical con Ricardo Buryaile, surgió de forma inmediata la iniciativa, y la necesidad de iniciar el juicio político, sobre todo cuando el presidente ratifica estos dichos porque inicialmente en un primer momento fue como un llamado de advertencia y un pedido a Alberto Fernández para que vuelva el camino de la racionalidad, pero lejos de entender esto continúa con sus afirmaciones de aprietes mafiosos hacia el Poder Judicial de la Nación y hacia los fiscales, es ahí que con el interbloque en su conjunto se solicita el juicio político por entender qué se había superado el límite de lo tolerable”, indicó.

«Era imprescindible decirle al presidente que hasta aquí llegó y que no puede seguir en ese camino y si continúa nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para defender las instituciones constitucionales, porque hay que entender ya que hay algunos sectores de la vida política inclusive correligionarios que no lo entienden, que pese a todos nuestros esfuerzos está juego el sistema democrático”, señaló.

El PJ en su conjunto se expresó contra el sistema democratico

“El partido justicialista en su conjunto se ha pronunciado en contra de la democracia como están atacando al Poder Judicial, porque quieren una salida a la situación procesal de Cristina Fernández de kirchner qué está siendo juzgada por gravísimos delitos de corrupción por fuera del sistema democrático, nosotros no lo vamos a permitir vamos a pelear por todos los medios para preservar este sistema democrático,

“Está claro que el presidente es un incapaz absoluto, que ha cedido su poder político, hoy es un hombre que no tiene agenda y no sabe qué hacer, esa es la realidad política del país, y tenemos un súper ministro que hasta ahora de medidas económicas y políticas concretas no ha hecho mucho, tampoco tiene un plan de estabilización, sí realizó ajustes paradójicamente por las áreas más sensibles por lo cual lo de súper es un adjetivo que le queda grande» explicó.

La presidente tiene una sola preocupación defender su impunidad y su patrimonio

El parlamentario sostuvo que la vicepresidenta tiene una sola preocupación que es proteger su patrimonio, ese es el mayor problema que le generan los juicios políticos, después hablan de proscripción pero lo que no quieren es devolver la plata que robaron, por eso es muy importante transmitir este mensaje a la sociedad, al Poder Judicial, a los Jueces, Fiscales, de que hay sectores de la vida política qué van a seguir peleando para sostener el sistema democrático de la forma en que sea.

«La situación económica es grave en todo el país, pero sin lugar a dudas en Formosa es mucho peor porque alcanza casi a la totalidad de los empleados estatales, salvo los privilegiados que son los cientos de asesores que tiene el gobernador Gildo Insfrán, todos los ex intendentes que cobran sueldos como asesores, los exministros, todos los que están ricos a costa del Estado, pero la situación del ciudadano a pie es grotesca«, aseguró.

Los privilegiados son los funcionarios que están cada vez más ricos

«Los sueldos municipales en el interior de la provincia son directamente insignificantes no alcanza ni para cubrir un plato de comida diario, no hablemos de lo que es el trabajo informal en el ámbito privado que también tienen enormes dificultades, hasta el empleado que está regularizado para el patrón es un enorme esfuerzo tener que pagarle y a este trabajador tampoco le alcanza,

«Entonces están mal todos los sectores salvó ellos: el grupo de gobierno que están cada vez más ricos, pero el resto de la sociedad está padeciendo una situación horrible y ni siquiera se tiene la esperanza de que se va a mejorar, esto es un combo que genera una enorme desesperanza en la sociedad, porque encima falta mucho para las elecciones y un recambio de gobierno, entonces esto produce un enorme desánimo en la gente, desde la oposición entonces se debe actuar con mucha mesura y prudencia para transmitirle a la sociedad de que sabemos que estamos muy mal, sabemos que este gobierno es impotente para resolver los problemas», afirmó.

Propio de gobierno autoritario y populista

Además indicó que hay toda una puesta en escena propias de los gobiernos de este signo ideológico del autoritarismo populista qué siempre se fundamentan en gestos grandilocuentes y en la discordancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace porque el amor que pregonan luego se traduce en palos de la policía cuando alguien les va a pedir algo.

