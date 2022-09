Carbajal: “El cobro de impuesto anticipado de la aduana interna de Insfran es inconstitucional y la Corte Suprema nos dio la razón”

30/09/2022

El diputado nacional Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque en el programa Una Buena Dosis se refirió al viaje del gobernador de la provincia y expresó irónicamente: ”Gildo Infran anda de rodilla en Estado Unidos a ver si consigue algún yankee que venga a salvarle la plata, creerá que en Nueva York va a encontrar mucha sangre de quebracho por eso anda allá de chupamedia del imperio para ver si consigue inversiones.”

Las inversiones no vienen a un gobierno autoritario y antidemocrático

“Que, por supuesto no van a venir, por lo general lo que no hacen estos inversores es venir a donde hay gobierno autoritario y antidemocrático, porque saben que no tienen ninguna garantía. Ningún Yankee va a venir, esto se lo avise a Gildo por lo menos para que blanquee que lo que hizo fue irse de vacaciones unos días, porque para que vengan inversiones extranjeras se requiere de condiciones de calidad institucional y un gobierno democrático que acá en Formosa no tenemos.”

Teléfono para Lucas Rodríguez

“Por eso, estos funcionarios, que supuestamente se dedican a la producción, la verdad que están todas las mañanas más al pepe que Alberto Fernández en la Casa de Gobierno porque no tiene nada para hacer, porque cuando hacen algo en general es para atacar la producción y no tienen forma alguna, ni ganas ni vocación de incentivar la producción, y lo que hace justamente es espantar a los Invasores”, cuestionó.

Trampa caza bobo: Organizaron un remate para que sus amigos les roben las vacas a los verdaderos productores

Carbajal fue consultado sobre el remate ganadero que se realizó días atrás en la localidad de Puerto Irigoyen que fue un fracaso dijo: “organizaron un remate para sus amigos, para sacarle el dinero a los verdaderos productores comprándole al dinero barato, estaba perfectamente organizado es una trampa caza bobo lo que pasa que nuestros productores no son bobos no se dejan engañar por estos muchachos que están al servicio de los intereses más oscuros y prendarios , es todo un circulo donde compran barato a los productores y después le venden caro al gobierno de ésta manera se van haciendo los negocios asociados con los funcionarios del estado con los cuales realizan negocio con los fondos públicos.”

Así son las dictaduras y los gobiernos autoritarios cuándo entran en su fase final de descomposición y decadencia

Y, agregó: “Esto es el modelo formoseño que por suerte se está terminando, y que frente a la realidad que se impone a la pobreza, la marginalidad y los reclamos de la sociedad lo único que tienen es más agresión, más discurso xenófobo más autoritarismo. Así son las dictaduras y los gobiernos autoritarios cuándo entran en su fase final de descomposición y decadencia absoluta y eso creo que no lo que estamos presenciando.”

Tenemos un gobierno de inútiles que no saben hacer nada

“Nosotros estamos trabajando para construir una Formosa al futuro, el sábado vamos a estar presentando en la localidad de Pirané con Casa de Ideas las propuestas que tenemos para el área justamente de producción y de energías. La provincia produce 0 KW de energías porque tenemos un gobierno de inútiles que no saben hacer nada”, aseguró.

“La ves que quisieron hacer energía fue un papelón, tenía que ver con un proyecto de energía atómica que nunca fueron esclarecido, y después son absolutamente incapaces de generar energía no han logrado traer el gas a la provincia, en poco tiempo vamos a tener que pagar la energía carísimas y además una pésima calidad del servicio, esto demuestra que este gobierno es un descalabro y que se está desmigajando ante los ojos de la sociedad mientras tanto el gobernador de joda en Estados Unidos”, cuestionó.

El legislador se refirió a el cobro de ingresos brutos que aplica Dirección General de Rentas a los comerciantes en el ingreso de la provincia y aseguro: “Hay solamente dos provincias provincia Formosa y misiones que tienen instaladas aduanas interiores, esto qué quiere decir, que cuando llegas al límite de la provincia de Formosa o de Misiones, tenés que acreditar, que la mercadería que traes paga un impuesto de una tasa variable del 1 el 2% , esa cuenta de el pago ingresos brutos está mal, porque el impuesto al ingreso bruto lo paga el comerciante el día que vende su mercadería.”

“La provincia cobra este impuesto de manera anticipada y en la frontera y si no pagas no te dejan entrar, y esto es claramente inconstitucional. Hace un par de días presentamos en Casa de Idea la propuesta tributaria y dijimos, lo que primero vamos a hacer es sacar estos impuestos. Casi como ratificación de esta propuesta en el día de ayer la corte suprema de justicia dijo que, ese mecanismo efectivamente es inconstitucional y le ordeno a la provincia de Misiones respecto a la empresa que planteo el juicio que no le puede cobrar cuando ingresa la mercadería a la provincia porque eso viola la constitución. Lamentablemente acá todavía sigue estamos preparando algunas acciones porque claramente el director de renta de la provincia de Formosa está cometiendo delito al exigir este cobro esto ya era así antes, y ahora ha quedado claro por lo cual le vamos a exigir a Renta de la provincia que cese de forma inmediata en este cobro anticipado de impuesto en la frontera bajo apercibimiento que si no lo hace, lo vamos a denunciar penalmente ante las autoridades federales porque no solo haces interrumpir el tránsito interjurisdiccional ,también la corte dijo muy claramente que esto es una cuestión de competencia federal. “aseguró

“Con ese fallo la corte se abre un camino de defensa de los comerciantes de Formosa que vamos a estar iniciando, Ya lo vamos a estar intimando al director de la DGR le vamos a dar un plazo razonable, para qué desarme este sistema de aduanas y si no lo hace, vamos a proceder a la denuncia penal ante la justicia Federal por qué es inaceptable que se siga violando esta manera la Constitución Nacional.”

La resolución de Rentas retención de ingresos brutos para los bolsillos de los funcionarios del gobierno de la provincia de Formosa

A todo esto, se suma una nueva resolución de Rentas, adelanto de impuesto a ingresos brutos en todas las operaciones de MERCADO PAGO. Mercado Pago es un mecanismo que ha permitido a muchos sectores informales de la economía empezar el camino de ir hacia la regularización y la formalización, en vez de promover eso, qué es lo que hay que hacer porque hay que entender que el camino para mejorar la recaudación no es cobrarle más impuestos a unos pocos, sino cobrarle un poquito de impuesto a todos, entonces para eso tenemos que regularizar y formalizar la economía, nuevamente en su extrema torpeza lo que hacen ahora de nuevo van avanzar sobre mercado pago, toda operación de mercado pago va a tener una retención de ingresos brutos para los bolsillos de los funcionarios del gobierno de la provincia de Formosa. Otro nuevo ataque a la grave situación que tienen los comerciantes.

«Nuevamente un disuasivo para ir por el camino correcto que la formalización de la economía, lamentablemente en vez de avanzar con estos inútiles seguimos retrocediendo», concluyó.