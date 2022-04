Carbajal: “Debemos consolidar la unidad aferrados a la cultura de trabajo y la honestidad para ser gobierno en el 2023”

20

El diputado nacional Fernando Carbajal en el cierre de la Cumbre de Legisladores en San Martín II instó a “consolidar este gran frente opositor para apuntalar el proyecto colectivo que nos lleve al gobierno de la provincia en el 2023”.

El legislador manifestó que agradece al militante Milico Saavedra la posibilidad de volver a la localidad para realizar este evento porque la política siempre es un proyecto colectivo y si no hubiera un equipo de trabajo de hombres y mujeres que están poniendo le ganas todo solamente sería una buena idea, por lo tanto es sumamente importante ya que marca el rumbo de cómo hay que seguir trabajando en los próximos meses que es en la consolidación de este gran frente opositor.

«Esta localidad tiene mucha historia para enseñarnos porque así como tuvo triunfos también le tocó estar sin ningún representante, y de allí tuvieron la fortaleza y la capacidad de ponerse de pie de plantearse un objetivo y seguir peleando, este es el desafío en que estamos las fuerzas opositoras en Formosa hemos estado muy golpeados porque no es fácil ser opositor en esta provincia, es muy difícil porque se paga un costo, y en el interior es más difícil todavía, todo es más cercano y la persecución como la opresión, la marginación también se sufre más, por ello tenemos el enorme desafío de construir sobre esos sinsabores y esa derrota un gran proyecto colectivo que nos lleve al gobierno de la provincia» enunció.

El parlamentario agregó que está resistencia no viene de ahora sino del año 1983 cuando cada político de la capital y el interior sosteniendo las banderas de la oposición, desde su identidad partidaria pero siempre convencidos de que había que seguir luchando por algo que es distinto y que es definitiva es lo que une, son los valores y los principios, porque esto es en lo que los hace iguales y por eso Natalia Alario relativiza las pertenencias partidarias, y por eso es que su espacio es tan distinto del gobierno porque no solo es cuestión de política e ideología de miradas porque en ese lugar se está discutiendo cuáles son los valores sobre los que se asienta la sociedad Argentina y de Formosa.

«Vemos un gobierno nacional, y un partido justicialista en el orden nacional que ha recibido qué el pacto democrático de 1983 hoy están atacando el sistema democrático también atacan a la república, y lamentablemente esto no corresponde solo a un sector del oficialismo, es cierto que hay un grupo que son los más virulentos los más duros, pero hay un montón de otros que son cómplices y que acompañan esto y finalmente terminan siendo todos responsables del descalabro institucional a que se nos quiere llevar, y es cierto lo que se dice que los diputados nacionales estamos cumpliendo una tarea que quizás no se vea mucho, pero qué es sumamente importante para el futuro de la patria porque se está luchando en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores para mantener el sistema republicano de gobierno porque se lo quieren llevar puesto» señaló.

Además los cuestionó porque “no les gusta la democracia ni la república”, y destacó que “si se evita esto es porque existe en el Congreso un bloque poderoso que le va a estar poniendo freno al autoritarismo, es el rol opositor qué les toca cumplir en cada una de las comisiones dónde trabaja”.

«Frente a la desesperación por los problemas que tiene nuestra sociedad, queremos buscarle siempre soluciones, y esto que nos pasa en el orden nacional también les pasa a ustedes, y de manera mucho más duro porque están viendo la pobreza, la marginalidad, porque están viendo al vecino que tiene un problema de salud y no tiene plata para ir al hospital, y esto nos genera impotencia porque no sabemos cómo ayudar, y a nosotros nos pasa que quisiéramos tratar alguna ley que pudiera solucionar algún problema pero no hay contexto, no hay modo de hacerlo, porque el oficialismo está permanentemente boicoteando las instituciones y tenemos que poner todo el esfuerzo en detener esto, por eso es tan importante que tengamos claro cuál es nuestro rol opositor, aunque nos duela, aunque sea duro decirlo pero lo cierto es que como opositores no estamos en condiciones de solucionar de los problemas de los ciudadanos, porque este es un trabajo del oficialismo, desde lo humano e individual vamos a hacer el mayor esfuerzo para tender una mano a quien lo necesita» expresó el diputado Carbajal.

El referente radical dijo para culminar que como opositores aún no se puede solucionar el problema social por qué no se cuenta con la estructura ni el poder para hacerlo y si se trata de hacerlo es colocarse una mochila que después no hay manera de sostener, terminando con una confusión en la sociedad”, se quejó.

“Por eso el desafío en este momento fundacional es asumir el compromiso de luchar para llegar al gobierno en el año 2023, porque es el único modo de cambiarle la vida a los ciudadanos, y para llegar al gobierno hay que lograr la unidad con hechos, sin distinciones ni banderías trabajando juntos para el futuro desde el proyecto Casa de Ideas, porque allí van los concejales, diputados, todos sin distinción de sectores internos discutiendo cuáles son las propuestas para el futuro de Formosa, por eso les pido construir esa unidad en el interior y desde la dirigencia también tienen la responsabilidad, pero se debe construir desde abajo, que en cada comité, en cada pueblo, tiene que haber un espacio de trabajo para construir la Formosa del futuro, basados en la cultura del trabajo como del esfuerzo y la cultura de la honestidad como pilares para llegar al gobierno en el año 2023.

