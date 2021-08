Carbajal condenó el atropello policial y encierro de un gendarme, y responsabilizó al Estado policial y a la escandalosa complicidad Judicial

34

El precandidato a diputado nacional de “Juntos por Formosa Libre”, Fernando Carbajal condenó severamente la privación ilegal de la libertad del Sub Oficial Primero de Gendarmería Nacional Mario Esteban Biloni, mandado a detener por el oficial de la policía provincial Cristian Gamarra, luego que lo amenazará “Mira payaso de mierda te voy a iniciar una causa, te voy a pedir orden de allanamiento y te voy a sacar a patadas de tu casa”.

El ex juez federal Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque calificó de intolerable manifestación de abuso de poder, el atropello a los derechos del sub oficial de Gendarmería, y responsabilizó al estado policial y a la pérdida de las garantías de los ciudadanos que el autoritarismo del gobierno provincial genera en la provincia.

Si bien hay jueces, no existe un Poder Judicial, porque los niveles de complicidad son escandalosos

El ex magistrado enunció que este tipo de atropellos, ya le fue manifestado por las comunidades aborígenes cuando las visitó en el oeste, donde se carece de estado de derecho y es la ley del más fuerte, y estos son los representantes estatales que están armados y actúan con muchísima violencia, si bien hay jueces no existe un Poder Judicial porque los niveles de complicidad son escandalosos, pero esta realidad se acentúa en el interior, ya que está alejado de los ojos de la prensa.

“Si hacen estas barbaridades con suboficiales de gendarmería, hay que imaginarse entonces lo que sucede con los sectores más vulnerables”

La crueldad y la falta de humanidad que está mostrando el gobierno se profundiza día a día, lo mismo sucede con la persecución a periodistas, el caso de Julieta González y Leonardo Hernández Acosta denunciados por el defensor del pueblo, cuya denuncia calificó de payasada.

El ex Juez Federal cuestionó la profunda degradación del estado de derecho en la provincia de Formosa, a la Legislatura la han expropiado colocando una delegación ilegal e inconstitucional como el Consejo del Covid con la totalidad de sus poderes legales, violando el espíritu republicano que tiene la Constitución, mientras que el Poder Judicial decidió no cumplir su rol constitucional, si bien ejercen muy pobremente la administración general de Justicia, determinaron no controlar al poder y esto incluye a la policía, por eso claramente se está ante un estado policial en cualquier localidad del interior manda más el comisario que el juez, estos pasaron a ser meros certificantes de las órdenes de allanamiento y lo más absurdo es que ni siquiera exhiben las órdenes con excusa de la pandemia.

“La única buena noticia en este contexto es que hay elecciones dentro de tres semanas y que el único que puede poner freno a todo esto es el pueblo de Formosa”

La sociedad en su conjunto ha padecido esto sin diferencias ideológicas, sólo espero que los ciudadanos independientes que a veces no se comprometen o tiene miedo ir a votar, entiendan que si no van a votar en estas elecciones van a estar votando a favor de esto que está sucediendo”, manifestó el abogado.

“Por eso hago un llamamiento a la conciencia cívica del pueblo formoseño para que asistan a las urnas y expresó su repudio a lo que nos está pasando, es lamentable la función de los jueces que parecería ser que para realizar su función tienen que inscribirse primero en la carrera de policía, porque el Poder Judicial independiente es el baluarte último de independencia del derecho de los ciudadanos, y las primeras víctimas del estado policial son los propios oficiales de los escalafones inferiores, sometidos a un régimen de apriete y control“, expuso.

“Muchos policías cuando tienen oportunidad de expresar su solidaridad lo hacen porque son ellos los que sufren y padecen este estado policiaco”

El vocero del Consejo del Covid que ejerce la suma del poder público, manifestó hace pocos días que “ellos sabían con quién se reunía Carbajal cuando era Juez Federal”, confesando que desplegaron mecanismos de espionaje ideológico y persecución de un funcionario Federal.

“Pero con eso solo reconoció una realidad ya que van frente a mi casa y sacan fotografías, cuando fuimos al oeste tenían permanentemente agentes de la brigada de informaciones, y cada empleado público es perseguido ideológicamente por este Consejo qué se dedica a apretar ciudadanos”, reprochó.

“Esta es la provincia en la que estamos viviendo, pero de este estado de degradación y crueldad que vamos a salir el 12 de septiembre cuando la ciudadanía le ponga un freno a través de un resultado electoral que creemos será contundente”, confió.

“Este régimen tiene que ser reemplazado, el modelo autoritario nunca retrocede sólo hay que hacerlo retroceder a través del voto ciudadano, ese es el objetivo por eso hemos conformado este frente de unidad opositora qué es Juntos por Formosa Libre dónde están representados los partidos que desde hace décadas vienen trabajando para hacerle frente al autoritarismo, y ahora ya no se trata de ideologías porque estoy seguro que serán miles de afiliados justicialistas quiénes votarán a este frente porque las banderas que sostenemos atraviesan las cuestiones partidarias, qué son los reclamos básicos como vivir en libertad, como no ser víctima de abusos y no estar sometidos a los caprichos de estos mandamás”, explicó.

Al calificar de payasesca la denuncia de Gialluca, condenó el nivel de complicidad con delitos de lesa humanidad de muchos funcionarios, una cosa es no hacer y otra ser cómplice activo, muchos de estos funcionarios creen que porque están en el gobierno tienen impunidad, pero cuando dentro de algunos años se vean en tribunales se les borrará la sonrisa y el chiste barato que tienen, porque deberán rendir cuentas de sus actos ante la justicia internacional porque lo que ha sucedido es gravísimo más allá de las complicidades provinciales y nacionales.

“Hubo un plan sistemático del gobierno de destruir a los pequeños y medianos productores para impedir que tengan autonomía en su decisión. La Mesa del Covid es el organismo esperpéntico que han creado que hace y dice lo que quiere, y esta actitud lo que produce ese falta de trabajo, caída de las inversiones, pérdida de la calidad de empleo, en definitiva lleva la destrucción de la provincia a costa del enriquecimiento de unos pocos”, analizó.

Carbajal además lamentó “el discurso xenófogo y de odio que atrasa, ¿cómo se sentirá las persona que quieren venir a invertir en la provincia cuando el vocero del gobierno da discursos de odio hacia personas ni siquiera son de otro país sino sólo de otras provincias argentinas”.

“Como pretender radiación de inversiones, si no hay seguridad jurídica y cuando desde los máximos niveles de gobierno les adelantan que serán ciudadanos de segunda o declarados enemigos solo por no haber nacido en esta provincia”, advirtió.

“Están tan enceguecidos porque ven que el poder se le escurre entre los dedos y saben que la pérdida del mismo será la obligación de rendir cuentas, que en la desesperación están terminando de destruir los valores que tenía esta provincia y qué son los valores que queremos a recuperar, porque esta provincia se construyó con los miles de extranjeros que vinieron a trabajar y cruzaron sus fronteras para aportar sus esfuerzos y ese es el espíritu de hermandad y fraternidad que se debe tener para el futuro, se debe dejar atrás el odio, la mediocridad, y trabajar con hermandad por los formoseños”, manifestó.

“Debemos tener esperanzas, y a los jóvenes y a las mujeres les pido que no se vayan, falta poco, el cambio comenzará en septiembre cuando se le ponga un alto a este gobierno”, concluyó.

Comments

comments