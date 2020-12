Carbajal: “El fallo del STJ formará parte de la página oscura”. “Lo más despreciable fue la acusación de que pretendía romper el estatus sanitario”

10

1,702 total views, 1,702 views today

El doctor Fernando Carbajal en declaraciones a Radio Parque FM 89.3, tras detallar a sus 30 años de trayectoria en el ámbito del derecho y de la Justicia Federal que lo posicionaron como Juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2,

Carbajal explicó que desde el momento en que estalló la pandemia como jurista se empezó a analizar la implicancia que esto tendría ya que era lógico que se iban a producir pensiones jurídicas, porque desde el momento en que se empezaron a tomar las medidas estaba Claro que se ponía en riesgo derechos personales, no por nada organismos internacionales latinoamericanos en Derechos Humanos salieron a realizar recomendaciones y colocar límites, en el mes de abril se produce la primera intervención y comienza a avizorar que estos conflictos se iban a producir.

Tengo la mejor de las opiniones sobre López Mace, espero que la presión de la provincia no la afecte y espero que lo que pasó conmigo no se repita

El ex juez señaló “desde la primera intervención comenzamos a establecer un camino de equilibrios entre la administración de derechos individuales y el derecho que tiene el Estado de actuar en tutela del interés general, pero lo que quedó establecido y esto lo han refrendado los sucesivos fallo, tanto los que dicté yo los que dictó la Cámara y luego la Corte, ya que es que es inadmisible que se sacrifique a los ciudadanos individuales en pos del interés general, si bien se puede admitir limitaciones algunas a las libertades individuales, pero siempre asegurando los derechos y la racionalidad en el modo.

Por eso en abril consideramos bien que se le diga a los ciudadanos que al ingresar tenían que estar 14 días en un lugar, ahora si vas a tomar esta decisión tenés que asegurar condiciones mínimas, porque estos ciudadanos había que entender se estaban sacrificando en pos del interés general, y había que asegurarles entonces condiciones dignas de alojamiento, remarcó el abogado.

Por otra parte manifestó que los principios en juego son cuestiones bastante básicas del Derecho Constitucional ya que lo que había que hacer era un juicio de razonabilidad de la limitación de los Derechos Individuales y si esto estaba justificado, cabe aclarar que esto no se dio de un día para el otro, por eso en un momento declara que el programa de ingreso ordenado y administrado era constitucional pero al correr el tiempo declara que ya no lo es, porque la inconstitucionalidad se analiza en el caso concreto, el programa hubiese sido correcto si se aplicaba bien, como el hecho de estar 14 días en cuarentena en un centro de alojamiento por una cuestión de salud pública, pero deja de ser constitucional si se le dice que tienen que esperar 6 meses para poder entrar a la provincia.

“Cuando se presentan estos problemas lo que tenía que haber pasado es que el estado comience a corregir sus políticas, desde el momento en que la provincia dice que el programa administrador es esperar 6 meses o tres meses sin atender las complejas realidades socioeconómicas de las personas, porque si bien es cierto lo que dice la provincia de que había gente que se le permitía hospedaje sin cobrarle nada, lo cierto es que no se dieron cuenta que había ciudadanos que estaban viviendo en ciudades donde fueron por trabajo y se quedaron sin los mismos y la respuesta sólo era seguír esperando, es allí donde el programa comienza a ser inconstitucional, tal como lo determinó después la Corte que las personas no pueden estar seis meses sin permitirseles volver a su lugar” aclaró.

En cuanto los ataques por parte del gobierno provincial y fue cuando se apartó en el precedente Masaro, fue por la razón de contribuir a la paz social porque los jueces tenemos esta obligación sé que a principios de octubre había mucha tensión generada por el programa y por las actitudes que estaban teniendo los integrantes del Consejo, en el caso Britos había hecho Ingresar a un ciudadano, que repercutió en una respuesta del Consejo absolutamente destemplada, con críticas personales todo muy desmedido, sólo por una resolución judicial ya con en el caso Masaro con ataques personales políticos institucionales, le pareció prudente que otros jueces tomarán estos casos para determinar si era sólo un capricho personal suyo o algo que estaba dentro de lo jurídico, explicó.