“Pero sobre todo en esta distancia olímpica que tiene Gildo Insfrán con su pueblo, porque es un hombre que desconoce la realidad de la provincia porque vive en un mundo de fantasía que le pintan sus funcionarios, los chupamedias qué tiene a su alrededor que se encarga de pagarles y contratarlos con plata del Estado para que vengan todos los días a decirle lo bien que está Formosa”, cuestionó.

Van a perder las elecciones

“El problema es que la sociedad sufre la realidad por eso está convencido que pese a la enorme estructura del oficialismo van a perder las próximas elecciones, solo está en la oposición demostrar que van a hacer las cosas bien, sí bien ellos van a movilizar a la gente cómo hacen siempre con plata del estado, le van a dar la bolsita cómo le van a dar la plata, pero los ciudadanos van a votar a la oposición, hay que recordar que esto sucedió en las elecciones pasadas en la capital, Insfran y Jofré qué se hacían los que estaban peleados pero siguen haciendo negocios juntos pusieron muchísimo dinero pero perdieron”, puntualizó

«Las elecciones las perdieron porque un pueblo que se dio cuenta que no les importa nada si no les alcanza la comida para vivir, este mismo resultado que en la capital comenzó años atrás, se va a reproducir en toda la provincia sabemos que nuestra estructura política es más chica pero vamos a ganar con la fuerza de la convicción, con la vocación de cambio del pueblo formoseño qué lo que quiere es vivir mejor, vivir sin miedo, tener trabajo, viviendas”, contextualizó.

No les dan los titulos de propiedad para tenerlos amenazados

“Ayer estuve en el Lote 111, y todos los módulos que se dieron hace algunos años lo esperanzador es que la mayoría ha mejorado su casa no se ha quedado con solo esto, han convertido en lo que era un módulo muy precario en casas habitables y dignas, ahora lo que no tienen es el título que no se los van a dar nunca mientras estén ellos gobernando, porque los quieren tener apretados diciéndoles vótame porque o si no te saco lo que antes era un módulo de ahora es una casa producto de su esfuerzo, por eso nosotros lo que vamos a hacer es dignificar al pueblo formoseño dándole a cada formoseño el pedazo de tierra que le corresponde, al que vive en la ciudad y tiene un lote urbano le vamos a dar el título, al que vive en el campo hace dos o tres generaciones y tiene sus campos fiscal y es el lugar donde se crio le vamos a dar el título y con esto lograr que los formoseños se arraiguen a su tierra» agregó.

Tienen que dejar de juntar plata en pala y de repartirla con suss amigos y empezar a poner plata en la sociedad

Carbajal dijo que los ajustes tarifarios serán muy problemáticos porque no se tratara de si quieren pagar es ver si pueden hacerlo, y de esto el gobierno no se está haciendo cargo, porque está pagando unos sueldos miserables, tienen que dejar de juntar plata y repartirla con los amigos y empezar a poner plata en la sociedad, el problema es que no lo quiere hacer porque su negocio es otro.

“Deberían andar mensajes de austeridad política, el gobernador debería publicar su lista de asesores porque todos saben que hay un listado infinito del Poder Ejecutivo, quienes cobran cientos de millones de pesos solo por pertenecer a la corte del Emperador”, cuestionó.

Los empleados públicos, viven en una situación de indignidad no solo por los sueldos paupérrimos sino porque los obligan a ser afiliados al PJ y a ser obsecuentes

Entonces un primer paso sería transparentar a estos asesores que siguen cobrando sueldo sin trabajar, es decir dejar de pagar a cortesanos para que le vengan a contar las maravillas del modelo formoseño y que ese dinero se vuelque a los empleados públicos, que vive en una situación de indignidad no solo por los sueldos paupérrimos sino porque los obligan a ser afiliados al PJ y a ser obsecuentes con este es por ello que muchas personas eligen irse de la provincia, esto sucede con los profesionales por eso no se trata de poner una Universidad de la provincia lo cual en el proceso y si se hacen las cosas bien todo es posible, pero si no se cambia el clima político espantoso de igual forma los médicos que salgan se terminarán yendo a otro lado”, advirtió.

Para culminar añadió que Insfran no quiere nada nacional porque no quiere los controles y si acepta cuestiones federales debe rendir cuentas sobre todo porque se meten los jueces del orden federal y ellos le tienen a esto mucho miedo, por esto tampoco quiere una Universidad Nacional”, concluyó.

