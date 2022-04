Carbajal: “Estamos ante una maniobra K ilícita, mafiosa y de abuso de poder para robarse una banca”

99

“El ataque del Kirchnerismo a la justicia es absolutamente demencial, no hay nada que justifique esta payasada”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque condenó como una “payasada antidemocrática” la amañada arremetida contra la justicia del Kirchnerismo.

El legislador nacional de Formosa por Juntos por el Cambio aseguró que el PJ está embarcado en la decisión de incendiar la nación para genera un descalabro institucional en su cruzada contra la justicia pareciera ser que el partido justicialista abandonado el modelo democrático y republicano.

«El fallo de la Corte que ordenó la vuelta de los 20 Miembros al consejo tiene algunas cuestiones criticables, podemos hablar de plazos el hecho de volver a poner en marcha una ley que estaba derogada como un derecho transitorio, serían cuestiones jurídicamente discutibles, pero de ninguna forma justifican el nivel de respuesta qué habido desde el gobierno nacional”, señalo.

Estamos frente a una maniobra ilícita y mafiosa para robarse una representación que no resiste el análisis desde el punto de vista jurídico político institucional

“Esto me hace acordar a lo que pasó en Formosa cuando me tocó ser juez y tome decisiones que, por supuesto, como todas decisiones judiciales pueden ser discutibles, pero para eso existen los caminos judiciales, pero la respuesta a esto desde el punto de vista político provincial fue absolutamente demencial, similar a lo que ahora está sucediendo en el país, porque no hay nada que justifique este nivel de ataque contra el Poder Judicial”, aseguró.

Atacan a las instituciones de la república y lamentablemente esto va a seguir aumentando y se va a seguir agravando, imagino a un Parrilli entrando a las piñas y a las trompadas al Consejo de la Magistratura, e insultando al ministro Rosatti, estamos en un terreno en dónde se ha perdido toda compostura y está maniobra ilícita y mafiosa de partir el bloque para robarse la representación es de una precariedad ostensible no resiste el análisis desde el punto de vista jurídico político institucional solo es un puro ejercicio abusivo del poder y aprovechan que tienen el sello de Cámara de Senadores para ir a armar una patoteada al Consejo de la Magistratura», enunció.

El gobierno es una bolsa de gatos en donde Máximo kirchner andaba haciendo tonterías quebrando el bloque de diputados con gestos histéricos por no querer gobernar, quieren solamente manejar la plata del ANSES pero no asumir los costos de ser gobierno

El exjuez federal sostuvo que “es una maniobra porque el Consejo de la Magistratura qué se creó en el 2006 tenía 13 miembros, en el fallo que sacó la Corte Suprema dijo que ese consejo es inconstitucional porque no respeta el equilibrio entre la representación política y la no política, entonces solicitó al Congreso de la Nación qué dicten una ley que respete el equilibrio y que si este no logra aprobar una ley en el plazo de 4 meses de manera transitoria se integraría el consejo de acuerdo a la ley anterior en dónde tenía el cuerpo 20 miembros, para lo cual lo que se tiene que hacer es completar las designaciones faltantes”.

Es decir si el oficialismo en el Congreso hubiese tenido la voluntad política se hubiese resuelto, pero no se pudo hacer porque el gobierno es una bolsa de gatos en donde Máximo kirchner andaba haciendo tonterías quebrando el bloque de diputados con gestos histéricos por no querer gobernar, quieren solamente manejar la plata del ANSES pero no asumir los costos de ser gobierno.

Quieren que Parrilli o algún otro empleado de Cristina vaya al Consejo de la Magistratura

«A todo esto Cristina Fernández le vetó al candidato del presidente, porque era sencillo lo único que había que hacer era completar para que el Consejo pasé a tener de 13 a 20 miembros, esto implicaba elegir dos abogadas que ya sé eligieron, dos juezas, integrar al presidente de la Corte Suprema e integrar un diputado y un senador de acuerdo a la ley originaria, que dice que ese cuarto miembro le corresponde a la minoría y como actualmente en la Cámara de Diputados y Senadores eran dos por la mayoría, es decir del PJ y por la minoría del PRO y la UCR, lo que hay que hacer es incorporar un diputado y un senador de la segunda minoría que en este caso sería el de las dos fuerzas antes mencionadas, pero qué hace el oficialismo en el Senado parte su propio bloque y arma un bloque que tiene un senador más entonces dice que nosotros somos la segunda minoría y quieren que Parrilli o algún otro empleado de Cristina vaya al Consejo de la Magistratura» explicó.