El Juez Morán entendió de otra manera y la Cámara le revocó la decisión

Carbajal dijo “así pasó que el juez Morán entendió de otra manera la cuestión, avalando las demoras en los ingresos entonces fueron a la Cámara y como era de esperar ya existiendo un precedente la Cámara le revoca esa decisión, frente a esto entendí que habiendo estado refrendado por la Cámara mi criterio era razonable que entendiera en todos los casos de allí en adelante.

No sólo no hubo cambio en los ingresos, sino que existieron más ataques personales

Y, el consejo por una cuestión de razonabilidad debería haber seguido este precedente pero lamentablemente no sucedió, no sólo no hubo cambio en los ingresos sino que existieron más ataques personales que no contribuyeron en nada a la paz social, esta nunca fue mi intención sino que el Consejo cambiará su postura, y que empezara a actuar en el marco que a través de los fallos se les iba ordenando, según los estándares jurídicos exigibles, indicó Carbajal.

Al referirse a la actuación que presuntamente se envía la nueva jueza general López Macé indicó que los jueces tienen la facultad de apartarse de la decisión de la Cámara, en nuestro país la jurisprudencia no es obligatoria, pero es una cuestión de sentido práctico y economía procesal que cuando se tiene un criterio consolidado por parte de un Organismo Superior no tiene sentido que como juez de primera instancia se siga insistiendo con un sentido contrario, pero cabe aclarar que las audiencias que se iban realizando los ciudadanos manifestaban distintas razones es decir múltiples situaciones, había casos tan puntuales que la propia fiscal determinaba que la emergencia de los mismos permitiría el ingreso inmediato, recordó.

No estoy analizando un futuro político

No es mi intención incursionar en lo político ya que vengo haciendo carrera en lo judicial, estoy expectante porque hay algunos concursos en los que estoy propuesto en el poder ejecutivo nacional en el Senado de la Nación por lo tanto no estoy analizando un futuro político, si lo que estoy con las ganas de seguir avanzando en esta carrera judicial, aclaró.

El reclamo de Justicia seguramente tendrá un cause electoral

En cuanto lo personal solamente entiendo que hice lo que debía ser según mi profesión que es hacer cumplir las leyes en determinadas circunstancias y hay un sector de la sociedad está visualizando eso como un reclamo de Justicia lo cual es muy razonable y que seguramente tendrá que tener un cauce electoral pero no es mi elección personal“, aclaró.

Para culminar añadió ” Lo cierto es que tanto en mi criterio como la resolución de la Cámara y fundamentalmente en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, qué es claro y contundente el ingreso de los ciudadanos no puede demorarse más de 6 meses, aseguró.

Uno de los aspectos más despreciables de la campaña en mi contra, fue acusar de que uno pretendía romper el estatus sanitario de la provincia. Es muy despreciable que se haya utilizado ese argumento porque hemos sido muy responsables en cada una de las decisiones que hemos adoptado. Siempre dijimos de que la provincia tenía la facultad de establecer las medidas necesarias para evitar el ingreso del virus, indicó.

El fallo antológico que será una página oscura del Superior Tribunal de Justicia

El fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia es antológico, no existe otro fallo donde un juez reconozca que no puede controlar al poder político, y admita que no existe el Poder Judicial

En cuanto a la posición del Superior Tribunal de Justicia de la provincia tiene que ser estudiado como antológico, porque no existe otro fallo así donde un tribunal o juez diga de que no se puede controlar al poder político, con esto lo que dijeron es que no existe un Poder Judicial sino sólo una administración de conflictos en la provincia, Siendo esto la esencia del poder republicano, además de ser un fallo carente de cualquier cuestión técnico jurídica, siendo una página oscura del Superior Tribunal de Justicia, cuestionó el abogado a quién vastos sectores ya visualizan como el futuro candidato a Gobernador de la provincia.

Tengo la mejor de las opiniones sobre López Mace, espero que la presión de la provincia no la afecte y espero que lo que pasó conmigo no se repita

En cuanto a la doctora López macé tengo la mejor de las opiniones porque el hecho de ser mujer le suma y es excelente funcionaria, por ende tengo esperanza que todo funcione, pero también espero que la presión de la provincia no la afecte y espero que lo que pasó conmigo no se repita, de que se caiga en la descalificación personal porque no es admisible en un sistema democrático y que se debe proteger la independencia de los jueces como en este caso no realizó el Concejo del COVD, concluyó.

Comments

comments