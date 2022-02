Carbajal indignado pidió a los «idiotas útiles del Gildismo» dejen de usar las banderas de la APDH para defender posiciones partidarias

44

Si quieren una justicia independiente y no ser cómplices de que los jueces provinciales sean empleados administrativos de Gildo Insfran, deberían marchar contra el Superior Tribunal de Justicia de Formosa

El legislador nacional, Fernando Carbajal se mostró indignado por la participación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la marcha por la “Democratización de la Democracia Justicia” que tuvo lugar el martes por la tarde. Además cuestionó que el gobierno avala “estos movimientos de sectores marginales de la vida pública” refiriéndose a los delincuentes procesados y condenados que convocaron a la marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hoy son idiotas útiles del gobierno, me causan mucha indignación

Respecto de la participación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la manifestación aldeana, el legislador nacional expresó, “¿Dónde estaba Ismael Rojas y la APDH en Formosa, cuando el gobernador violaba de manera grosera los derechos humanos, donde estuvo la APDH de Formosa el 5 de marzo?, la verdad es que estos pseudos organismos de derechos humanos que han perdido el norte que hoy son idiotas útiles del gobierno, me causan mucha indignación”, reconoció en declaraciones al programa «Algo está pasando» que conduce el periodista Fernando López en QTH radio 101.9.

Les pido es que dejen de usar la bandera de los DDHH para defender sus posiciones partidarias

El ex juez federal, que tiene un conocido recorrido en la lucha por los derechos humanos desde el año 1982, manifestó que “le desagrada, le molesta y le asquea la actitud” de dichos organismos, en referencia a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y fue contundente al calificarlos como “verdaderos idiotas útiles del poder”.

“Yo he militado activamente por los DDHH y por eso lamento que hayan perdido el rumbo y que hoy sean idiotas útiles porque eso es lo que son. La verdad que da vergüenza, la complicidad, que no vayan a marchar al Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Me da una profunda vergüenza y me causa una gran indignación como militante verdadero por los DDHH porque vengo militando desde el año ´82, así que lo que les pido es que dejen de usar la bandera de los DDHH para defender sus posiciones partidarias”, señaló.

Una marcha de imputados y de condenados

Por otro lado, ya en el ámbito nacional, el Dr. Fernando Carbajal tildó la convocatoria como “una marcha de imputados y de condenados” por la participación de ex funcionarios y referentes como Amado Boudou y Luis D´Elía. “A mí no me sorprende que los delincuentes marchen quejándose de la justicia. Si vamos a la cárcel, a cualquier cárcel del país, donde están presos los delincuentes, seguramente vamos a encontrar que no les gustan las decisiones de la justicia”, refirió.

“Ahora desde el punto de vista político, esto fue absolutamente intrascendente. La verdad es que estaban todos los sectores absolutamente marginales de la vida política y lo que sí claramente es preocupante es que estos grupos marginales hayan tenido el aval político de la primera magistratura de la nación y del ministro de Justicia de la Nación, porque esto si es claramente preocupante».

Lo grave es cuando desde el poder del Estado, desde quienes tienen la responsabilidad de gobernar, se produce este tipo de ataques a la independencia del poder judicial y a las instituciones de la democracia

«Que haya delincuentes que marchen o que haya sectores marginales de la política que ataquen al sistema democrático, por supuesto no genera preocupación, no es tan grave; lo grave es cuando desde el poder del Estado, sobre todo desde quienes tienen la responsabilidad de gobernar, se produce este tipo de ataques a la independencia del poder judicial y a las instituciones de la democracia”, añadió el diputado.

A su vez, como ex miembro de la justicia, bajo su rol de Juez y profesional, consideró que el sistema de administración de justicia “tiene una gran deuda con la sociedad”.

“El sistema de administración de justicia no siempre da respuesta, o si las da, a veces son malas y cuando son buenas ya es muy tarde. Ahora, lamentablemente en vez de discutir estas cosas, el gobierno, debería estar impulsando estas políticas, porque lo que hace es aparecer o avalar estos movimientos de sectores marginales de la vida pública”, concluyó.

La APDH regional Formosa hoy no se diferencia de La Cámpora por su fanatismo kirchnerista y aún peor, en abierta militancia y alineación incondicional al gildismo provincial. Es de extrema gravedad que un organismo de esa naturaleza se haya partidizado al punto tal de usar el nombre para actos políticos, marchas del PJ y toda otra actividad proselitista marginal que se promueva desde el Gildismo. El Comercial.

