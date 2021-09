Carbajal: “En varias colonias aborígenes, la victoria electoral fue un triunfo de la dignidad”

“ En toda la provincia hemos sido atropellados los formoseños, hemos sido ninguneados, castigados, hubo gente varada, gente encerrada, apresados, pero la verdad que en el oeste profundo donde antes el Gildismo ganaba por afano, el pueblo aborigen dio una lección de dignidad , entendió que esto no puede ser así, no se puede manejar cómo se maneja”, sintetizó al dar su mirada sobre los resultados de las PASO en esa región del territorio formoseño.

Con claro malestar, consideró que “ no puede ser un proyecto de vida para nadie, ser un asistido social ; estos nativos entendieron así y pretenden que haya un proyecto provincial que los incluya en el trabajo, en la vida formoseña, no que sean meros asistidos sociales que tienen que comer y votar; los nuevos caciques entendieron que con el voto es la única forma de exigir al gobierno ”, aseguró.

“En este tiempo que estuve casa por casa, que me reuní con caciques, con gente común, escuché relatos desgarradores, me contaban por ejemplo que cuando pedían el banco móvil en la zona, los policías les daban una paliza . El pueblo aborigen entendió que hay que cambiar y que el camino es el voto”, reafirmó.

“La estructura política del gobierno en esta zona se asienta sobre la docencia, es decir, el puntero político en su mayoría está compuesta por docentes. La gente entiende que no son los docentes los que tienen los votos, no es la policía, ni los empleados de la salud pública, no es todo ese conglomerado que los maltrató el que tiene los votos. Los caciques creen que tienen los votos y que van a mostrar que hay que cambiar este sistema”, dijo.

“Nos dieron una lección de dignidad los hermanos aborígenes”, aseguró Carbajal.

“Muchas veces no entendemos porque cortan la ruta; desde hace mucho tiempo el gobierno no tiene interlocutores, y los ignora apelando al cansancio. Me toco preguntar hace cuánto tiempo estaban cortando la ruta, y la respuesta fue hace sesenta días, y nunca apareció nadie para hablar con ellos, entonces esa desidia, ese modo de ignorarlos, de hacer de cuenta que no existen, abandonan porque no tienen un interlocutor válido, no tienen un funcionario que vaya hablar con ellos, porque todos les han mentido, se perdió la confianza, entonces se hace muy difícil para los aborígenes canalizar sus inquietudes”, reveló.

El gobierno se enamoró de la pandemia

“Eso de cerrar el pueblo, poner una barrera policial y decir acá no entra nadie, no es una medida sanitaria, el virus ya está en circulación, evidentemente el gobierno se enamoró de la pandemia, de tenerlos a todos encerrados y se tomaron medidas irracionales. A la gente de esta zona, no se los dejaba ir a pescar y necesitaban hacerlo para comer, para alimentar a su familia, no es un deporte, no es un hobby la pesca en el oeste, no los dejaban ir a cobrar, ni pescar Y encima se los reprime. Los hermanos se veían impedidos de poder venir hacer trámites a Formosa y con medidas restrictivas que no tienen un sentido lógico”, advirtió.

“El domingo fue muy emocionante estar con esta gente que aplaudía la victoria, la verdad no creía que íbamos a ganar, porque uno ve el despliegue y nosotros estábamos con dos camionetas, mientras que el oficialismo tenía cuatro colectivos. Me emocione cuando en la primera mesa me dijeron ganamos 194 a 130”, repasó.