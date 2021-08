“Carbajal es Macri” dijo Ferreira buscando polarizar con el ex Juez Federal, para frente al fracaso del “Operativo Satélite” intentar salvar a “miedito” Patri

82

“No quiere a los formoseños…, Ferreira no es formoseño…, no nos quiere“

“Carbajal es Macri” dio instrucciones adoctrinadoras el Gobierno provincial, fijando un nuevo eje de campaña en la voz de mando del jefe de gabinete Antonio “Pomelo” Ferreira, que -según ellos mismo- porque es paraguayo igual que Hermenegildo Insfran, “No quiere a los formoseños…, Ferreira no es formoseño…, no nos quiere“, diría un grotesco multi ministro de Insfran, como ya lo dijo del candidato opositor que les preocupa y pone en riesgo la eternidad y la impunidad de su régimen.

Ante el fracaso de sus estimaciones, subestimaciones, errores de cálculos y del estrepitoso derrumbe del “Operativo Satélite”, en su último manotazo, el Gobierno intenta polarizar fuertemente con la figura ascendente del ex juez federal Fernando Carbajal, en una elección que al calor del profundo malestar y del palpable hartazgo social, frente al fracaso del operativo dividir la oposición con la cual “no pasó Naranja“, chocando de frente al desarrollo de las redes sociales que no pueden controlar, se les volvieron definitivamente unas elecciones complicadas a las cuales no están acostumbrados.

Elecciones a las cuales sobre la base una notable subestimación de la inteligencia colectiva, pensaban ingenuamente llevarlas “de taquito y sin transpirar” la camiseta, solo poniendo en marcha con fondos públicos la extraordinaria y costosa maquinaria “clientelar” del aparato partidario y sacando a la calle la legión de ñoquis del estado que cobran por militar la eternidad del régimen de Gildo Insfran.

“Ya no queremos ser esclavos de los caprichos despóticos de una Cuadrilla de “viejos crápulas, miserables, ineptos, crueles y corruptos“

Elecciones en las cuales el oficialismo por más pésimo candidato que presente, no debería tener complicaciones aceitando de yapa el turismo internacional electoral de los miles de doble nacionalidad que cobran planes argentinos por venir a votar a Insfran cada dos años, y habilitando nuevamente los CAS ahora electorales armados para los encierros más cómodos a lo aborígenes con DNI retenidos hasta que emitan su voto.

Aún con todo el folclore de la maquinaria electoral del peronismo puesto en marcha, y visto que no pudieron elegir o imponer la candidata de la oposición que más le agradaba o les convenía, todavía tenían un grave problema: la opinión pública que genera las redes sociales que no pueden controlar ni tergiversar, la irrupción de una generación de jóvenes formoseños que manifiestan abiertamente “ya no queremos ser esclavos de los caprichos despóticos de una Cuadrilla de “viejos crápulas, miserables, ineptos, crueles y corruptos“.

Tampoco valuaron en su real dimensión la madures cívica de bastos sectores de la sociedad, a las cuales ya no someten con “choripanes, chapas de cartón, bolsitas de mercaderías, ni promesas de planes“, tampoco tuvieron en cuenta la inteligencia ciudadana a la cual ya no confunden ni engañan sus satélites funcionales que pusieron en órbita de su poder para generar una sensación de oposición fracturada y dividida, que tampoco dio los resultados que el Gildismo esperaba. No pasó Naranja.

“Si Fernando Carbajal es Insfran, Gildo Insfran es Stroessner, Pomelo Ferreira es una mala mescla entre “Mario Abdo Benítez, Joseph Goebbels y Maquiavelo”, y Miedito Patri deberá terminar de definirse entre el machito maltratador de mujeres que dicen que es y el “cagón, pega c… que no se anima a debatir con un hombre sus ideas”, que demuestra que es”, dijeron dirigentes de la juventud Radical.

La situación en el comando del PJ, no debe ser cómoda a tal punto que salga a poner la cara y fijar posiciones publicas el propio Antonio “Pomelo” Ferreira, el poder en las sombras, el apodado “Monge Negro“, el funcionario de mayor jerarquía del gabinete, que con perfil bajo desde la penumbras tenebrosas maneja todos los hilos del poder público, judicial, legislativo y partidario.

Ese hombre poderoso que hace decir siempre y nunca pone la cara ni se expone, es él que, “al no pasar naranja” con la estrategia que le encomendaron a Eber Solis, se vio obligado a salir a confrontar y polarizar con Fernando Carbajal, manifestando intentando usar politicamente los muertos por el Covid: “Aquí está el resultado de tamaña irresponsabilidad por parte de un sector de la oposición y de un candidato de Macri camuflado como juez subrogante: 1162 fallecidos”. Ellos nunca son responsables de nada.

Carbajal es Macri

En ese contexto, Ferreira se refirió a las próximas elecciones PASO y anticipó que “seguramente el pueblo de Formosa nos va a volver a acompañar” porque “nuestros candidatos representan un modelo de administración exitosa”.

“Del otro lado no hay una sola propuesta, no hay identidad, ni liderazgo, solo críticas y alineados con Macri que fue el presidente que más daño le ha hecho a Formosa y al país”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que el actual precandidato de Cambiemos y ex juez subrogante “tuvo una posición macrista” siendo magistrado ya que, desde ese lugar, con una actitud profundamente “anti sistema sanitario”, firmó y promovió el “Estatuto Legal del Contagio”, que tuvo como consecuencia los brotes de contagios y las miles de muertes de formoseños durante este año.

Además, Ferreira consideró que Carbajal no sólo llegó a Formosa como juez puesto por Macri para devenir en su candidato, sino que también “vino a destruir todo lo que, hace años, desde el Modelo Formoseño se forja en nuestra provincia”.

“Macri es 300 mil empleados públicos despedidos, 25 mil pymes cerradas, espionaje, operaciones mediáticas y ni hablemos del irresponsable y monstruoso endeudamiento que nos dejó sin hacer ninguna obra”, recordó.

En contra posición con las políticas de recorte y desigualdad que implementó el gobierno nacional anterior, el ministro Ferreira indicó que “nosotros, en cambio, tenemos una planificación que se llama Modelo Formoseño”.

“Este proyecto político de provincia es sistémico y antropocéntrico, porque pone al hombre de carne y hueso como único destinatario de todas las políticas de Estado, salud pública, educación, producción, seguridad, servicios”, esbozó.

Asimismo, valoró la firma del Plan Cien Obras para Formosa, por parte del gobernador Insfrán con los intendentes, presidentes de juntas vecinales y comisiones de fomento, “en plena pandemia”.

Dicho proyecto fue puesto en marcha por el primer mandatario con el objetivo de construir obras y reconstruir la economía de todas las localidades que se vieron afectadas a raíz de la pandemia.

“Es trabajo inmediato para miles de formoseños, en todos y cada uno de los pueblos, rutas, hospitales, viviendas, hasta el nuevo instituto politécnico que merecidamente lleva el nombre del doctor Alberto Zorrilla que nos dejó recientemente”, subrayó.

