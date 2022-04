Carbajal desautorizó a Vera: “No me afectan los insultos de estos personajes oscuros que agravian por la espalda pero no se animan a debatir de frente”

12

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal rechazó las infundadas injurias del diputado Rodrigo Vera e indicó que sus fallos fueron ratificados por la CSJN.

En comunicación con Radio Parque el ex Juez Federal y actual legislador nacional enunció que sí bien escuchó los dichos del diputado Rodrigo Vera que es sobrino de Jorge González, no le extraña porque pareciera ser que tienen una obsesión de familia hacia su persona, es algo que ya no sorprende pues es propio del perfil autoritario qué tiene el gobierno, aparte de la falta de educación porque él ni siquiera estaba presente, ya que sí Vera quiero hacer un debate cara cara, él no tiene inconvenientes.

«Podemos discutir sobre cuestiones jurídicas y políticas, lamentablemente el oficialismo se esconde porque cuando los convocaba a debatir desde el gobernador hasta el candidato a diputado nacional ninguno de esos se animó a debatir, el canal público que ellos manejan las manejan a su antojo, ponen a los periodistas a los cuales le pagan un sueldo para poder debatir conmigo y los único que les queda es el chismogrofeo y hablar de atrás, por eso no le doy mayor importancia, en lo personal no me afecta los insultos de estos personajes oscuros de la política qué los tomo casi como los elogios y que nos señala que vamos por el camino correcto» determinó.

Además señaló que agradece a los diputados de la oposición quiénes frenaron este ataque absolutamente injustificado, pero lo preocupante es la baja calidad de las instituciones democráticas en la provincia, tanto en lo que hace al funcionamiento de la legislatura que en vez de explicar las razones que justifican las designaciones se ponen con una mirada atrasada a hablar del pasado en vez de visualizar el futuro, pero esto está bien porque el futuro ya no les pertenece a ellos sino que le pertenece al pueblo formoseño, ya que no tiene ninguna duda que en el 2023 se pondrá de pie para construir la Formosa del futuro, dónde estos personajes quedarán reducidos a lo que son, algo secundario.

«Van a tener que aprender que es más difícil vivir cuando no se tienen las tetas del estado”

Honestamente no voy a contestar las cosas que dijo este muchacho él no es quien para acusar a nadie, tienen que pedirle disculpas a la sociedad formoseña, salieron ayer los índices de pobreza y Formosa está entre las ciudades más pobres y eso que no se hizo en el interior de la provincia porque si así fuera y se computarán los sueldos de hambre qué le pagan a los empleados públicos municipales, este índice se duplicaría, abundó.

Por lo que tiene que hacer Rodrigo Vera es hablar de los pobres que está causando y no son números sino personas con nombre y apellido que mientras ellos viven en la riqueza acá hay ciudadanos formoseños que son hombres mujeres y niños que están pasando necesidades, que viven en condiciones infrahumanas, en condiciones de absoluta indignidad entonces ponerme a discutir con este diputado es una pérdida de tiempo, indicó.

Tienen que ir a explicar por qué después de 25 años de Gildismo tenemos los índices de pobreza que tenemos, lo que pasó en la pandemia es un tema que está resuelto desde el punto de vista jurídico por los fallos de la Corte Suprema y los fallos de la Cámara, lo que está pendiente es la responsabilidad penal del Consejo del COVID 19, por ser autores de delitos de lesa humanidad, cuestión que cómo sabemos no es rápida ni pronta pero sabemos que las responsabilidades por las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos llega y todos sus miembros incluido el tío de Vera, van a tener que rendir cuentas ante la justicia por las violaciones a los DDHH que cometieron» sentenció el diputado.

También agregó que el cambio en Formosa está por llegar y esto implicará que ellos tendrán que ir a rendir cuentas por los delitos que cometieron, y el pueblo formoseño empezar a recorrer el camino para salir de la pobreza, remarcó.

El diputado Vera comete un delito cuando designa a un juez que es afiliado al partido justicialista, en su caso si bien no niega su formación ideológica y política originadas en los valores del radicalismo, cuándo fue juez no estaba afiliado a ningún partido, y designar a alguien qué está fuera de la ley por estar afiliado a un partido político es claramente cometer un delito cosa que hicieron todos los diputados del oficialismo, condenó.

«Nadie los va a jugar porque tiene la imposibilidad material jurídica de hacer algo, por qué el Superior Tribunal ya dijo que no pueden hacer nada sí está vinculada la causa a alguien del poder, pero de que han cometido un delito lo han hecho, el problema es que el Consejo de la Magistratura funciona muy mal en la provincia de Formosa, porque está conducido y manejado por el oficialismo, entonces todas las designaciones que surgen de este órgano están teñidas de sospecha,

Esto es lamentable porque seguramente habrán personas honestas que tienen la vocación de llegar algún cargo en la justicia pero en este contexto todo queda teñido de parcialidad, mientras el propio Poder Judicial no tengo la capacidad de demostrar un cambio de actitud, es lógico que sospechamos de todos y lo que quedó claro en la pandemia es que no hubo un Poder Judicial de Formosa que estuviera a la altura de las circunstancias para asegurar los derechos y las garantías de los ciudadanos qué quedaron en manos de los locos del Consejo del COVID qué hicieron cualquier cosa» resaltó.

Noticia en desarrollo….

Comments

comments