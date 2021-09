Carbajal: “En Formosa tenemos los mejores recursos y todo el potencial, pero tenemos el peor gobierno provincial de toda la Argentina”

50

“En esta elección esta en juego el futuro de la provincia. Si ganan se vienen más restricciones, más perdidas de derechos, menos libertades, mas abuso de poder, más policía. Esto nos depara el destino si no hacemos las cosas bien” aseguró.

El pre candidato por el Frente Juntos por Formosa Libre, Fernando Carbajal, estuvo en el Barrio Villa del Carmen reunido con los vecinos, junto a Fabian Olivera, Carlos Maglietti, Amado Cantón y Daniel Caballero.

“Lo que pasó con la pandemia, nos mostro como la política, tanto nacional como provincial, tiene la capacidad de hacernos mucho daño” explicó.

Dijo también que nos enteramos que mientras los argentinos estaban encerrados en sus casas, “Ellos estaban haciendo grandes fiestas en la casa de gobierno, dejándonos en claro que había poco de medidas sanitarias y mucho de controlarnos a los ciudadanos”.

Carbajal dijo que el gobierno provincial hizo todo mal, “Va a costar mucho encontrar algo bueno que hayan hecho durante la pandemia. No vamos a hablar de las vacunas que tampoco consiguieron y hasta ahora los que han tenido la primera dosis de la vacuna rusa, no tienen ni perspectiva de tener la segunda dosis”.

El candidato lamentó que no tener la posibilidad de la segunda dosis es estar expuesto a enfermarse.

“La única obligación que tenía el gobierno era cuidarnos y la vacuna era la única solución real para curarnos pero como no consiguieron la vacuna y hicieron cosas poco claras con un fundamentalismo ideológico, a nosotros nos tenían encerrados en todos los sentidos. En nuestras casas, no nos dejaban trabajar, hacer una changa, no dejaban ingresar mercadería en algunas localidades. Hoy estuve en Palo Santo y una de la rutas sigue clausurado. Una sola entrada controlada por un policía, si te quejas te mandan un policía”.

Dijo luego que Chaco y Corrientes hicieron lo mismo, tomaron algunas medidas restrictivas pero después hicieron un hospital de campaña para enfermos de COVID 19. Acá crearon cárceles y promovían el contagio en los centros. Destruyeron lo que quedaba del aparato productivo de la provincia y a los comerciantes”.

Agregó que afectaron mucho más a los más pequeños: “El que tiene un almacén no tiene espaldas para aguantar. No nos dejaban salir y no nos dejaban entrar, otra locura injustificada. No había ninguna razón para prohibirle a los formoseños volver a sus casas pero todo esto sucedió porque tenemos un gobierno que no escucha a sus ciudadanos, que no ve lo que le pasa a sus ciudadanos. Todos los días hablan y hablan y no hacen nada útil por la gente”.

Reflexionó que estas elecciones son para ponerles freno, “Durante la pandemia hubo una oposición trabajando para ponerle límites al gobierno”.

Dijo Carbajal, “Queremos construir una Formosa diferente a la que tenemos, queremos una Formosa libre, donde podamos entrar y salir. Formosa es una provincia maravillosa, tenemos todo para estar bien, tenemos riqueza cultural, tenemos tierra de buena calidad, agua en abundancia, una sociedad trabajadora, universidades, una sistema educativo que hay que recupera pero también tenemos el peor gobierno de la Argentina”.

Finalmente declaró que: “Tenemos que ser conocidos por la calidad de nuestros productos y no por los bandidos que nos gobiernan”.

