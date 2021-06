Carbajal cuestionó al “payaso de la cajita de fósforo y lo acusó de caradura por responsabilizar a otros por lo que es exclusiva responsabilidad de ellos”

24

El diputado radical Ricardo Carbajal en entrevista con Radio Parque hizo referencia al retraso en las segundas dosis de las vacunas y aseguró que “lo que el gobierno tiene que hacer es dejar de buscar culpable y conseguir vacunas” y calificó al ministro Jorge González del payaso irresponsable y mentiroso que con la cajita de fosforo, pretende engañar a la sociedad para culpar a otros por lo que es exclusiva responsabilidad de la ineptitud de este gobierno.

El legislador manifestó que la comunidad está preocupada, son 300,000 las personas que aún no recibieron la segunda dosis y los días pasan cumpliéndose la fecha límite, sobre todo con lo expresado por el gobierno de Rusia de privilegiar primero a sus conciudadanos, entonces no hay ninguna seguridad, es más lo más probable es que no llegaría sobre todo con la entrada de la nueva variante Delta.

Si uno aprende Canal 11, todo el tiempo están haciendo gala de la extraordinaria vacunación pero no hay nada de extraordinario que se haya vacunado sólo un 7.9% con las 2 dosis

“Está en estudio si con una segunda dosis es suficiente o si se debe reforzar con una tercera dosis, y el gobierno aquí festejando si uno aprende Canal 11, todo el tiempo están haciendo gala de la extraordinaria vacunación pero no hay nada de extraordinario que se haya vacunado sólo un 7.9% con las 2 dosis y un poco más de 30% con 1 dosis, mientras en otros países como chile con el 50% de su población inmunizada tienen los hospitales colapsados, hubieran habitado todas las muertes si se hubieran adquirido todas las vacunas posibles, pero dejaron muchas de lado por cuestiones ideológicas”, manifestó.

“Lo cierto es que el gobierno nacional hace agua por todos lados con la adquisición de las vacunas, y como consecuencia el gobierno provincial también, pero éste por el verticalismo que hay en el justicialismo no se anima a comprar vacunas, todos se manejó mal y se fundió la economía, a los comerciantes y también en la salud porque hay más de 800 fallecidos, en la guerra de Malvinas sólo fallecieron 600 argentinos y aquí hay 800, y encima salen y quieren culpar a la oposición, pero esto ya no le hacen creer a nadie”, sostuvo.

Por su parte destacó el payaso con la cajita de fósforo, quiere tomar por estúpidos a los ciudadanos, aquí no hay que buscar culpables sino vacunas, esa es la responsabilidad del gobierno.

No quieren dar información porque se robaron las vacunas

“Como va a salir un ministro con una cajita de fósforo, es un caradura y no tienen vergüenza, tratar de inculpar de muertes con una cajita de fósforo, el personal de salud está totalmente agotado, hace mucho tiempo que viene trabajando en malas condiciones, y los médicos no son magos me pueden estar atendiendo a 10 camas cada uno, sin contar el hecho de que encima se robaron las vacunas, hay 40 mil vacunas que no se saben dónde están, porque el que hace bien las cosas quiere que todo el mundo sepa lo que hace, las pública y cuando se le pide informe da los informes, pero el que no lo hace o está robando porque no hay motivo para que no quiera que se sepa lo que se está haciendo, por eso no quieren que todo el mundo sepa quién se vacunó, porque se robaron las vacunas o se hicieron las cosas muy mal, porque nunca se publicó nada, cuando nación se dijo que se haga por el tema de los vacunados Vip, en Formosa no se informó de nada y nunca lo harán porque hacen todo a espaldas de la gente, con oscurantismo y mentiras y es un atentado directo contra el sistema democrático”, advirtió.

El referente de la UCR expuso que no se pueden realizar propuestas si no se tiene información, y es un problema fundamental del sistema formoseño, porque se piden informes pero el gobierno siempre es oscuro, son vetustos e incapaces de informar absolutamente nada, cuestionó.

Sacar la Ley de Lemas, para evitar el hacinamiento de 16 mil fiscales

Carbajal informó que entregó un proyecto de reforma electoral para que se estudie en la junta electoral, y planteó que para enfrentar esta elección se debe sacar la ley de lemas porque de otra forma se tendrán por lo menos 1600 a 1800 mesas y eso obligaría a tener 16 mil fiscales encerrados desde las 8 de la mañana sin distanciamiento social, esta ley sería contraria al “no contagio”, no se podría llevar adelante una elección así, pero ante este planteo nadie acusó recibo del tema, entonces decidió presentar un proyecto de resolución para proponer que sea una comisión la que estudie y resuelva cómo se va a votar.

También expresó que se debe estudiar el grado de contagiosidad de la elección con especialistas y el juzgado electoral, con los diputados, presidentes de los partidos políticos, para que entre todos se pueda discutir el modo de votar, pero el tiempo pasa y el gobierno no atina hacer nada, pero según ellos cuidan tanto la salud y la vida y estos espadachines de la vida van a ir a encerrar a 20 mil formoseños por varias horas en un escrutinio por la ley de lemas, cuestionó.

“Si la movilización al aire libre fue para ellos la debacle del sistema, cómo será entonces encerrar a 20 mil formoseños todo un día”

Y, si el tema de la movilización al aire libre fue para ellos la debacle del sistema siendo que fue mentira, cómo será entonces encerrar a 20 mil formoseños todo un día, por eso se debe pensar con médicos, infectologos, especialistas y con la presencia de los partidos políticos se debe analizar cómo encarar esta elección, por eso la presentación de este proyecto de resolución que fue acompañado con las firmas de todos los miembros del bloque de la oposición y se espera la respuesta del gobierno.

Dejen de hacer estos negocios por lo menos en la pandemia, dejen de juntar plata porque al cajón no lo van a llevar

Persiguen a la prensa porque quieren que todo el mundo los aplauda como focas

No se puede acompañar todo a ciegas como zombis

“Aquí se dejó que se fundan cientos de formoseños y que pierdan su trabajo, solo porque no se pueden tocar los negocios de los compañeritos, por favor dejen de hacer estos negocios por lo menos en la pandemia, dejen de juntar plata porque al cajón no lo van a llevar, pero de las vacunas no hablan, la Mesa del Covid-19 lo único que hace es campaña política y denotar a la oposición, a la prensa y a todo aquel que les cabretea, porque quieren que todo el mundo aplauda como focas, pero la oposición no va a salir a aplaudir lo que hace el gobierno, porque si no seríamos oficialistas, se planteará lo que está mal y lo que pensamos que no tiene que ser, así como lo hicimos desde el principio cuando acompañamos las primeras medidas del gobierno pero no se puede acompañar todo a ciegas como zombis”, sentenció.

Carbajal dijo que la oposición ha hecho cientos de propuestas pero este es un gobierno unipersonal, nadie le dice que no a lo que se le canta al gobernador, por eso es él quien tiene que hacerse cargo de los 800 muertos que hay en la provincia porque es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno, porque a la oposición ni siquiera forma parte de la Mesa del Covid-19, no se le dio participación en absolutamente nada, entonces este desastre sanitario es pura responsabilidad del gobernador Insfrán, pero lamentable es que todo esto sucede para que no se toque los negocios de los compañeritos, disparó.

