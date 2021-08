Carbajal con Feinmann: “Acepte porque está en juego la Patria y para revertir que Argentina avance hacia el autoritarismo de Formosa o Venezuela”

68

El periodista Eduardo Feinmann entrevistó en La Nación+ al candidato del frente Juntos por Formosa Libre Fernando Carbajal en donde explicó porque acepto el desafío de la precandidatura a diputado nacional por una Formosa Libre.

El ex Juez Federal expresó que llegó a Buenos Aires en auto porque los vuelos recién se reanudaron hace una semana después de 18 meses, y sólo son dos por semana por lo cual existen muchas dificultades para conseguir las plazas, y la comunicación con el resto del país continúa dificultada.

Ante la pregunta de cómo es vivir en la dictadura de Insfran respondió “es muy duro sobre todo para los sectores vulnerables, para los sectores productivos, que además de todas las restricciones de derechos que vienen sufriendo a razón de la pandemia ya desde antes venían sufriendo las actitudes de un estado que ha tomado como política deliberada la destrucción de la producción, y que la totalidad de los ciudadanos sean sólo empleados públicos, lo cual está muy mal cuando es una imposición y termina siendo la única salida, pero para el gobierno esto es cómodo porque le posibilita el control social que es lo que en definitiva es lo que les interesa“.

El candidato a diputado nacional reconoció que fue uno de los jueces que habilitó el ingreso de los varados, por lo cual es permanentemente atacado por estas decisiones judiciales e inclusive se las pretende deslegitimar como que fueron decisiones políticas, cuando había gente varadas de las rutas mientras en la quinta de Olivos se hacían fiestas, y esto motiva más la indignación de la población, porque prohibía ingresar a los propios ciudadanos de Formosa, dejarlos tirados en la ruta ha sido un acto de crueldad, el gobierno no tuvo siquiera la sensibilidad de proveerles alimentos, agua o ropa que por suerte se los dieron algunos chaqueños solidarios.

“Esto ha creado una nueva categoría de vulneración de derechos, que son los varados, porque es un desplazamiento de la población que en este caso se materializó a través de prohibir a los propios ciudadanos ingresar a sus domicilios, tal vez hoy no tenga el mismo nivel de extensión pero aún continúa la situación, Gildo Insfran realizó un gran acto de campaña porque las reglas rigen sólo para los ciudadanos, para la casta política se auto conceden impunidad de hacer lo que quieren, por ejemplo para salir de Formosa tuvimos que anotarnos dar nuestros nombres cual si fuera una frontera, la semana pasada estuve de gira por el interior y de localidad a localidad dentro de la misma provincia hacen este tipo de controles a veces con situaciones absurdas cómo pedir un PCR que es dificultoso conseguir” agregó.

Además señaló que me gustaría que Formosa fuese conocida por las cosas maravillosas que tiene, por su diversidad natural, riquezas naturales, producción agropecuaria porque en otras épocas fue la principal productora de algodón, de banana pero hoy estos productores están sufriendo, sin embargo somos conocidos por tener un gobierno malo que no sería tan grave, sino también por ser un gobierno que sistemáticamente a violado los Derechos Humanos.

“En las imágenes del 5 de marzo de la represión se puede ver a jóvenes y mujeres que a manos limpias fueron a luchar, con imágenes muy similares a Venezuela, pero esperanzador es que hubo un pueblo que salió a la calle, las mujeres y los jóvenes que salieron a poner un límite de esto, y también hubo en este caso una dirigencia política que tuvo la valentía de unirse y dejar de lado algunas mezquindades y constituir este frente de Juntos por Formosa Libre“, enunció.

Ante la pregunta de por qué quiere ser candidato Carbajal dijo “Me parece que en estas elecciones se juega el futuro de la patria en su conjunto y se juega el futuro de la provincia, para no llegar a los extremos de Venezuela en el orden nacional es necesario poner un freno, y para que no pase el modelo de Formosa y esto no se profundice, sino que empecemos a revertirlo.

“Me parece que ya no alcanzaba la defensa del derecho desde la institucionalidad y sabía que mi nombre podía servir como prenda de unidad, como figura de unidad para los sectores que sostenemos una institucionalidad de la democracia y la república, por eso acepté este desafío”, manifestó.

Para terminar añadió que en el ejercicio de la magistratura tuvo que sufrir muchos ataques en la provincia, el gobierno de Formosa siempre tuvo un sesgo autoritario, siempre tuvo la vocación de control social, pero sobre todo que encontró en la pandemia la justificación y el motivo para profundizarlo, hoy un empleado que ponga un me gusta en la página de un opositor, en 24 horas tiene a un superior que le hacen llamado de atención y de amenaza haciéndole saber que eso no debe hacerse, ese es el nivel de presión y de control social bajo el cual se vive, por eso se está dando esta batalla porque la provincia tiene un futuro maravilloso, porque se quiere una Formosa libre, participativa, más democrática, con producción, la provincia que los formoseños quieren que sea.

Comments

comments