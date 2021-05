CARBAJAL: En 5 minutos y a libro cerrado la Legislatura Provincial aprobó la rendición del PEP

29

“La cámara no puede leer anticipadamente, no puede revisar, ni cambiar una coma del proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial ¿Qué es esto? ¿Un reinado?!!!. Es una vergüenza la irresponsabilidad con la que se maneja la bancada oficial en la Legislatura formoseña, y después se enojan cuando se dice que esto es una Escribanía del PEP. Es una vergüenza ni la constitución se respeta!!!”, señalo el presidente de la bancada de Cambiemos Dr Ricardo Carbajal.

El diputado provincial Ricardo Carbajal de la Unión Cívica Radical criticó el balance de Rendición de Cuentas de gastos e Inversiones del Poder Ejecutivo”, y cuestionó “esta situación la venimos teniendo desde que ingrese como diputado, y siempre pasa lo mismo con la aprobación automática de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial, que siempre son enviados a última hora y tratados sobre tablas y aprobados a ciegas por esta cámara de diputados. Este proyecto, señor presidente por más importante que sea, nos ha seguido una suerte distinta que la mayoría de las leyes enviadas por el Ejecutivo provincial”.

“Elevar para su aprobación las cuentas de inversión y bastos correspondiente al ejercicio económico financiero 2016 de la administración pública provincial, no debería ser tomado por esta cámara con la irresponsabilidad con la que se lo está tratando hoy señor presidente”.

NI LOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES SE RESPETAN

“Dice la constitución provincial en el artículo que debemos tratar este proyecto y que tenemos la facultad de aprobar o rechazar en sesiones ordinarias, las cuentas de inversión que el poder ejecutivo remitirá en estos primeros 60 días de las mismas”.

“Señor presidente quiero mostrar a mis pares de que se trata, esto señor presidente este libraco (con 1400 fojas) que ven acá, esto es lo que deberíamos haber estudiado en 6 horas. Les muestro señores diputados para que lo conozcan aunque sea desde afuera, tengo el deber de decir que no es serio, no es responsable el comportamiento de esta cámara, no puede ser esta ilegalidad, hay que tomar con seriedad el mandato que nos da la constitución provincial”, espetó.

“Hoy a las 11:15 hs de la mañana hemos recibido estos mamotretos, registra en la mesa de entrada que se recibido el 28 de abril de este año, y recién hoy a las 11:15 hs lo hemos recibido nosotros (diputados de la oposición), suestamente ha entrado en comisión según el expediente Nº 64 el 4 de mayo del 2017 (el día antes de la sesión)”,indicó.

“¿Tiene tiempo alguien para leer esto?, tuvo tiempo el diputado informante para leer algo de todo esto en un día?. Es realmente vergonzosa la irresponsabilidad con que tomamos las obligaciones impuestas por nuestra constitución provincial”, aseguró Carabal.

“Es una vergüenza que se trate con tanta premura, oscurantismo e irresponsabilidad, por lo menos deberían cuidar las formas, disimular un piso de legalidad y credibilidad frente la sociedad”, acusó.

“La sociedad nos mira y va a ver azorada como esto no leyó nadie, yo entiendo que los diputados del oficialismo tengan confianza en su gobierno, pero no debería ser tanta como para no cumplir con el deber que nos impuso la sociedad cuando nos eligió como diputados provinciales”, aseveró.

“Nos han dado un mandato y dentro de esas obligaciones impuestas por nuestra propia constitución provincial, nos exige tener que aprobar o rechazar esto, y acá no te dan la posibilidad ni leer lo que se va a aprobar, aprobamos todo a libro cerrado y después no quiere que digamos que esto es una Escribanía, después no quieren que digamos que acá se aprueba todo a libro cerrado, sin poder esta cámara siquiera cambiar una coma de lo que envía el ejecutivo provincial, ¿qué es esto?, ¿un reinado?“, exclamó.

“A donde vamos a llegar?, a aprobar absolutamente todo sin que nadie lea, sin que tenga ni en el propio oficialismo el tiempo material para leer lo que envía Gildo Insfrán. Si entró hoy como hizo el diputado informante para estudiar todo esto?, como hizo para leerlo no existe tiempo material por lo menos para disimular? deberían haberlo dejado aunque sea un tiempo expediente en la comisión, si igual nadie ni siquiera pensaba en leerlo, porque todo se aprueba a ciedas”, finalizó el diputado provincial Ricardo Carbajal.

