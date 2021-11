Carbajal: “El modelo formoseño del régimen que se termina, es empleos públicos de baja calidad, salarios muy bajos, con gente empobrecida, y ahora sin obra social”

61

El diputado nacional Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque aseguró que a partir de ahora comienza una nueva etapa política para Formosa.

El ex juez federal indicó que en las generales ya se demostró el cambio en localidades como Lugones dónde por primera vez tienen un representante opositor en el Concejo Deliberante, recordando que la primera vez que visitó el distrito, llegó a una reunión que fue muy pequeña con un dirigente radical antiguo que demostró fortaleza a la hora de levantar las banderas del radicalismo, y la segunda vez se encontró con un acto con mucha gente, de hecho ese mismo día salieron en caravana vislumbrando ya la posibilidad de que ingresaría un concejal aunque parecía un sueño por el dato histórico que se tenía en el lugar de la preminencia justicialista.

El legislador manifestó qué no le sorprende este resultado sobre todo por el nivel de desconocimiento de derechos qué existió en esa localidad, por lo tanto es un buen ejemplo de cómo se deberá trabajar en el futuro en el interior, destacó.

Si algo quedó claro del resultado electoral es que se ganó cómodamente en la capital luchando contra dos aparatos muy poderosos cómo es el gobierno provincial y municipal, que salieron a ser un verdadero despilfarro de los fondos públicos, pero también marca el camino de estar en cada una de las localidades del interior, fortaleciendo a la dirigencia para demostrar que hay una Formosa mejor que está por venir, aseguró.

No debe extrañar que Insfran no acepte la derrota como Fernández porque si hay algo que tiene el gobernador es la capacidad de mimetizarse con quién está en la presidencia, recordemos que cuando Menem era presidente él era un fanático ultraliberal, qué participó del proceso de privatización del Banco de Formosa, de Aguas de Formosa, luego cuando vino el kirchnerismo tuvo una visión más progresista, lo sacaron a Borrini que era ministro de gobierno por ser funcionario de la dictadura y lo pusieron a González que supuestamente venía de los Derechos Humanos, no conmemoraron más el 5 de octubre, boicotearon de manera sistemática la Ley de reparación para las víctimas de este hecho, recordó

En definitiva el copia a quien esté en el poder nacional, ahora que está Fernández y niega la derrota entonces Gildo Insfrán hace lo mismo, por lo cual este discurso mentiroso a mí no me sorprende para nada, determinó.

Además expuso que tanto Fernández como Insfran están realizando ajustes escondidos desde las finanzas y ahora tomó como víctimas a los médicos pero que ya tiene como precedente a los empleados públicos, porque la crisis del IASEP tiene que ver con el hecho de haber pulverizado el salario de estos, pero esto es el modelo formoseño con un empleo público de baja calidad, salarios muy bajos con gente empobrecida, y ahora sin obra social, por eso el proceso político que se está viviendo es la finalización del régimen del gobernador, ellos lo saben, y la derrota en la capital fue el indicio de esto y, si la oposición hace las cosas bien en el 2023 se logrará que este triunfo se replique también en el interior de la provincia, afirmó.

Juntos no amontonados

En cuanto al hecho de que Neme y Bogado integren un bloque aparte al del frente amplio explicó » esto no me preocupas y nunca se conversó esta cuestión y tampoco me parece que esto sea grave, hay que aclararle esto a la ciudadanía porque en estos momentos en el Congreso de la Nación el bloque opositor está dividido en tres, el de la UCR que integraré, está el bloque del PRO y el de la Coalición Cívica, y luego existe un interbloque en dónde se coordinan las acciones opositoras, entonces no veo por qué tiene que ser diferente en la provincia de Formosa, por lo cual no creo que esta decisión de Gaby y Adrián cambien el panorama político, describió.

Entonces hablar de que se ha quebrado el bloque opositor es una enorme superficialidad ya que lo que va a determinar si la oposición está unida o no es cómo se vota, si el frente opositor frente a proyectos que tienen que ver con las banderas conjuntas que hemos levantado sigue votando unido, esto será la demostración de que sigue así, durante la campaña fuimos claros al decir que se hizo un acuerdo electoral y que también existían diferencias que no son un problema siempre y cuando se discutan y se mantengan las cuestiones esenciales, aseguró.

En lo personal debo confiar en que Adrián y Gaby, por ejemplo vamos a impulsar la derogación de la ley de lemas, y con ellos debemos salir a liberar al resto del territorio formoseño, porque se ha liberado la capital a través del voto popular y ahora falta el interior de la provincia, y no tengo dudas que esa es la tarea que tenemos en los próximos dos años, subrayó.