Además agregó que “el objetivo es impedir que los sectores independientes tengan un control del consejo que permitan renovar para sacar a los malos jueces, como el caso del magistrado de Mendoza que está acusado de gravísimos hechos, como miembro de una asociación ilícita y enriquecimiento ilícito pero como es amigo del gobierno se lo protege, eso es lo que se quiere evitar al poner kirchneristas que van a ir a hacer lo que Cristina Fernández les pida, pero jurídicamente esto es inaceptable ahora lo que no se sabe bien es como la situación va a evolucionar”.

Hay que estar preparado para cualquier cosa. Si el Concejo rechaza el fraude K ellos van a apelar a la violencia

«Una de las posibilidades es que el Consejo de la Magistratura rechace este pliego, lo cual generaría un escándalo y de seguro ellos recurrirán a la violencia, con escenas queriendo entrar a las patadas al recinto, es más ya están con una estrategia muy agresiva y violenta por eso hay que estar preparado para cualquier cosa, igual que la mentira de que Rosatti asumió por decreto, y hay que aclarar qué este juez es de origen del partido justicialista al cien por ciento, porque fue intendente de la ciudad de Santa Fe, fue Convencional Constituyente, ministro de Justicia de Néstor kirchner por lo cual querer vincularlo a la oposición es un delirio absoluto, y este ministro de Justicia tuvo el acuerdo de muchos miembros del senado incluido el PJ por lo tanto es mentira que suma por decreto, en todo caso Rosenkrantz fue el propuesto por Macri en su momento mucho más cercano al PRO, y Rosatti que era un hombre más vinculado al pensamiento justicialista, en ambos casos juristas muy respetados con distintos perfiles ideológicos pero en los dos casos fueron votados por el Senado de la Nación» remarcó.

Lo único que quieren es la impunidad de Cristina Fernández

Por su parte señaló que “de igual forma la Constitución autoriza a designar jueces por decreto cuando está receso el Senado, entonces esto es otra pasada y otra mentira al cual tienen acostumbrado estos personajes que lo único que quieren asegurar es la impunidad de Cristina Fernández”.

Carbajal dijo «es inexplicable el fallo del juez Alonso por eso la corte ha sido muy dura descalificándolo, porque no hay razón alguna por la cual el Juzgado Federal Número 2 de Paraná pudiera haber intervenido en esta cuestión, desde lo técnico es insostenible al extremo que en 24 horas la corte manda pedir el expediente, declara la nulidad y corre vista al Consejo de la Magistratura para que se analize la responsabilidad personal del magistrado, porque indudablemente ha incurrido en un incumplimiento severo de su función siendo una resolución indefendible desde lo jurídico, y qué solo se explica políticamente como un favor, como alguna promesa porque no tiene explicación desde lo técnico que haya tomado semejante decisión».

Masacre de Rincón Bomba en Formosa de Napalpi en Chaco

Para terminar añadió que “siente mucha satisfacción por el inicio del juicio de la masacre de Napalpi en Chaco, ya que el camino que se inició en Formosa con lo que fue Rincón Bomba del año 1947 del gobierno del General Perón, que por el paso del tiempo no se sabe el número exacto de víctimas y que esto no solo se refiere a los muertos o heridos sino todo el proceso de reducción y servidumbre qué se prolongó a lo largo de los años”.

“Estos hechos no fueron episodios aislados sino que fue un régimen establecido de opresión y esclavitud hacia los pueblos originarios en Formosa corresponde el mérito de haber hecho la primera sentencia, distinto a Chaco que lo lleva adelante el Ministerio Público fiscal en lo que se denomina juicio por la verdad, mientras en Formosa, fue un reclamo civil en beneficio de indemnizaciones para el pueblo Pilagá, pero son cuestiones importantes en el paso de la revisión de la historia, para seguir construyendo un futuro y esto implica asumir la responsabilidad de lo que sociedad blanca le ha hecho a los pueblos originarios y de ahí el hecho de reparar esto y generarles condiciones dignas de vida”, concluyó.