Acá hay una política de estado de apriete mafioso a los ciudadanos

El ejemplo del profesor amenazando a un alumno por su pensamiento político, no es un hecho aislado, esta es una práctica sistemática que la vengo denunciando hace mucho tiempo, acá hay una política de estado de apriete mafioso a los ciudadanos, y está en el interior donde las comunidades son más pequeñas el control ideológicos más cercano ya que el intendente de forma personal hace este trabajo, y pasa en todos los ámbitos a estudiantes que no le van a aprobar las materias, indicó.

Le pasa a comerciantes que no le van a comprar las mercaderías desde el municipio, al productor que le va a cortar la posibilidad de vender sus productos al PAIPPA o que le van a cortar la luz y el agua, en el caso de las comunidades indígenas más allá de las denuncias que se hicieron se volvió a repetir el galponeo de aborígenes, en Juárez esto pasó nuevamente con ciudadanos privados de su libertad y cuando esto se viralizó los trasladaron y los llevaron lejos, y quién me informaba me dijo que ya no podía ir hasta allí porque tenía miedo por su seguridad física ya que le podían disparar o hacer algo los guardianes de esta situación, entonces esta es la realidad del interior de la provincia» enunció.

En Formosa el régimen manipula los otros poderes del estado, y también a la fuerzas policiales cuya dirigencia están dispuestos a hacer cualquier cosa inclusive generar violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos

También sostuvo que en Formosa se debe hablar de un régimen porque una cosa es que se tengo mal gobierno otro que tenga uno autoritario, ya que esto pasa en el orden nacional pero no controlan todo porque hay sectores de la justicia independiente, hay sectores de la fuerza de seguridad que son profesionales y en consecuencia no se van a prestar a las locuras del gobierno, el problema con Formosa es que el régimen alcanza a los otros poderes del estado, y con fuerzas policiales cuya dirigencia están dispuestos a hacer cualquier cosa inclusive generar violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos cómo han hecho durante la pandemia y cómo lo siguen haciendo aún ahora, ya que me llegó una denuncia de que en la policía primera le decían a una ciudadana vaya a reclamarle a Carbajal, lamentablemente esto pone las personas en una situación muy complicada y hace que el miedo que tienen sea justificado.

El referente radical señaló que su función en la legislatura nacional en estos tiempos difíciles será tratar de dictar las leyes que sean necesarias para apoyar solidariamente los ciudadanos, presionando al gobierno para que tome las decisiones correctas porque más allá del enorme triunfo de Juntos por el Cambio a nivel nacional por más que el presidente salga a festejar su propia derrota, pero no fuimos elegidos para gobernar sino que es Alberto Fernández el responsable de dictaminar aquellas medidas que permitan solucionar los gravísimos problemas que tiene la sociedad que hoy pasan fundamentalmente por comer, en estos últimos días los aumentos de precios han sido demoledores para la canasta familiar y se ve un gobierno atontado sin la posibilidad de tomar las medidas que hay que tomar pero va a estar la oposición para marcar el camino, siempre apuntando a medidas que sean en beneficio de los ciudadanos.

Carbajal dijo «en estos momentos se podría pensar en aflojar la enorme presión tributaria para empezar a poner en marcha la economía, si se dan este tipo de medidas vamos a estar acompañando pero también poniendo freno si se persiste en los errores, cabe destacar que costó mucho trabajo recuperar los mercados internacionales y que cuando lo estamos logrando aparecen las medidas inconsultas, e irrazonables que adoptó el gobierno, poniendo límites por ejemplo la exportación, este es uno de los tantos ejemplos de la mala gestión y la mala praxis del gobierno, y hay que recordar que estás medidas se adoptaron con la finalidad de bajar el precio de la carne pero esto no sucedió todo lo contrario se fue por las nubes, entonces está claro que siguen equivocándose en el diagnóstico y también en el remedio, pero este es el problema cuando se tiene una gestión que niega la realidad, un gobierno que niega que sacó el 30% de los votos y que significa que el 70% de la ciudadanía le dijo que estaba mal lo que está haciendo lo que tiene que hacer es tomar nota y cambiar el rumbo, pero en vez de corregir esto quieren convertir ese 30% en un triunfo para persistir en el rumbo equivocado entonces este alejamiento de la realidad es lo que torna difícil sentarse a dialogar con un presidente que tiene estás características».

Para culminar fundamentó qué está viajando a Buenos Aires para incorporarse a la cámara desde el punto de vista administrativo, y para conversar con el bloque de la UCR, para que este recupere su esencia presencia de debate y decisiones conjuntas dónde se discutan los problemas de la ciudadanía y las posibles soluciones para proponer al Congreso de la Nación y por lo menos morigerar el momento de crisis que se está atravesando, también en el tema justicia le interesa poner en marcha el Código Procesal Penal Federal y en todas las discusiones que tengan que ver con el sistema de administración de justicia.

